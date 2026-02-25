La Roja confirma la fecha para el amistoso contra la Portugal de Cristiano Ronaldo

La Federación Portuguesa de Fútbol y la Roja confirmaron este miércoles la realización de un partido amistoso aprovechando la fecha FIFA de junio.

Tal como adelantó El Deportivo, la selección lusa, con la presencia de Cristiano Ronaldo, se enfrentará al Equipo de Todos el próximo 6 de junio en un horario y recinto por confirmar.

“La selección de Portugal se enfrentará a Chile el próximo 6 de junio, en un partido que forma parte de su concentración preparatoria para el Mundial de 2026”, anunciaron los europeos en su página oficial.

“El partido marcará la quinta vez que ambos equipos se enfrentan, en un momento en que Portugal se prepara para el Mundial, competición a la que Chile no clasificó”, remarcaron los integrantes del Grupo K de la Copa, donde también están Uzbekistán y Colombia, además del ganador del repechaje entre Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo.

Chile no enfrenta a Portugal desde 2017, cuando se midieron en la semifinal de la Copa Confederaciones. El partido terminó 0-0 en 120 minutos y la Roja avanzó por penales. Claudio Bravo contuvo tres lanzamientos y convirtieron Arturo Vidal, Charles Aránguiz y Alexis Sánchez. Ese triunfo quedó como el último resultado relevante de la Generación Durada, justo antes de quedar fuera del Mundial de Rusia 2018.

Antes de ese cruce, ambos elencos se enfrentaron en 2011, en el debut de la era de Claudio Borghi como seleccionador de Chile. Fue empate 1-1, con gol de Matías Fernández de tiro libre. El historial total marca cuatro partidos entre ambas selecciones. Más atrás están los triunfos de Portugal en 1972 (4-1) y en 1928, en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam (4-2).

El plan de la ANFP

Si bien la Roja no será parte del Mundial de Norteamérica 2026, el calendario del equipo nacional se mantendrá activo.

En marzo, la Selección jugará ante Cabo Verde y Nueva Zelanda en el FIFA Series. “Ya tenemos completo el plan de amistosos del año. Jugaremos el FIFA Series en marzo y estamos cerrando dos partidos amistosos en julio previo al Mundial, probablemente sean en Estados Unidos, ya que serán contra equipos que juegan el torneo”, señaló hace algunos días el gerente de selecciones Felipe Correa.

“Además, en septiembre vamos a enfrentar a Estados Unidos, México y un tercer encuentro en Norteamérica”, añadió el directivo más adelante.

Con esto, la ANFP apunta a completar el calendario con sedes en Europa y Norteamérica, esperando la firma de los contratos respectivos para oficializar los amistosos.

Cabe recordar que el balance de los últimos duelos amistosos disputados por Chile es positivo. En octubre de 2025 la Roja se impuso por 2-1 a Perú. Luego, en noviembre, el Equipo de Todos volvió a vencer a la Bicolor por el mismo marcador.

En esa fecha también se enfrentaron contra Rusia, quedándose con la victoria con un claro 2-0.