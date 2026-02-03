Polémica en el fútbol saudí: Cristiano Ronaldo se niega a jugar por el Al Nassr.

Al Nassr se impuso por la cuenta mínima a Al Riyadh en la fecha 19 de la Saudí Pro League. Gracias al gol de Sadio Mané (40′), el conjunto de amarillo consiguió quedarse con tres puntos importantes en su lucha por el título. Sin embargo, lo que más llamó la atención del encuentro fue la ausencia de Cristiano Ronaldo.

El goleador portugués, quien se encuentra en la búsqueda de alcanzar los mil goles en su carrera, no jugó el partido de este lunes a pesar de no tener ningún problema médico o sanción. La situación tampoco corresponde a una decisión técnica de su compatriota Jorge Jesus.

La polémica

El equipo del lusitano pelea mano a mano el primer lugar de la liga con Al Hilal, su máximo rival. Los dirigidos por Simone Inzaghi son los primeros en el campeonato saudí con 47 puntos, detrás le siguen los de Jesus con 46 unidades y en el tercer lugar aparece Al-Ahli con 44.

En los últimos cinco años, Al Hilal ha sido campeón en tres ocasiones, mientras en las restantes el galardonado fue Al Ittihad. La escuadra de CR7 no ha vuelto a levantar un título desde 2019, a pesar de la gran inversión en fichajes que ha hecho el club.

Cristiano Ronaldo no jugó en el último encuentro de Al-Nassr.

Esta situación ha presionado a los Caballeros de Najd, quienes en los últimos años han quedado en segundo o tercer lugar, cerca de volver a gritar campeones. Es en ese contexto que surge el desencuentro del goleador histórico del Real Madrid.

El motivo de Ronaldo para no jugar ante Al-Riyadh

Cristiano Ronaldo se molestó con el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, motivo que le llevó a decidir no saltar a la cancha este lunes. Según dio a conocer la cadena ESPN, el astro portugués mostró su enojo, ya que el PIF dificultó posibles traspasos al conjunto de Riad.

También, incrementó el fastidio del delantero que, mientras su club no ha estado activo en el mercado, sus acérrimos rivales han incorporado a nuevos jugadores y como fichaje estrella a Karim Benzema.

La inactividad de Al Nassr en el mercado de traspasos, provocada por la interferencia del PIF, es lo que generó el enojo del cinco veces ganador del Balón de Oro. La situación a causado gran revuelo en el fútbol de Arabia Saudí.

Benzema se une a Al Hilal

La escuadra azul de Riad anunció la incorporación de Karim Benzema. El ariete francés deja a Al Ittihad, los recientes campeones de la Saudi Pro League, luego de no poder cerrar su renovación.

Los de Inzaghi se quedaron con el ganador del Balón de Oro de 2022 en un fichaje que rompe la competencia, ya el líder se refuerza con uno de los mejores futbolistas del torneo.

El jugador de 38 años llegó al país árabe en 2023 para unirse al Al Ittihad. Tras dos temporadas y media, disputó 83 encuentros, marcó 54 goles y dio 17 asistencias. Ahora, cambió de aires y firmó por un año y medio hasta 2027.

Benzema se une a un plantel repleto de figuras del fútbol europeo. Algunos de los futbolistas que migraron a Al Hilal son Théo Hernández, Darwin Núñez, Malcom, Rúben Neves, Kalidou Koulibaly, Yassine Bounou y Sergej Milinković-Savić.