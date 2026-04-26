Aníbal Mosa tiene en ejecución la jugada más ambiciosa de su gestión como presidente de Blanco y Negro. A través de una OPA, el timonel de la concesionaria que administra a Colo Colo se propone quedarse con el control absoluto de la sociedad anónima que maneja el fútbol de los albos desde que se llegara a un acuerdo para levantar la quiebra del club.

El martes 21, el empresario puertomontino lanzó una segunda oferta pública para la adquisición de acciones de la sociedad. Busca adquirir hasta 61.186.470 acciones de la Serie B (el 61,186% del capital social de ByN que actualmente no es propiedad ni del oferente ni del FIP Parinacota) a un precio de $ 162 por papel. De concretarse, la operación bordearía los US$ 11 millones. “Dicha posición, se espera que permita facilitar la toma de decisiones estratégicas y promover una gestión coherente y de largo plazo, en beneficio del desarrollo institucional y financiero de la Sociedad”, consigna el aviso que recibieron todos los poseedores de títulos. Actualmente, tiene el 38,813 % de los títulos.

“Colo Colo se expone a vivir nueve años según los antojos de Mosa”: el juicio histórico a la jugada del presidente de ByN

Hay un elemento clave: la disposición del denominado Bloque Vial, opositor eterno a la gestión de Mosa, a venderle sus papeles. La sociedad Rentas ST Limitada, vinculada a Leonidas Vial y acérrimo rival de Mosa en Blanco y Negro, dejaría la SA. “El oferente deja constancia de que Rentas ST Limitada ha manifestado su interés en aceptar la oferta a ser presentada por el oferente y vender el total de sus acciones Serie B en la sociedad y, asimismo, hacer esfuerzos razonables para que otros accionistas acepten también la oferta hasta alcanzar en conjunto un monto mínimo de 21.592.119 acciones Serie B emitidas por la Sociedad y que representen el 21,592% del capital de la Sociedad”, explica la OPA.

El esquema reordenaría radicalmente la composición de ByN. En la actualidad, el denominado Bloque Vial ocupa cuatro asientos. Mosa y sus cercanos tienen tres. A su vez, el Club Social y Deportivo Colo Colo, que detenta la serie A, cuenta con dos votos. En el último tiempo, esos sufragios han terminado siendo claves para adoptar decisiones relevantes. El nuevo orden reduciría drásticamente la importancia de la corporación en la compañía. En la práctica, Mosa se impondría siempre por 7-2.

Leonidas Vial.

El CSyD Colo Colo alzó la voz. “De concretarse aquello, el control mayoritario de la concesionaria pasaría a depender de una sola persona, lo que podría generar un daño significativo en la gobernanza institucional y en la transparencia en la gestión, tal como ha ocurrido en otros clubes del país”, declaró. Desde el plano más simbólico, situó el escenario como contradictorio a los valores fundacionales del club.

La voz de la historia

Fernando Monsalve ejerció la presidencia de la corporación entre 2014 y 2018, tiene una opinión clara. “Me parece complejo, pero previsible el escenario, en caso de darse. Sin dudas, lo que existe en comparación en cuanto a concentración de poder es Azul Azul y ahí parece un capricho más que un gobierno corporativo virtuoso. Se expone Colo Colo a vivir nueve años según los antojos de Mosa, que se ha rodeado de yes men y así es difícil. Cuando solo adulan“, sostiene a El Deportivo.

“La actuación de Mosa de concentrar termina con el discurso de valoración que ha tenido o que tuvo de la historia de Colo Colo, de su gente, ya que busca mandar sin contrapeso”, enfatiza.

Igualmente, considera que no elementos para sorprenderse. “Es muy previsible, porque todos quienes conocen Colo Colo y cómo ha funcionado ByN entendían que Aníbal siempre ha buscado el poder sin contrapeso. Su forma es así. Estaba claro, también, que Leonidas Vial quería salir en algún momento. Esta es una posibilidad de que pueda salir con algún peso. Es un negociante. Es previsible, también, por cuanto los representantes del Club Social han sido una comparsa, un número intrascendente, sin ninguna postura. Cuando ellos no presentan ningún proyecto real, ambicioso, para guiar los destinos de la institución, se da esto”, amplía.

A su juicio, la corporación tenía una posición estratégica. “El club debía mantener esa grieta y administrarla para hacer valer su voz. Eso se hacía votando o dirimiendo. Si eso no pasaba, era una obligación dirigir y demostrar que tenías la capacidad para dirigir ByN de la mejor forma. Siendo ambicioso, buscando proyectos. Demostrar que tenía la capacidad. Es negativo por todos lados. Lo único positivo que podría tener, si pasa, es que Mosa ya no va a poder tener la excusa de una mediocre administración basado en un eventual bloqueo del otro sector. Si es mediocre como hasta hoy, tendrá que dar cuenta él. El problema es que nadie le podría pedir la renuncia”, concluye.

Edmundo Valladares, presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo.

Mientras, Luis Baquedano se remite a la evolución imprevista de la SA. “En un comienzo la proporción era 7-2 y la corporación dependía de la voluntad del resto de los directores. Luego, cuando se empiezan a polarizar los grupos, fue tomando un peso específico que nunca pensamos. En esa época los dirigentes del Club Social no tenían una estrategia definida, después sí armaron una propia”, observa. “Al final tanto nos afinamos con Mosa que nos terminó dejando de lado. Además, hubo muchos desaires al Bloque Vial, que terminó agotándose y yéndose”, insiste.

La lógica, a su juicio, esta clara. “Mosa es un empresario y tomó una oportunidad. Ni siquiera lo conversó con la corporación, no hubo nada. Se hizo en el marco de un negocio empresarial. Al final esto termina siendo un gran negocio para el Bloque Vial”, evalúa. Eso sí, establece una salvedad. “No son nueve años donde Mosa puede hacer lo que quiere, sino cuatro, ya que en 2030 la corporación comienza a hacerse cargo de la administración de algunos activos, como pases y derechos económicos de jugadores”, precisa.

Jorge Vergara Villarroel, quien ha postulado a la testera del Club Social, en cambio, apuesta por el proyecto de Mosa. “He estado bien al tanto del tema y me parece muy bien. Es la única forma de que Colo Colo salga adelante. El único que ha mostrado espíritu colocolino es Mosa. Es una buena medida. Vial y Ruiz Tagle nunca aportaron nada especial a Colo Colo. Llegaron a cumplir un proyecto, a ganar sus lucas y a pagar la deuda. Colo Colo ha ganado títulos nacionales, pero nada internacional. Mosa merece una oportunidad para sacar adelante el club”, dice.

El enfoque va acompañado del rol que ha cumplido la corporación. “¿Qué importancia tiene el club social excepto politizar el club? Nada. Incluso deberían dar explicaciones, porque se perdió la plata de 80 mil socios. Ellos lo utilizaron para fines personales, políticos. El punto es que en Blanco y Negro se llevaron en peleas y casi nos vamos al ascenso", detalla.

Luego, insiste en el enfoque inicial. “Esto estaba dirigido desde Recoleta desde los tiempos del señor Monsalve. Con la idea de Mosa se les acaba el estar blufeando con el 5-4. Se acostumbraron a los viajes, conocieron el VIP, se aburguesaron. Desde la realidad, no hicieron nada”, apunta.

“Mosa lo va a hacer bien. No veo un problema. Colo Colo no tiene ni tendrá dueño. Sigue teniendo la misma concesión con uno o con 20. Aparte, quedan nueve años de concesión. Si se paga la deuda, la administración es compartida. Colo Colo sigue siendo una concesión, no está en venta. No veo ningún peligro. Solo que podamos ganar una Copa Libertadores. Es el único que se ha atrevido a invertir plata. Mosa mostró raza colocolina al arriesgarse”, concluye.