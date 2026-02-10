Cristiano Ronaldo vs. Arabia Saudita: los detalles de la huelga de CR7 contra el modelo de negocios del PIF. Foto: @alnassr

Cristiano Ronaldo llegó a Arabia Saudita a comienzos de 2023 como el rostro visible del ambicioso proyecto del fútbol de Medio Oriente. Su fichaje por Al Nassr, impulsado por el Fondo de Inversión Pública (PIF), marcó el inicio de una estrategia destinada a posicionar a la Saudi Pro League en el mapa global. Tres años después, el mismo jugador que simbolizó la expansión del torneo protagoniza su mayor crisis.

A comienzos de febrero, CR7 dejó de aparecer en las convocatorias de Al Nassr. La decisión no respondió a criterios técnicos. Fue una protesta contra la estructura que rige el fútbol saudí y, en particular, contra el rol del PIF en la distribución de recursos entre los clubes.

El conflicto se detonó tras el traspaso de Karim Benzema desde Al Ittihad a Al Hilal, principal rival de Al Nassr en la lucha por el título. El delantero francés, que había llegado a la competencia en 2023 como Balón de Oro vigente, rechazó una propuesta de renovación que incluía una rebaja salarial y la cesión total de sus derechos de imagen. Ante el riesgo de perder a una de sus principales figuras, el sistema activó una solución interna: su movida a Al Hilal a mitad de temporada.

Ese movimiento generó la reacción de Cristiano Ronaldo. El portugués interpretó el fichaje como una señal de trato preferencial hacia Al Hilal, también controlado por el PIF, en un momento clave del campeonato. Desde su perspectiva, la intervención del fondo para reforzar a un competidor directo alteró el equilibrio deportivo de la liga.

La respuesta fue inmediata. Ronaldo no fue convocado para el partido ante Al Riyadh y, días después, volvió a quedar fuera frente a Al Ittihad. En ambos casos, Al Nassr ganó sin su máxima figura. 1-0 y 2-0, respectivamente. Aun así, la ausencia del delantero de 41 años abrió un escenario inédito en la Saudi Pro League. Esto porque su principal estrella se marginaba voluntariamente de la competencia.

Problemas internos

La protesta no se limitó al plano deportivo. Según información publicada en medios internacionales, el malestar de Cristiano también incluía cuestionamientos internos. Durante ese período, el director ejecutivo José Semedo y el director deportivo Simao Coutinho, ambos cercanos al jugador, perdieron atribuciones. Además, se reportaron retrasos en el pago de salarios a empleados de Al Nassr.

Mientras el silencio dominaba a la institución, la liga decidió intervenir públicamente. La Saudi Pro League emitió un comunicado en el que explicó el funcionamiento del torneo y rechazó cualquier acusación de favoritismo. En el texto, la organización sostuvo que cada club opera de manera independiente, con sus propias autoridades y decisiones deportivas, bajo un mismo marco financiero diseñado para asegurar sostenibilidad.

“La competitividad de la liga habla por sí sola”, señala el documento, destacando la cercanía en la tabla de posiciones entre los principales equipos. También subraya que ningún jugador, independiente de su relevancia, puede tomar decisiones.

En paralelo, comenzaron las especulaciones sobre el futuro de Cristiano Ronaldo. A pesar de tener contrato vigente hasta 2027 y una cláusula de salida cercana a los 60 millones de dólares, surgieron versiones sobre una posible salida anticipada. Se mencionaron destinos como Estados Unidos o incluso un regreso a Europa.

El propio Ronaldo se encargó de enfriar esos rumores. A través de una publicación en redes sociales, reapareció entrenando con Al Nassr y acompañó la imagen con dos corazones en los colores del club. El gesto fue interpretado como una señal de continuidad.

El trasfondo del conflicto expuso diferencias de interpretación sobre el modelo financiero del fútbol saudí. Desde la liga sostienen que los fondos para fichajes provienen de un presupuesto común asignado a todos los clubes al inicio de la temporada y que cada institución decide cómo administrarlo. Sin embargo, la percepción de Ronaldo es distinta. Para el lusitano, la capacidad de intervenir a mitad de temporada para destrabar el pase de Benzema representó una ventaja competitiva que no estuvo disponible para todos por igual.

De vuelta al equipo

Tras dos semanas de tensión, el escenario comenzó a destrabarse. Según informó el diario A Bola, Cristiano Ronaldo puso fin a su “huelga” luego de que el PIF accediera a una serie de demandas. Entre ellas, el pago de salarios atrasados y la restitución de atribuciones a los directivos desplazados.

Con ese acuerdo, el delantero volverá a competir en la Saudi Pro League este sábado ante Al Fateh. Su regreso no incluirá el duelo de mitad de semana por la AFC Champions League Two ante el Arkadag de Turkmenistán.

En lo deportivo, Al Nassr quedó a un punto del líder Al Hilal tras las últimas victorias y mantiene intactas sus opciones de título. En lo personal, CR7 sigue persiguiendo el objetivo de alcanzar los 1.000 goles oficiales en su carrera, una meta que lo encuentra a menos de 45 anotaciones. De encadenar una racha puede llegar esa cifra en pleno Mundial de Norteamérica.

Claro que el conflicto, aunque resuelto en lo inmediato, dejó al descubierto las tensiones internas del modelo saudí. La liga que se propuso atraer a las mayores estrellas del mundo ahora enfrenta el desafío de gestionar sus expectativas. En el centro de esa disputa está Cristiano Ronaldo.