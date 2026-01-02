SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Joaquín Sosa repasa la estadía de Maximiliano Falcón en Colo Colo: “Me gustaría dejar algo de eso”

    El central uruguayo elogió a su compatriota, pero marcó diferencias en su juego. "Mis puntos fuertes son el pase filtrado y el pase largo", afirmó.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Sosa fue presentado en el estadio Monumental. Foto: @ColoColo.

    Tiene 23 años, pero su currículo es bastante decidor. Joaquín Sosa, el segundo refuerzos de los albos, se formó en el Nacional de Uruguay y ha defendido las camisetas de Rentistas, Liverpool de Uruguay, Bologna, Dinamo Zagreb, Montreal, Reggiana e Independiente Santa Fe de Colombia.

    Hoy llega a los albos por la necesidad que tiene el entrenador Fernando Ortiz de armar una buena defensa y el rioplatense fue su primera opción. “Llego en un momento bueno, muy motivado, porque es imposible no estar motivado en un club como éste... Vengo a aportar dónde me toque y estoy muy contento de estar acá”, soltó el futbolista.

    Falcón defendió la categoría de los albos y se fue ganando un campeonato. Foto: Felipe Zanca/Photosport. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    El nuevo refuerzo albo va tras la huella de Maximiliano Falcón

    Su nacionalidad y su posición en la cancha, juega de central, traen a la memoria de los colocolinos el nombre de Maximiliano Falcón. El uruguayo que defendió al Cacique en su lucha por permanecer en Primera División (2020) y que ganó seis copas con dicha tricota (dos de ellas fueron de la Liga de Primera), hoy juega en el Inter Miami de Lionel Messi.

    Lo conozco y se que era un jugador muy aguerrido, muy fuerte y muy luchador. Pero siento que mis puntos fuertes son el juego con la pelota, el pase filtrado y el pase largo. Igual tengo lo mío en el uno contra uno, y fuerte, porque en Uruguay se nos enseña eso, pero como te digo no sabría compararnos... Se que dejó huella y me gustaría dejar algo de eso también”, afirmó.

    Luego aseguró que está consiente del mal año que tuvo el elenco de Macul en la temporada 2025 y que al no tener competencias internacionales, prácticamente es una obligación ser el monarca de torneo nacional. “Los jugadores que están acá saben que no fue un buen año, pero vamos a trabajar duro para revertir eso y conseguir los objetivos que tenemos por delante”, enfatizó.

    Por último, Sosa reveló una conversación con otro referente del cuadro popular, justo antes que Ortiz lo llamara para ficharlo. “Tuve referencias de Claudio Arbiza, me explicó lo que significaba este club y lo que era Colo Colo para Chile, que es un club enorme. Y él quería que viniera acá y me había comentado que Colo colo andaba buscando centrales y en esa misma semana me llamó el técnico y eso me puso muy contento”, concluyó.

