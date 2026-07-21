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    ¿Con 64 equipos? La expresión por el Mundial de 2030 que mete en líos a Alejandro Domínguez

    A través de su cuenta en Instagram, el presidente de la Conmebol da la bienvenida al Mundial de 2030, cuya fase inaugural se disputará en Sudamérica. En la intervención, deja entrever un nuevo formato.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González

    Termina el Mundial de 2026 e, inmediatamente, parte la cuenta regresiva para el siguiente. En 2030, justo cuando se cumpla el centenario del evento, el planeta volverá a paralizarse para ver en acción a las mejores selecciones. El torneo tendrá una particularidad. Habrá una fecha inaugural, que se realizará en Sudamérica. Argentina, Uruguay y Paraguay recibirán encuentros, después del desaire que marginó a Chile de la fórmula. El grueso del torneo se realizará en otros tres países: España, Portugal y Marruecos.

    Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol, se entusiasma. “¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay. Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos“, sostiene, a través de su cuenta en Instagram. El posteo es compartido, también, por la cuenta oficial del ente rector del fútbol sudamericano.

    ¿Con 64 equipos? La expresión por el Mundial de 2030 que mete en líos a Alejandro Domínguez

    La última frase mete en líos al timonel de la confederación sudamericana. En la práctica, porque se entiende como un anuncio frente a una materia a la que le faltan muchos trámites que resolver antes de una hipotética resolución. Basta recordar que para el torneo que acaba de ganar España ya se incrementaron en 16 los cupos: pasaron de 32 a 48.

    En Luque ponen una cuota de cautela e invitan a leer adecuadamente la declaración. Aclaran, eso sí, que la idea vienen dando vueltas hace rato. “Domínguez ya lo dijo en el congreso de la FIFA que se hizo en Paraguay y lo ratificó en un congreso de la Conmebol en Quito”, establecen.

    Una lectura adecuada

    La clave está en lo que conciben como la lectura adecuada. En Paraguay enfatizan que la Conmebol propone que sea un evento grande y universal. Y que se admitan 64 equipos por única vez, por tratar del centenario del torneo. “No una cuestión permanente”, aclaran a El Deportivo desde el organismo. Esa consideración, al menos, ha ido ganando terreno, después de una negativa inicial que rozaba la intransigencia.

    En ese contexto, reaccionan con extrañeza por la forma en que se tomaron las palabras de Domínguez en las plataformas informáticas. Sobre todo porque recalcan que existen instancias formales pendientes para que se produzca la discusión. “Una confirmación solo podría producirse en un congreso de la FIFA. No tiene lógica que el presidente de la Conmebol aparezca confirmando algo así. Por eso es raro que aparezcan medios que lo afirmen de esa manera”, explican. En la instancia máxima de la dirigencia a nivel mundial participan miembros de todas las asociaciones y de las confederaciones que los agrupan. Cada uno, naturalmente, defiende sus intereses.

    Hay otra discusión detrás. Domínguez aspira a que todas las selecciones que integran la Conmebol actúen en el próximo certamen. De hecho, se da por descontado que los tres organizadores tendrán su cupo garantizado por esa condición. Actualmente, la región cuenta con seis espacios y un medio cupo que da derecho a intervenir en el repechaje. En el último, Bolivia no logró ingresar al cuadro final. La idea es que los tres que se asignen a las sedes de los partidos inaugurales no se deduzcan de esa cifra.

    Más sobre:Alejandro DomínguezMundial 2026Mundial 2030ConmebolFIFALa RojaSelecciónFútbolFútbol Internacional

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