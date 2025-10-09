Estados Unidos supera con comodidad a Italia y avanza a los cuartos de final del Mundial Sub 20

Estados Unidos se impuso por 2-0 sobre Italia y clasificó a cuartos de final del Mundial Sub 20. Foto: Photosport.

Estados Unidos ratificó las expectativas sobre su generación juvenil y clasificó a los cuartos de final del Mundial Sub 20. El equipo norteamericano goleó a Italia en El Teniente de Rancagua, por 3-0, y se metió entre los ocho mejores equipos del certamen planetario.

Hubo mucha intensidad y alto ritmo en un comienzo marcado por los duelos físicos más que por el buen fútbol. La imprecisión fue la tónica, aunque el sorpresivo combinado estadounidense poco a poco se hizo con la posesión e inició una asfixiante presión.

Sin embargo, las más claras llegaron del lado itálico. A los 9′, la Azurra casi anota con un centro de Mosconi que se colaba, pero impactó en el travesaño. En el rebote, un buen cruce evitó el gol de Iddrissou.

Pese a la tenencia, a Estados Unidos le estaba costando profundizar, pero vino el tanto de Benjamin Cremaschi. En un tiro de esquina, el capitán capturó un rebote en el área (15′) y abrió la cuenta.

Sólido triunfo

El gol trajo consecuencias. Mientras envalentonó a los norteamericanos, los europeos sintieron el golpe. Si antes les costaba generar, después se les hizo imposible, al menos por tierra. Estados Unidos cedió la pelota sobre el cierre del primer tiempo y, ante la poca capacidad de elaboración, los italianos buscaron mediante constantes centros y balonazos al área. Lograron incomodar, pero nada más que eso.

El equipo norteamericano continuó dominando en el complemento, con una asociación directa y con una notoria diferencia a la hora de elaborar juego ofensivo. Hubo aproximaciones, pero tuvieron poca precisión en el último pase en los metros finales.

Por la inercia propia del resultado, Estados Unidos se fue replegando cada vez más. Italia, en tanto, por fin tuvo más la pelota. Sin embargo, de nada sirvió ante la nula capacidad de elaboración de la Azurra.

Con la excepción que algún remate de larga distancia y uno que otro centro, los norteamericanos prácticamente no pasaron sobresaltos, logrando resistir cómodamente el resultado.

De hecho, fueron ellos quienes estuvieron más cerca de marcar con algún contragolpe. Este finalmente llegó con un impecable tiro libre de Niko Tsakiris (79′). El zurdo le pegó por fuera de la barrera y despejó cualquier duda. Sobre el cierre del encuentro hubo dos revisiones por presuntos penales para Italia, pero ambas jugadas fueron desestimadas.

En los descuentos, Cremaschi (90+3′) anotó su doblete tras un veloz contragolpe y cerró la goleada. Fue el quinto tanto en el certamen para el excompañero de Lionel Messi en el Inter Miami, actualmente en el Parma. Estados Unidos se metió entre los ocho mejores del Mundial Sub 20 y ahora buscará superar el cuarto puesto de Arabia Saudita 1989, la mejor marca de su historia en la categoría.