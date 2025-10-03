SUSCRÍBETE
El Deportivo

Con Mary Valencia como figura: Colo Colo supera a Olimpia en el arranque de la Copa Libertadores femenina

La escuadra alba inició con una victoria su participación en el certamen continental.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
Con Mary Valencia como figura: Colo Colo supera a Olimpia en el arranque de la Copa Libertadores femenina.

Colo Colo comenzó con el pie derecho su camino en la Copa Libertadores femenina. En un partido intenso, las albas vencieron por 2-0 a Olimpia en el estadio Florencio Sola de Buenos Aires. El doblete de Mary Valencia, figura indiscutible del estreno, marcó la diferencia en un duelo en el que las chilenas debieron sobreponerse a la tensión inicial.

El elenco dirigido por Tatiele Silveira inauguró el Grupo C con el desafío de sacudirse la frustración de la edición pasada, en la que habían caído ante las paraguayas. Apenas en los primeros minutos, Amada Peralta cometió un planchazo sobre Yastin Jiménez que, tras revisión del VAR, terminó en penal a favor del Cacique. Sin embargo, Yanara Aedo no pudo abrir la cuenta en los 6’, tras una notable reacción de la portera Gloria Saleb.

La ocasión desperdiciada no frenó el ímpetu albo. Balmaceda lo intentó desde media distancia, mientras que Jiménez y Aedo empujaban desde el mediocampo. Aun así, la falta de finiquito fue un obstáculo constante. Olimpia también tuvo lo suyo: Garay probó sin puntería y Peralta falló increíblemente sola frente al arco en los descuentos del primer tiempo. La primera etapa terminó sin goles.

En el complemento, la dinámica se mantuvo. Clavijo rozó el gol apenas iniciado el segundo tiempo, pero Colo Colo seguía chocando con sus propias imprecisiones en el último toque. Hasta que, en el minuto 64, apareció la figura del partido. Aedo se internó en el área chica y sirvió un pase atrás para Mary Valencia, quien definió de primera para abrir el marcador y desatar el grito contenido de las chilenas.

El tanto cambió el ánimo del Cacique, que manejó los tiempos. María José Urrutia tuvo una oportunidad clara en los 80’, pero su remate se fue desviado. El cierre, sin embargo, estuvo reservado nuevamente para Valencia. A los 89’, la delantera aprovechó un error de Saleb tras un centro, conectó de cabeza y sentenció el 2-0 definitivo, coronando su noche consagratoria con un doblete.

“Sabíamos que iba a ser un partido peleado. Dimos todo. Feliz por aportar, seguimos paso a paso y partido a partido”, declaró Valencia tras el triunfo de su equipo. “Esto nos da confianza y nos permite seguir preparándonos, que todavía queda”, añadió. Ahora, las albas deberán ratificar su buen inicio cuando enfrenten a Sao Paulo el próximo lunes 6 de octubre a las 20 horas, en la segunda jornada del Grupo C.

Más sobre: Fútbol Fútbol Internacional Fútbol Femenino Colo Colo Olimpia Mary Valencia Copa Libertadores Copa Libertadores femenina

