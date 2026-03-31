“Genera tristeza llegar a este nivel futbolístico”: el duro dardo de Claudio Bravo tras la goleada sufrida por la Roja

La goleada sufrida por la selección chilena el lunes frente a Nueva Zelanda retrata el oscuro presente que vive. Los dirigidos por Nicolás Córdova cayeron por 4-1, en un encuentro donde mostraron un pésimo nivel.

Lo ocurrido en Oceanía no dejó indiferente a nadie. Precisamente, el excapitán de la Roja, Claudio Bravo, fue uno de los más molestos por lo exhibido. “De estos desafíos, que son complejos, por el nivel del cual estamos hablando, siempre una mixtura es positiva, pero volvemos hacia las presentaciones que ha tenido Chile últimamente, donde creo que la gente grande está al debe”, comenzó señalando en ESPN, donde se desempeña como comentarista.

El bicampeón de América no se quedó ahí, pues criticó el actual proceso. “Se abren las posibilidades de que puedan integrar la selección más gente joven. El probar, insistir… la palabra recambio agota, está sobreutilizada... Necesitamos que aparezca gente, la camiseta está ahí, necesitamos que se apoderen de eso y que sienta que ciertas posiciones ya están completas”, agregó.

“No alcanza”

En ese sentido, el oriundo de Viluco fue lapidario con el rendimiento mostrado por la escuadra nacional. “Genera tristeza llegar a este nivel futbolístico, al nivel individual de lo que hay. No creo que te alcance para competir al máximo nivel", cuestionó.

“No te alcanza a nivel individual, no te alcanza a nivel colectivo, no te alcanza a nivel físico y tampoco te alcanza a nivel táctico. No te alcanza. Y al máximo nivel, lamentablemente, todas las falencias se notan", complementó.

Siguiendo esa línea, señaló que hay poco que sacar en limpio sobre lo sucedido en esta gira por Oceanía: “Fue lo que pasó en el partido donde no hay mucho tampoco que rescatar. Es complejo”.

El próximo desafío de la Roja será el sábado 6 de junio, contra Portugal, la oncena que lidera Cristiano Ronaldo. El choque se realizará en Lisboa, pues la intención de la escuadra de Roberto Martínez es despedirse ante su público, idealmente con un resultado que eleve la moral antes de la exigente competencia que comenzarán a afrontar una semana después.