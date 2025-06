“Yo gané la Copa Chile y tú no”: la reacción de Lionel Messi frente a la sorpresiva broma de Maximiliano Falcón.

Maximiliano Falcón dejó Colo Colo para irse al Inter Miami. Nunca había explicado suficientemente las razones, aunque una, perfectamente, podía ser la posibilidad de coincidir en el equipo estadounidense con varios referentes del fútbol mundial. En el equipo rosado figuran, por ejemplo, Lionel Messi y Luis Suárez, compatriota del exdefensor albo.

Peluca se las ha ingeniado para hacerse querer en el plantel floridano. Y, por cierto, entre sus figuras más consulares. De hecho, hay varios registros de participaciones conjuntas y de algunas hazañas en los entrenamientos, en los que ha llegado a realizar jugadas alta factura técnica que nunca se le vieron en partidos con la camiseta alba. En Macul, de hecho, se le recuerda más por su fiereza.

Esta tú no la tienes: la divertida broma de Maximiliano Falcón a Messi que involucra a Colo Colo

En ese plano, Falcón justifica su determinación. "Más allá de lo económico, dejamos muchas cosas en Chile. Allá me había ganado un lugar importante y preferí venir acá para aprender de gente que ganó todo. Estoy muy agradecido de que me haya tocado esta oportunidad”, dice, en una entrevista concedida al diario El País.

Maximiliano Falcón, en el Inter Miami.

También describe el efecto que produce coincidir con Messi, desde la especial personalidad del ídolo transandino. "Messi es una persona normal como nosotros, pero impacta verlo porque para mí es el mejor jugador de todos los tiempos. Disfruto de estar al lado de él y pienso: ‘Este tipo tiene casi 900 goles, es campeón del mundo y tiene ocho balones de oro; es una locura’”, añade.

En ese contexto, intentar equipararse a La Pulga es, cuando menos, un sinsentido. Sin embargo, el ocurrente Falcón encontró la manera. “Le dije: ‘Eres campeón del mundo y tienes ocho balones de oro, pero yo gané la Copa de Chile con Colo Colo y tú no, ja’. Leo se empezó a reír junto con Luis Suárez y me respondió: ‘No, esa no la tengo, ja‘. Eso habla de su sencillez”, relató del particular diálogo con las dos leyendas que lo inspiraron a despilfarrar el cariño que le profesaban millones de hinchas del Cacique. Varios aún no lo perdonan. Según confesó el exdefensor de Colo Colo, Lionel Messi solo atinó a mirarlo y reírse.