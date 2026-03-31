SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “Genera tristeza llegar a este nivel futbolístico”: el duro dardo de Claudio Bravo tras la goleada sufrida por la Roja

    El excapitán de la Selección se lanzó con todo tras la paupérrima actuación frente a Nueva Zelanda. El bicampeón de América también se aburrió del recambio.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Claudio Bravo se aburrió del recambio. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    La goleada sufrida por la selección chilena el lunes frente a Nueva Zelanda retrata el oscuro presente que vive. Los dirigidos por Nicolás Córdova cayeron por 4-1, en un encuentro donde mostraron un pésimo nivel.

    Lo ocurrido en Oceanía no dejó indiferente a nadie. Precisamente, el excapitán de la Roja, Claudio Bravo, fue uno de los más molestos por lo exhibido. “De estos desafíos, que son complejos, por el nivel del cual estamos hablando, siempre una mixtura es positiva, pero volvemos hacia las presentaciones que ha tenido Chile últimamente, donde creo que la gente grande está al debe”, comenzó señalando en ESPN, donde se desempeña como comentarista.

    El bicampeón de América no se quedó ahí, pues criticó el actual proceso. “Se abren las posibilidades de que puedan integrar la selección más gente joven. El probar, insistir… la palabra recambio agota, está sobreutilizada... Necesitamos que aparezca gente, la camiseta está ahí, necesitamos que se apoderen de eso y que sienta que ciertas posiciones ya están completas”, agregó.

    “No alcanza”

    En ese sentido, el oriundo de Viluco fue lapidario con el rendimiento mostrado por la escuadra nacional. “Genera tristeza llegar a este nivel futbolístico, al nivel individual de lo que hay. No creo que te alcance para competir al máximo nivel", cuestionó.

    “No te alcanza a nivel individual, no te alcanza a nivel colectivo, no te alcanza a nivel físico y tampoco te alcanza a nivel táctico. No te alcanza. Y al máximo nivel, lamentablemente, todas las falencias se notan", complementó.

    Siguiendo esa línea, señaló que hay poco que sacar en limpio sobre lo sucedido en esta gira por Oceanía: “Fue lo que pasó en el partido donde no hay mucho tampoco que rescatar. Es complejo”.

    El próximo desafío de la Roja será el sábado 6 de junio, contra Portugal, la oncena que lidera Cristiano Ronaldo. El choque se realizará en Lisboa, pues la intención de la escuadra de Roberto Martínez es despedirse ante su público, idealmente con un resultado que eleve la moral antes de la exigente competencia que comenzarán a afrontar una semana después.

    Más sobre:FútbolSelección ChilenaLa RojaClaudio BravoNicolás CórdovaNueva Zelanda

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Revelan que Italia se negó a que aviones de EE.UU. usaran su base en Sicilia para operaciones en Medio Oriente

    Avión comercial proveniente de Atlanta tuvo que aterrizar de emergencia en el Aeropuerto de Antofagasta

    Trump avisa a países europeos de que Estados Unidos no les ayudará en su defensa tras su inacción en Ormuz

    Kast no descarta excepciones en el recorte del 3% a ministerios

    Kast respalda a Steinert por polémica remoción de la prefecta (r) Peña y sostiene que Cerna “le solicitó la renuncia”

    Diputado Bassaletti valora freno al recorte en Seguridad: “Hay ciertas cuestiones que, si estás en crisis, es necesario mantener”

    Lo más leído

    1.
    Con Cristiano Ronaldo incluido: la Roja confirma la sede del amistoso ante Portugal

    Con Cristiano Ronaldo incluido: la Roja confirma la sede del amistoso ante Portugal

    2.
    De “cortado” por Paqui en la U a ser elogiado por Gustavo Alfaro en Paraguay: “Muy sólido”

    De “cortado” por Paqui en la U a ser elogiado por Gustavo Alfaro en Paraguay: “Muy sólido”

    3.
    Fernando Gago y su riguroso método en la U: “Los jugadores necesitan aprender; yo no comía igual a los 17 años que a los 26″

    Fernando Gago y su riguroso método en la U: “Los jugadores necesitan aprender; yo no comía igual a los 17 años que a los 26″

    4.
    Escándalo en las Eliminatorias europeas: Bosnia denuncia espionaje italiano antes de la final del repechaje mundialista

    Escándalo en las Eliminatorias europeas: Bosnia denuncia espionaje italiano antes de la final del repechaje mundialista

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy experta en seguridad de alimentos y esto debes tomar en cuenta para elegir pescados y mariscos en Semana Santa

    Soy experta en seguridad de alimentos y esto debes tomar en cuenta para elegir pescados y mariscos en Semana Santa

    Review de la ROG Flow Z13-KJP: Hideo Kojima y el diseño como narrativa

    Review de la ROG Flow Z13-KJP: Hideo Kojima y el diseño como narrativa

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Servicios

    Temblor hoy, martes 31 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 31 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Anuncian peaje a luca por los feriados de Semana Santa: revisa las rutas y horarios

    Anuncian peaje a luca por los feriados de Semana Santa: revisa las rutas y horarios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Avión comercial proveniente de Atlanta tuvo que aterrizar de emergencia en el Aeropuerto de Antofagasta
    Chile

    Avión comercial proveniente de Atlanta tuvo que aterrizar de emergencia en el Aeropuerto de Antofagasta

    Kast no descarta excepciones en el recorte del 3% a ministerios

    Kast respalda a Steinert por polémica remoción de la prefecta (r) Peña y sostiene que Cerna “le solicitó la renuncia”

    La volatilidad se toma el petróleo pero tanto el Brent como el WTI se negocian por encima de los US$ 100
    Negocios

    La volatilidad se toma el petróleo pero tanto el Brent como el WTI se negocian por encima de los US$ 100

    Gobierno de Boric registró un desempleo promedio de 8,4% en su periodo y se crearon más de 700 mil empleos

    El 70% de las empresas Ipsa mejoró sus resultados en 2025 y sus utilidades ascendieron a US$15 mil millones

    Qué es Gran Grif, la banda criminal acusada de la masacre que dejó decenas de muertos en Haití
    Tendencias

    Qué es Gran Grif, la banda criminal acusada de la masacre que dejó decenas de muertos en Haití

    Soy experta en seguridad de alimentos y esto debes tomar en cuenta para elegir pescados y mariscos en Semana Santa

    Por qué el cielo en Australia se tiñó de color rojo sangre

    “Genera tristeza llegar a este nivel futbolístico”: el duro dardo de Claudio Bravo tras la goleada sufrida por la Roja
    El Deportivo

    “Genera tristeza llegar a este nivel futbolístico”: el duro dardo de Claudio Bravo tras la goleada sufrida por la Roja

    ¿Quién es Jerall Astudillo, la carta que le queda a Fernando Ortiz para encabezar el ataque de Colo Colo ante Huachipato?

    Escándalo en las Eliminatorias europeas: Bosnia denuncia espionaje italiano antes de la final del repechaje mundialista

    El abrupto final de Sora: por qué OpenAI decidió apagar su producto más ambicioso desde ChatGPT
    Tecnología

    El abrupto final de Sora: por qué OpenAI decidió apagar su producto más ambicioso desde ChatGPT

    Review de la ROG Flow Z13-KJP: Hideo Kojima y el diseño como narrativa

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti

    Quique Neira y la reunión con Gondwana: “Pensé que no pasaría, pero mi papá siempre me decía que tenía que volver”
    Cultura y entretención

    Quique Neira y la reunión con Gondwana: “Pensé que no pasaría, pero mi papá siempre me decía que tenía que volver”

    El piano, el susto y el estreno en el rodeo: la accidentada historia de “Chile Lindo”

    Chilevisión será la nueva casa televisiva del Festival de Olmué hasta 2032

    Revelan que Italia se negó a que aviones de EE.UU. usaran su base en Sicilia para operaciones en Medio Oriente
    Mundo

    Revelan que Italia se negó a que aviones de EE.UU. usaran su base en Sicilia para operaciones en Medio Oriente

    Trump avisa a países europeos de que Estados Unidos no les ayudará en su defensa tras su inacción en Ormuz

    Zelenski acusa a Rusia de buscar que la guerra en Irán “se prolongue” para desviar la atención de Ucrania

    Marcelina Choque Castro: mantener viva la chispa
    Paula

    Marcelina Choque Castro: mantener viva la chispa

    Sofía Calvo: “El vestir es una herramienta de comunicación y de poder”

    Energía sin comida: el consumo de bebidas energéticas en adolescentes