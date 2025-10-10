El sueño de la Copa Libertadores está más vivo: la UC vence por la mínima a Ñublense y es el nuevo escolta de Coquimbo

Universidad Católica se puso al día en la Liga de Primera con una inmejorable oportunidad: instalarse en la segunda posición de la tabla, que lleva consigo la clasificación directa a la próxima Copa Libertadores. Considerando la distancia de Coquimbo Unido, el Chile 2 se convirtió en un objeto de deseo para varios. Jugando casi todo el partido con uno más, venció solo 1-0 a Ñublense y sigue subiendo. Igual sirve.

La UC iba con un evidente rumbo ganador, con cuatro victorias en línea, hasta que llegó el receso. Por lo mismo, una duda a consignar era saber si la detención del campeonato, a causa del Mundial Sub 20, los afectaría o no. El dato duro indica que los cruzados no jugaban desde el 13 de septiembre, contra Limache. Para los chillanejos también era importante, en la pelea por la Sudamericana.

Toda la planificación o lectura inicial que podía hacerse quedó obsoleta porque una acción temprana iba a determinar el tránsito del partido. La primera jugada del encuentro (una falta de Osvaldo Bosso sobre Cristián Cuevas) acabó en la revisión del VAR y en una tarjeta roja para el defensa de Ñublense por infracción de último recurso. En un inicio, el juez Héctor Jona ignoró la jugada, sin embargo debió cambiar su decisión.

De esta secuencia, nació el 1-0 de Católica gracias a un impecable tiro libre de Eduard Bello (6′). El venezolano sacó un remate por sobre la barrera. La estirada de Nicola Pérez hizo más espectacular la anotación. El escenario se le abría a los estudiantiles. Pero esto no significó que el devenir del partido fuese sencillo para el local.

La UC se paró con un 4-1-4-1, donde Diego Valencia y Eduard Bello eran los externos, quedando Fernando Zampedri como centrodelantero. Mientras que el Cimbi Cuevas y Jhojan Valencia eran los interiores. A los cruzados les faltaba paciencia para administrar el partido y en la búsqueda de los espacios. No había suficiente claridad a la hora de la finalización de las jugadas.

FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

El primer tiempo insinuaba, pero salvo el tiro libre del gol no entregaba grandes emociones en las áreas. Si bien Católica no pasaba demasiadas zozobras, no le sobraba nada. Recién antes del descanso se produjeron las principales acciones ofensivas del lapso. En los 44′, un cabezazo de Zampedri dio en un poste, en una de las pocas con ventaja que tuvo el Toro. Y luego, una pirueta de Diego Plaza se estrella en el travesaño. Era el empate.

En la elaboración, el más claro fue el colombiano Valencia, mucho más empoderado desde que llegó Garnero al banquillo. Jugando más arriba, se ha convertido en el barómetro de la UC. Buscando nuevas respuestas, el DT argentino le dio la oportunidad a Vicente Cárcamo. El canterano, un mediocampista ofensivo de ricas condiciones, tuvo su debut como profesional en la Católica a los 20 años. Su primera acción casi termina en gol, pero su remate (tras sacarse al marcador con túnel incluido) fue débil y rechazado por Pérez.

Lo cierto es que la ventaja numérica no se notaba en la cancha del Claro Arena. Ñublense peleó el encuentro y encontraba espacios para generar contragolpes, aunque sin resultado. En la recta final, Garnero movió el tablero con las entradas de Canales y Corral, refrescando de mitad hacia arriba. A esas alturas, Cuevas estaba de lateral izquierdo.

Un gol en el arranque del partido le bastó a la UC para quedarse con la victoria y seguir su arremetida en la tabla del campeonato. Se instala en la segunda posición con 42 puntos. Esta nueva realidad de los franjeados era impensada hace 7 u 8 fechas atrás. La Copa Libertadores ya no está tan lejos.

Ficha del partido

U. Católica: V. Bernedo; T. Asta-buruaga, D. González, B. Ampuero, E. Mena (58′, V. Cárcamo); G. Medel; D. Valencia (90′+3, A. Cerda), C. Cuevas, J. Valencia (80′, A. Canales), E. Bello (81′, D. Corral); y F. Zampedri. DT: D. Garnero.

Ñublense: N. Pérez; B. Cerezo, P. Calderón (73′, D. Sanhueza), O. Bosso, J. Campusano; F. Mateos (81’, G. Sosa), L. Reyes, M. Plaza; G. Graciani (73’, B. Oyarzo), P. Rubio y L. Molina (9′, C. Labrín). DT: R. Fuentes.

Goles: 1-0, 6′, Bello, de tiro libre.

Árbitro: H. Jona. Amonestó a Medel, D. Valencia, Corral, Cerda (UC); Campusano, Cerezo, Reyes (Ñ). En los 4′, expulsa a Bosso (Ñ) por falta de último recurso.

Estadio Claro Arena. Asistieron 15.718 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.