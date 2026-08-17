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    “Es la cara del juego sucio”: Enzo Fernández es abucheado por los fanáticos del Chelsea que no olvidan el Mundial 2026

    El argentino volvió a Stamford Bridge tras las fallidas negociaciones por buscar su salida del club y con la carga de la semifinal contra Inglaterra en la Copa del Mundo.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    “Es la cara del juego sucio”: Enzo Fernández es abucheado por los fanáticos del Chelsea que no olvidan el Mundial 2026.

    Este sábado, el Chelsea volvió a la acción en Stamford Bridge. El conjunto azul enfrentó un amistoso contra la Real Sociedad de España y se impuso por 3-1.

    Sin embargo, el ambiente en el estadio también tuvo momentos de tensión, en especial desde el minuto 62 cuando el técnico Xabi Alonso decidió mandar a la cancha al argentino Enzo Fernández.

    Al momento de que la voz del estadio indicó el nombre del transandino, la reacción del público fue hostil. Los hinchas se manifestaron abucheando su ingreso.

    Esta reacción se entiende por dos claras situaciones. El nombre de Enzo Fernández quedó en el centro del mercado después de que apareciera como una de las opciones para reforzar al Manchester City de Enzo Maresca.

    En Chelsea habían establecido un plazo para recibir ofertas y habían fijado las condiciones para realizar una eventual transferencia. Sin embargo, el límite fue superado sin recibir ofertas formales, por lo que tuvo que regresar para cumplir con su contrato que lo une con los Blues hasta 2032.

    “Chelsea asegura que no recibió ninguna propuesta por Fernández y el club indicó que, como consecuencia, los términos verbales que había planteado al entorno del jugador a fines de mayo para posibles interesados ya no están vigentes”, informó The Athletic.

    El otro factor está relacionado con lo sucedido en las semifinales del Mundial de Norteamérica 2026 entre Inglaterra y Argentina.

    Enzo Fernández fue el autor del 1-1 parcial de aquel encuentro en el que la Albiceleste terminó dando vuelta el resultado. Claro que no solo dejó fuera al conjunto de los Tres Leones, sino que fue uno de los jugadores que exhibió un lienzo con la frase “Las Malvinas son argentinas”.

    En aquel momento, el futbolista recibió fuertes críticas. Por ejemplo, Nils Gardiner, ex asesor de Margaret Thatcher, pidió que no haya más futbolistas argentinos jugando en la Premier League.

    “Todo jugador argentino en la Premier League inglesa que participó en esta fea exhibición antibritánica debería ser despojado de su visa de trabajo del Reino Unido. Debería haber tolerancia cero para esto”, expresó

    The Telegraph, en tanto, le dedicó una nota a Fernández apuntando que “se convirtió en solo el sexto jugador expulsado en una final de la Copa del Mundo (y el tercer argentino) y, en verdad, nadie lo merecía más”.

    La nueva ofensiva en Inglaterra

    Volviendo a los hechos del sábado, este domingo la prensa inglesa fue igual de contundente con la reaparición de Fernández.

    Uno de los medios más críticos fue Daili Mail: “Enzo Fernández fue abucheado por los hinchas del Chelsea en una recepción incómoda durante la victoria en el amistoso en casa contra la Real Sociedad”, escribieron.

    Horas antes, a través de una columna de opinión, Oliver Holt, jefe de la sección deportiva del diario, había compartido que “Enzo Fernández es la cara del juego sucio y Enzo Maresca debería huir de él rápidamente. Sustituir a Pep Guardiola en el Manchester City ya es el trabajo más difícil del fútbol sin tener que volver a tolerar el comportamiento descarado y descerebrado del argentino”.

    Daily Star, a su vez, realizó un juego de palabras en su portada. “BOO ARE YA?”, publicaron en relación con la expresión “¿quién eres?”, haciendo hincapié más adelante en los abucheos de la afición en el estadio.

    Sunday Mirror Sport, por su parte, señaló que el argentino es el “enemigo público número 1”. Agregan que “hasta los hinchas del Chelsea abuchean a Enzo, el villano del Mundial”.

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