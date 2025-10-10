SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Marruecos vence a Corea del Sur y se anota como el último clasificado a los cuartos de final del Mundial Sub 20

El africanos superaron a los asiáticos en Rancagua, por 2-1, y accedieron a la ronda de los ocho mejores del certamen planetario juvenil. Enfrentarán a Estados Unidos por un cupo en semifinales.

Julián ConchaPor 
Julián Concha
Marruecos venció por 2-0 a Corea del Sur y clasificó a los cuartos de final del Mundial Sub 20. Foto: Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Marruecos sigue a paso firme. Los Leones del Atlas se impusieron por 2-1 sobre los Tigres de Oriente y consiguieron su boleto a los cuartos de final del Mundial Sub 20, cerrando las llaves del torneo que se está disputando en Chile.

El inicio casi no dio espacio a las pausas. Fue un ida y vuelta constante entre dos equipos veloces. Por ejemplo, los africanos tardaron un minuto en generar su primera ocasión con un remate contenido por el portero coreano.

Sin embargo, los asiáticos tuvieron una inmejorable oportunidad tras encontrar mal parada a la zaga rival. A los 4 minutos, Tae-Won Kim corrió desde la mitad de la cancha y quedó mano a mano. Definió de gran manera, pero Ismael Baouf se barrió para sacar la pelota de la línea. En el rebote, el atacante tenía el arco a su disposición, aunque con un ángulo más cerrado. De todas formas, decidió mal. No fue ni centro ni tiro al arco.

Sería un anticipo de todo lo que vendría. Ambos elencos tuvieron más oportunidades en el arranque.

De hecho, tras un par de aproximaciones y rebotes en el área coreana, vino el tanto de Marruecos. La pelota quedó boteando y Yassir Zabiri realizó una imprecisa chilena que terminó impactando en Shin Min-ha e ingresando al arco. Autogol del zaguero y lamento de Corea.

La anotación cortó el envión asiático y animó a los Leones del Atlas, que asumieron un protagonismo más hegemónico. Aunque poco a poco, los Tigres lograron incomodar, sobre todo con pelotas paradas. En cambio, desde el juego se les hizo difícil. En el final del primer tiempo, Corea pidió la revisión de un presunto penal, pero el juez desestimó cualquier infracción.

Entre los ocho mejores

Marruecos siguió con el dominio durante el segundo tiempo. Con una posesión marcada, buscaron hacer daño con triangulaciones por el centro. Eso sí, el intenso ritmo se diluyó, al igual que los ida y vuelta. Fue un trámite más reñido en el mediocampo.

Los africanos encaminaron su triunfo gracias al tanto de Zabiri (58′). El Othmane Maamma guerreó y recuperó un balón en tres cuartos. Encaró, desbordó por la derecha y sacó un preciso centro para el atacante, que arremetió en el área chica con un potente testarazo.

Lograron sostener el resultado sin mayores complicaciones. No tuvieron problemas en entregar la pelota y resguardarse para hacer daño con transiciones rápidas. Corea tuvo un par de aproximaciones, pero sus embates fueron resistidos. En el final, tras revisión, se señaló un penal por mano de Ismail Bakhti. Kim (90+6′) lo cambió por gol, pero fue demasiado tarde.

Marruecos abrochó el triunfo y clasificó a los cuartos de final del Mundial Sub 20, fase donde se medirá con Estados Unidos. Los Leones del Atlas intentarán superar el cuarto lugar de Países Bajos 2005, la mejor marca de su historia en un certamen plantario de la categoría.

Más sobre:FútbolFútbol InternacionalMundial Sub 20Sub 20Selección de MarruecosSelección de Corea del Sur

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Jadue arremete en el Tricel para ser candidato: presenta reposición luego de que tribunal dejara sin efecto acusación de la Fiscalía

Reforma de Boric para usar FF.AA. sin el Congreso divide al Frente Amplio y genera dudas en el PC

Nueva ofensiva de Matthei contra Kast desata críticas en Chile Vamos

Desalojo de Toma Dignidad avanza con algunos incidentes y autoridades confirman que concluirá a más tardar el sábado

La última apuesta del gobierno en seguridad pública: tener un acceso único similar al 911 y crear un sistema de protección integrado

Rally del cobre empuja a acciones del sector y minera de los Luksic es la de mayor alza en el año a nivel mundial

Lo más leído

1.
Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

2.
Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

3.
JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

4.
El mensaje que dejó Japón en el camarín del Estadio Nacional tras su polémica eliminación del Mundial Sub 20

El mensaje que dejó Japón en el camarín del Estadio Nacional tras su polémica eliminación del Mundial Sub 20

5.
Reapertura de investigación contra Jadue abre inédito escenario ante la justicia electoral: podría volver a la papeleta

Reapertura de investigación contra Jadue abre inédito escenario ante la justicia electoral: podría volver a la papeleta

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

EVO Francia 2025: los chilenos que buscan la gloria en el Mundial de juegos de pelea

EVO Francia 2025: los chilenos que buscan la gloria en el Mundial de juegos de pelea

Qué enfermedad tenía Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors que falleció a los 69 años

Qué enfermedad tenía Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors que falleció a los 69 años

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

Confirman próximo Paris Parade 2025 con Harry Potter, Bluey y más: revisa la fecha y recorrido del evento familiar

Confirman próximo Paris Parade 2025 con Harry Potter, Bluey y más: revisa la fecha y recorrido del evento familiar

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

A qué hora y dónde ver a Inglaterra vs. Gales por el partido amistoso internacional

A qué hora y dónde ver a Inglaterra vs. Gales por el partido amistoso internacional

Jadue arremete en el Tricel para ser candidato: presenta reposición luego de que tribunal dejara sin efecto acusación de la Fiscalía
Chile

Jadue arremete en el Tricel para ser candidato: presenta reposición luego de que tribunal dejara sin efecto acusación de la Fiscalía

Reforma de Boric para usar FF.AA. sin el Congreso divide al Frente Amplio y genera dudas en el PC

Nueva ofensiva de Matthei contra Kast desata críticas en Chile Vamos

Rally del cobre empuja a acciones del sector y minera de los Luksic es la de mayor alza en el año a nivel mundial
Negocios

Rally del cobre empuja a acciones del sector y minera de los Luksic es la de mayor alza en el año a nivel mundial

Monto de proyectos ingresados al SEIA en el tercer trimestre cae 43%, pero inversión aprobada casi se triplica

16 meses sin respuesta: Albemarle apunta ahora al Comité de Ministros por revisión del Salar de Atacama

EVO Francia 2025: los chilenos que buscan la gloria en el Mundial de juegos de pelea
Tendencias

EVO Francia 2025: los chilenos que buscan la gloria en el Mundial de juegos de pelea

Qué dice el estudio que vincula los accidentes de auto con el consumo de cannabis

Qué se sabe del tiroteo en el show de Agua Marina, una banda de cumbia de Perú

El sueño de la Copa Libertadores está más vivo: la UC vence por la mínima a Ñublense y es el nuevo escolta de Coquimbo
El Deportivo

El sueño de la Copa Libertadores está más vivo: la UC vence por la mínima a Ñublense y es el nuevo escolta de Coquimbo

Colo Colo derrota a San Lorenzo y avanza sin ceder puntos ni goles a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina

La Roja sufre una nueva baja para el amistoso contra Perú

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”
Finde

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Mercado Paula 2025 regresa con gastronomía, música, diseño y más
Cultura y entretención

Mercado Paula 2025 regresa con gastronomía, música, diseño y más

“El maestro del apocalipsis”: una mirada literaria a László Krasznahorkai, el Premio Nobel de Literatura 2025

Javier Barría lanza álbum tras nueve años y se inscribe entre los mejores del año: “Es mi examen de grado de productor”

Gabinete israelí aprueba la resolución del alto el fuego y la liberación de rehenes en Gaza
Mundo

Gabinete israelí aprueba la resolución del alto el fuego y la liberación de rehenes en Gaza

La fiscal general de Nueva York es acusada de fraude tras petición de Trump de procesar a sus oponentes políticos

Enviados de Trump participan en reunión del gobierno israelí para aprobar el plan de Gaza

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa
Paula

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida