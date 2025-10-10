Marruecos vence a Corea del Sur y se anota como el último clasificado a los cuartos de final del Mundial Sub 20

Marruecos venció por 2-0 a Corea del Sur y clasificó a los cuartos de final del Mundial Sub 20. Foto: Photosport.

Marruecos sigue a paso firme. Los Leones del Atlas se impusieron por 2-1 sobre los Tigres de Oriente y consiguieron su boleto a los cuartos de final del Mundial Sub 20, cerrando las llaves del torneo que se está disputando en Chile.

El inicio casi no dio espacio a las pausas. Fue un ida y vuelta constante entre dos equipos veloces. Por ejemplo, los africanos tardaron un minuto en generar su primera ocasión con un remate contenido por el portero coreano.

Sin embargo, los asiáticos tuvieron una inmejorable oportunidad tras encontrar mal parada a la zaga rival. A los 4 minutos, Tae-Won Kim corrió desde la mitad de la cancha y quedó mano a mano. Definió de gran manera, pero Ismael Baouf se barrió para sacar la pelota de la línea. En el rebote, el atacante tenía el arco a su disposición, aunque con un ángulo más cerrado. De todas formas, decidió mal. No fue ni centro ni tiro al arco.

Sería un anticipo de todo lo que vendría. Ambos elencos tuvieron más oportunidades en el arranque.

De hecho, tras un par de aproximaciones y rebotes en el área coreana, vino el tanto de Marruecos. La pelota quedó boteando y Yassir Zabiri realizó una imprecisa chilena que terminó impactando en Shin Min-ha e ingresando al arco. Autogol del zaguero y lamento de Corea.

La anotación cortó el envión asiático y animó a los Leones del Atlas, que asumieron un protagonismo más hegemónico. Aunque poco a poco, los Tigres lograron incomodar, sobre todo con pelotas paradas. En cambio, desde el juego se les hizo difícil. En el final del primer tiempo, Corea pidió la revisión de un presunto penal, pero el juez desestimó cualquier infracción.

Entre los ocho mejores

Marruecos siguió con el dominio durante el segundo tiempo. Con una posesión marcada, buscaron hacer daño con triangulaciones por el centro. Eso sí, el intenso ritmo se diluyó, al igual que los ida y vuelta. Fue un trámite más reñido en el mediocampo.

Los africanos encaminaron su triunfo gracias al tanto de Zabiri (58′). El Othmane Maamma guerreó y recuperó un balón en tres cuartos. Encaró, desbordó por la derecha y sacó un preciso centro para el atacante, que arremetió en el área chica con un potente testarazo.

Lograron sostener el resultado sin mayores complicaciones. No tuvieron problemas en entregar la pelota y resguardarse para hacer daño con transiciones rápidas. Corea tuvo un par de aproximaciones, pero sus embates fueron resistidos. En el final, tras revisión, se señaló un penal por mano de Ismail Bakhti. Kim (90+6′) lo cambió por gol, pero fue demasiado tarde.

Marruecos abrochó el triunfo y clasificó a los cuartos de final del Mundial Sub 20, fase donde se medirá con Estados Unidos. Los Leones del Atlas intentarán superar el cuarto lugar de Países Bajos 2005, la mejor marca de su historia en un certamen plantario de la categoría.