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    “La vida sin Guardiola no ha empezado bien; fue desastroso”: en Inglaterra apuntan al City tras la goleada sufrida ante Arsenal

    Este domingo el cuadro ciudadano perdió de forma inapelable contra los Gunners en la definición de la Community Shield.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    “La vida sin Guardiola no ha empezado bien; fue desastroso”: en Inglaterra apuntan al City tras la goleada sufrida ante Arsenal. Foto: @mancity

    Este domingo se desarrolló en Inglaterra un atractivo encuentro. Arsenal, como campeón de la Premier League, y Manchester City, como vencedor de la FA Cup, se enfrentaron en la definición de la Community Shield.

    El resultado fue un contundente triunfo de los londinenses por 3-0 contra un elenco ciudadano que no encontró la fórmula necesaria para superar los golpes tempraneros en el primer y segundo tiempo.

    Además, este duelo se transformó en el primer duelo oficial del equipo bajo las órdenes de Enzo Maresca, quien asumió el puesto tras el adiós de Pep Guardiola.

    Justamente, en Inglaterra indicaron el peso que aquello significó en el equipo. The Guardian, por ejemplo, resaltó que “Para Enzo Maresca fue un desastroso primer partido importante al mando del Manchester City, que comenzó con el Arsenal adelantándose a los 24,5 segundos”.

    Agregaron que “el Arsenal arrolló al City; el golazo de Riccardo Calafiori tras un brillante pase de Myles Lewis-Skelly parecía dejar a sus rivales con un daño irreparable. Kai Havertz amplió la ventaja del Arsenal a los 28 minutos y Martin Odegaard prácticamente sentenció la victoria a los tres minutos de la segunda parte, engañando a Gianluigi Donnarumma, portero del City, antes de definir. A juzgar por esto, la era post-Pep podría ser más complicada de lo que muchos imaginan”, plantearon.

    “El City se vio expuesto en todo el campo, pero Donnarumma estuvo particularmente poco convincente en la portería, siendo responsable del segundo gol del Arsenal, fallando estrepitosamente su intento de detener el cabezazo de Havertz, y quedando en ridículo en el tercero”, remataron.

    Una mirada similar tuvo Daily Mail: “La era de incertidumbre posterior a Pep Guardiola comienza de la peor manera posible con una contundente derrota en la Community Shield”, titularon.

    “Cuando se levantó el telón para la nueva temporada de la Premier League en el Principality Stadium, el Manchester City se estremeció ante lo que vio. Para empezar, Pep Guardiola no estaba en la banda. En su lugar, el pobre Enzo Maresca parecía un hombre eclipsado por la grandeza de su predecesor”, añadieron más adelante.

    También consignaron las burlas de los hinchas del Arsenal hacia el técnico del City. “Maresca fue aclamado con cánticos de ‘te van a despedir mañana’”, apuntaron.

    Al mismo tiempo, aseguraron que “el City se encuentra sumido en la incertidumbre que supone la pérdida de uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos. La vida sin Guardiola no ha empezado bien”, cerraron.

    Por último, Manchester Evening News comunicó que “los Citizens fueron arrollados por los campeones de la Premier League en el primer partido de Maresca como técnico del City en suelo británico, tras encajar un gol en el primer minuto”.

    “Con Savinho, Tijjani Reijnders y Rodri ausentes de la convocatoria en medio de las salidas previstas , el City tiene mucho trabajo por delante para reemplazar a los jugadores que perderá, además de las nuevas incorporaciones que busca realizar”, concluyeron.

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