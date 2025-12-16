Unión Española aprueba retorno de Emiliano Vecchio y se aferra a la Primera División: “Tenemos expectativas positivas”

Unión Española se prepara para enfrentar la temporada 2026 con la incertidumbre de no saber en qué categoría lo hará. Si bien descendieron deportivamente

al acabar la temporada 2025 en el último puesto de la tabla, un conflicto reglamentario les da la esperanza de quedarse en la máxima categoría.

En medio de esta disputa, los Rojos presentaron oficialmente a Gonzalo Villagra como técnico. “Es un honor ser parte de este club. Las labores que me tocarán desempeñarme son diferentes a las que venía desarrollando, pero el compromiso y la entrega por el club van a ser los mismos. Ahora que enfrentamos un momento complicado, estamos con el cuerpo técnico con la total disposición, energía, valentía y todo nuestro trabajo a disposición para que podamos obtener nuestro mejor rendimiento”, señaló de entrada en conferencia de prensa.

Cabe señalar que Villagra llega acompañado de José Luis Jiménez y Juan Quiroz como ayudantes técnicos, Iván Henríquez como preparador físico, Robert Piero como preparador de arqueros, Rodrigo Padilla como analista de rendimiento y Juan Rojas como analista audiovisual.

Luego explicó como se llevaron a cabo los diálogos para asumir el primer equipo “Hablé con Sabino (Aguad), con don Jorge Segovia. Me manifestaron la intención de que siguiera, esa confianza en nuestras capacidades como cuerpo técnico. Sabemos del momento duro que estamos viviendo y lo sentimos como cualquier persona que quiere esta institución. Si este es el lugar donde el club nos necesita, aquí estamos. Esperamos que sea un año muy bueno para este equipo”, comentó.

Sobre la forma de preparar un plantel sin saber en qué categoría se competirá, Villagra fue claro en señalar que “lo que me corresponde es colaborar en todo lo posible para armar al mejor equipo dentro de nuestras posibilidades. Tienen que mentalizarse de que tenemos que ser un equipo protagonista, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de compromiso. Es un valor fundamental en este club. En la categoría que sea. Los vamos a preparar a todos para que puedan estar a disposición, luchen por su lugar”.

“Nosotros como club y cuerpo técnico sentimos el fútbol de una forma y lo vemos como lo siente el hincha. Que sea protagonista, dominar el juego a través del balón y cuando no lo tengamos seamos insoportables para el rival. independiente contra quien y dónde juguemos, nosotros no vamos a renunciar a esa esencia. Lo que esperamos entregarle a este es que tenga capacidad de adaptación en distintos contextos. Con los rivales, la forma de juego que proponen, y no dejar lo que queremos mostrar”, añadió más adelante.

Así mismo, fue enfático al señalar que “no quiero ningún jugador que no tenga interés de venir. Todos tienen que estar muy convencidos de que quieren estar en este club, en ser parte de este equipo. Es uno de los factores que tenemos que considerar en este plantel. Hay incertidumbre, pero estamos armando lo mejor que podamos tener. Eso no cambia”.

Así, uno de los probables refuerzos con los que se está conversando es Emiliano Vecchio. Sobre el volante, Villagra destacó que “Lo conozco desde que fuimos compañeros. Sabemos la calidad que tiene como jugador. Es un jugador que hace un tiempo que no está en competencia, pero su calidad no cambia. Después se verá cuál es el desenlace”.

Aguad confía en quedarse en la Liga de Primera

Por su lado, el gerente de Unión Española, Sabino Aguad, se mostró confiado por el conflicto reglamentario que puede mantenerlos en la primera categoría del fútbol nacional.

“Es algo que ya había sucedido antes en la ANFP. Creímos que era posible y por eso hicimos el reclamo. El reglamento está sobre las bases. Estamos con expectativas positivas”, señaló sobe el caso.

“Insistimos en lo que planteamos que el reglamento señala una cosa y las bases otra y las mismas bases señalan que el reglamento está por sobre las bases. Y como anteriormente fue utilizado, nosotros decimos que nuevamente tiene que ser validado y ese es nuestro argumento mientras esperamos la respuesta del directorio de la ANFP”, agregó.

También apuntó que una vez sepan la respuesta desde Quilín, evaluarán los pasos a seguir. “(Lo que hagamos a futuro) depende mucho de lo que va a decir la respuesta del directorio. Una vez que tengamos la respuesta, tenemos varias alternativas, pero dependemos de eso. Creemos que sí se podría. Creemos que se llegue a una instancia en que nos sentemos a negociar y eso es lo que esperamos. Sí entendemos que hay cosas que se deberían conversar. Queremos ver la respuesta del directorio y después ver qué acciones tomamos”, cerró Aguad.