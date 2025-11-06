Cristiano Ronaldo habla de su retiro y sorprende con críticas hacia el Mundial: “Una competición con seis o siete partidos”.

Cristiano Ronaldo comienza a vislumbrar el final de su carrera. En una reciente entrevista, el portugués reconoció que el retiro está cerca. “Pronto, pero creo que estaré preparado. Será duro, por supuesto. Probablemente lloraré. Soy una persona que llora con facilidad”, afirmó. “He estado preparando mi futuro desde los 25, 26, 27 años. Creo que seré capaz de soportar esa presión”, añadió.

El ariete dijo que nada reemplazará la emoción de jugar. “Nada se puede comparar con la adrenalina de marcar un gol. Todo tiene un principio y un final. Creo que estaré preparado. Voy a tener más tiempo para mí y para criar a mis hijos, especialmente a Bella, que tiene tres años”, señaló.

Respecto a su rol como padre, mencionó el futuro de Cristiano Jr., quien ya destaca en la Sub 16 de Portugal. “Quiero seguirlo porque está en esa edad en la que haces cosas estúpidas. Quiero estar con Mateo, que también ama el fútbol. Quiero ser más familiar, estar más presente”.

En el diálogo, volvió a enfrentar la comparación con Lionel Messi: “¿Messi es mejor que yo? No estoy de acuerdo con esa opinión. No quiero ser humilde”.

Cristiano también abordó su condición de primer futbolista en superar los mil millones de dólares en ingresos. “Sabía que iba a pasar. Me sentí muy orgulloso. No estoy obsesionado con el dinero, pero ayuda. Hay otras cosas más importantes”, enftizó. Sobre su legado financiero, comentó: “Los números no mienten. Si ves tantos récords, Cristiano está ahí, en lo más alto. Es un récord más”.

Ronaldo sorprendió al opinar sobre el Mundial, cuestionando su relevancia competitiva frente a otras disciplinas: “Es una competición con seis o siete partidos”, apuntó.

Finalmente, al ser consultado por referentes futbolísticos, aseguró que no suele seguir jugadores en particular, aunque ve selecciones como Brasil, Argentina y España: “Veo partidos, veo jugadores… Ronaldo, Ronaldinho, Kaká”.