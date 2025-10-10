SUSCRÍBETE
El Deportivo

La Roja sufre una nueva baja para el amistoso contra Perú

El combinado nacional anunció una nueva liberación de la nómina para medirse ante el conjunto incaico.

Julián Concha 
Julián Concha
La Roja entrenó en el Bicentenario de La Florida previo al partido con Perú. Foto: Photosport. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

La selección chilena sufre una nueva sensible ausencia para el partido amistoso ante la selección de Perú, que se disputará este viernes en el estadio Bicentenario de La Florida. Alexander Aravena se suma a las bajas de Iván Román y Lucas Assadi.

El primero en ser liberado fue el zaguero de Atlético Mineiro debido a una fractura en la muñeca. Después, el futbolista de Universidad de Chile fue desafectado por un cuadro gripal.

Esto provocó que Sebastián Miranda, quien ha estado a cargo de los entrenamientos del Equipo de Todos, nominara a tres futbolistas que estuvieron presentes en el Mundial Sub 20: Ian Garguez (Palestino), Agustín Arce (Deportes Limache) y Lautaro Millán (Independiente de Avellaneda) fueron llamados a la selección absoluta.

La lesión de Alexander Aravena

No obstante, apenas un día después de la confirmación de las dos sensibles ausencias, la Roja anunció la baja de Aravena. ¿El motivo?, una lesión muscular en la zona de los aductores.

“El Cuerpo Médico de la Selección Chilena informa que el seleccionado nacional Alexander Aravena ha sido liberado de la convocatoria”, comenzaron señalando en un comunicado oficial.

El jugador presentó una molestia muscular de aductores cuya recuperación no le permite estar a disposición del Cuerpo Técnico para el partido amistoso frente a Perú el día de mañana”, continuó el escrito.

Alexander Aravena fue liberado de la convocatoria de la Roja por una molestia muscular. Foto: Photosport. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT
