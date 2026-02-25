Gianluca Prestianni reacciona en redes sociales al castigo de la UEFA por racismo con una publicación que luego tuvo que borrar

A estas alturas Gianluca Prestianni es un nombre conocido en todo el mundo. El futbolista argentino, finalista del Mundial Sub 20 que se disputó el año pasado en Chile, saltó a la fama global luego de la denuncia que hizo Vinicius en el duelo entre Benfica y Real Madrid, por la ida de los playoffs de los octavos de final de la Champions League. El brasileño acusó que el transandino le dijo mono en el instante en que se tapó la boca con la camiseta, lo que desató la furia del atacante Merengue.

La UEFA tomó rápido cartas en el asunto y suspendió de manera provisional a Prestianni para el partido de vuelta que jugarán ambos clubes este miércoles en España, mientras se realiza una investigación.

“Esto se entiende sin perjuicio de cualquier resolución que los órganos disciplinarios de la UEFA puedan adoptar posteriormente tras la conclusión de la investigación en curso y su correspondiente remisión a los órganos disciplinarios de la UEFA”, comunicaron desde el organismo que rige el fútbol europeo.

La reacción que Prestianni tuvo que borrar

Posterior a esta sanción, Gianluca Prestianni atacó a la UEFA y a Real Madrid en sus redes sociales. Específicamente con un posteo en la red social X, el que luego tuvo que borrar.

El ex delantero de Vélez hizo referencia a un puñetazo que pegó el jugador Federico Valverde en el segundo tiempo, el que no fue considerado como tarjeta roja durante el encuentro que se disputó en Portugal.

“Pegar una piña sin pelota se puede, se ve y no hay ninguna sanción. Sancionar si pruebas se puede y se ve. Ya ni disimulan un poco con el Real Madrid. Vergüenza dan”, escribió el argentino.