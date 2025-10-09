La Roja nomina a tres jugadores de la Sub 20 luego de dos sensibles bajas

La Roja intenta dejar atrás una amarga Eliminatoria en la que finalizó en el último lugar del camino al Mundial de Norteamérica 2026. El viernes se medirán ante Perú, en el estadio Bicentenario de La Florida. Sin embargo, este miércoles se informaron mala noticias desde la concentración de la Selección, ya que se bajaron dos jugadores por problemas físicos.

El primero en ser liberado de la nómina fue Iván Román, defensor del Atlético Mineiro de Brasil, quien tiene dificultades en la mano izquierda.

“El jugador en evaluación médica de ingreso relata dolor persistente en su mano izquierda, secundario a traumatismo directo en partido de su institución. Ante la sospecha clínica se realizó estudio de imágenes que confirmó fractura de escafoides que limita actividad deportiva de contacto y tiene indicación quirúrgica. Su recuperación excede los plazos de la presente fecha FIFA”, escribieron desde la Roja en un comunicado.

Uno minutos después, se informó de una nueva baja: esta vez era Lucas Assadi, quien abandonó la convocatoria por “un cuadro viral cuya recuperación excede los plazos de la presente fecha FIFA”.

Nominados de la Sub 20

Desde el cuerpo técnico actuaron rápido y nominaron a nuevos futbolistas; todos valores jóvenes que formaron parte del Mundial Sub 20 que se está disputando en nuestro país, y que va de la mano con el objetivo de buscar nuevos talentos para el siguiente proceso.

Los nombres que citaron de emergencia son el defensor Ian Garguez, de Palestino, además de los mediocampistas Agustín Arce y Lautaro Millán, de Deportes Limache e Independiente de Avellaneda respectivamente.

Lautaro Millán. Foto: Andrés Pina/Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

¿A qué hora juega Chile vs. Perú?

El encuentro entre la Roja y la Bicolor, que se jugará en La Florida, está pactado para las 20.00 horas de este viernes 10 de octubre.