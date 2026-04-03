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    ¿Lo comprarán? La millonaria opción para que Joaquín Sosa se quede en Colo Colo

    El defensor uruguayo, quien llegó en esta temporada a Macul ha convencido a la dirigencia y a los hinchas. Su continuidad depende de una negociación con el Bologna.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Joaquín Sosa, en el duelo entre Colo Colo y Huachipato. (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Joaquín Sosa fue uno de los refuerzos que Colo Colo reclutó a comienzos de temporada. El uruguayo llegaba a cumplir una misión compleja: darle solidez a la defensa alba después de salidas importantes. De Macul se habían ido figuras como Alan Saldivia, Emiliano Amor y Sebastián Vegas. El Cacique necesitaba ajustar costos después de un 2025 paupérrimo, que derivó en que en la actual temporada ni siquiera esté disputando algún torneo internacional.

    El charrúa llegó avalado por un currículo extenso para un jugador de 24 años: había militado en Nacional, Rentistas y Liverpool, en su país; Bologna y Reggiana, en Italia; Dinamo Zagreb, en Croacia; Montreal, en Canadá; e Independiente Santa Fe, en Colombia. Para su arribo al Monumental fue clave la recomendación de Claudio Arbiza, exportero del equipo más popular de Chile.

    ¿Lo comprarán? La millonaria opción para que Joaquín Sosa se quede en Colo Colo

    Hasta ahora, en Macul están encantados con el nivel del zaguero central, quien ha disputado nueve partidos con la casaquilla alba: siete en la Liga de Primera y dos en la naciente Copa de la Liga. En esos duelos, ha mostrado solvencia. Sin ser un jugador demasiado vistoso, se las arregla para cumplir con la misión que le encomienda Fernando Ortiz. Entre los hinchas, también gana reconocimiento.

    Sosa está cedido en los albos. El dueño de su pase es el Bologna. El Cacique tiene una opción de compra sobre sus derechos económicos, ante la eventualidad de que quiera prolongar su permanencia en la institución. La inversión es, ciertamente, millonaria: el costo de la cláusula es de US$ 1 millón, según reveló TNT Sports.

    Sosa, en su presentación en el estadio Monumental. (Foto: @ColoColo).

    En Macul, aunque la imposibilidad de actuar en competencias internacionales priva de la holgura de otros tiempos en la caja, analizan seriamente la opción de ejecutar el acápite. La cesión involucra dos plazos: uno vence en junio de este año y el otro, en el mismo plazo de 2027. El Cacique tiene la prerrogativa de activar la opción de compra en cualquier momento.

    Aprobación

    El nivel de Sosa ha ido generando la convicción de que acometer la operación es altamente conveniente. “Estamos muy tranquilos con Joaquín y lo mejor de todo es que él está tranquilo. Él está muy contento, se ha compenetrado de una manera increíble llevando tan poco tiempo. Se ha visto en el tema deportivo”, evaluó, hace algunas semanas, Aníbal Mosa, el timonel de Blanco y Negro, respecto de la posibilidad de realizar la abultada inversión.

    Entre sus compañeros, también hay una valoración significativa. Arturo Vidal, por ejemplo, ha destacado sus condiciones. “Sí, están en la gerencia. Me han dicho, que cuando vea a un crack… Que cuando vea a alguno, algún crack… ellos saben quién es Vidal y me preguntan. Chiellini, Marchisio, está listo ya. Lo llevamos a la Juve ya al Joaco“, dijo el Rey, en el marco de la transmisión que realizó del encuentro entre los albos y Deportes Concepción, por la Copa de la Liga.

    Más sobre:Colo ColoJoaquín SosaAníbal MosaBlanco y NegroBolognaFútbolFútbol Nacional

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