La caída de la Roja ante Nueva Zelanda tiene dos lecturas. Desde la perspectiva chilena, la señal es inevitablemente preocupante. Por la magnitud del resultado y por el desempeño futbolístico de la escuadra que dirige Nicolás Córdova. El estratega, eso sí, prefirió un enfoque menos dramático. “La derrota duele, pero sirve para crecer”, declaró el entrenador después del estrepitoso revés ante los All Whites.

Desde la perspectiva de los oceánicos, el análisis es diametralmente diferente. La satisfacción por el rendimiento del conjunto local a pocas semanas de su participación en el Mundial se mezcla con lo que en ese lado del mundo consignan como un hecho histórico: la primera victoria sobre un combinado sudamericano.

“Los All Whites hacen historia”: la prensa neozelandesa enloquece con la victoria ante la Roja

Aunque en esa parte del mundo el fútbol no es el deporte más popular, la prensa local igualmente valoró la victoria, otorgándole un valor histórico. "Los All Whites reciben un impulso para el Mundial de la FIFA con una victoria aplastante sobre Chile“, consigna, por ejemplo, The New Zealand Herald.

Una de las reacciones de la prensa de Nueva Zelanda. Christian Andres Gonzalez Arancibia

”Los All Whites hacen historia con una gran victoria sobre Chile“, consigna la misma publicación en la nota interior a la que deriva el título principal.

La reacción de la prensa Nueva Zelanda tras el triunfo sobre Chile. Christian Andres Gonzalez Arancibia

The Post reacciona en el mismo sentido. "Barbarouses brilla en la contundente victoria de los All Whites sobre Chile, que jugó con diez hombres, en un brillante ensayo general para el Mundial“, apunta, enfocándose en la actuación del atacante del Sydney Wanderers FC, de Australia y en la prematura expulsión de Darío Osorio.

Otra reacción por la victoria de Nueva Zelanda sobre Chile. Christian Andres Gonzalez Arancibia

El medio presenta un nuevo título interior. “El veterano delantero Kosta Barbarouses propicia una gran victoria sobre Chile en un impresionante partido que impulsa la moral de los All Whites en el Mundial“, añade, valorando el efecto que representa haber doblegado a un rival como Chile que, pese a su desmejorada condición actual, sigue gozando de cierto respeto a nivel internacional producto de sus antecedentes más gloriosos.