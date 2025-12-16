SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Fallo en tribunales: la millonaria suma que Paris Saint-Germain deberá pagar a Kylian Mbappé

    El club de la Ciudad Luz deberá pagar al atacante tres meses de salario, adeudados en el final de su contrato con el campeón galo.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    PSG deberá pagar una millonaria suma a Kylian Mbappé. FOTO: REUTERS. SARAH MEYSSONNIER

    Kylian Mbappé le da un nuevo golpe a Paris Saint-Germain, su última casa deportiva en el fútbol francés, antes de fichar en Real Madrid y como jugador libre, en julio del año pasado.

    Un tribunal laboral de la capital gala falló a favor del atacante, quien demandó a su exequipo por el no pago de parte de su sueldo, pocos meses antes de marcharse a la capital hispana.

    Fallo que se produce después meses de disputas legales entre ambas partes. El delantero de raíces camerunesas llevó al club de la Ciudad Luz a los tribunales por ingresos adeudados. En contrapartida, la institución de capitales qataríes también había iniciado acciones legales contra el delantero, después de que el futbolista se negara a extender su compromiso con el millonario equipo del Parque de los Príncipes.

    “Estamos satisfechos con esta sentencia. Esto es lo que menos podíamos esperar después de que los salarios no se pagaron”, dijo la abogada de Mbappé, Frédérique Cassereau.

    Monto millonario

    Tras largas idas y vueltas judiciales, Mbappé se impuso frente a los montos que le fueron retenidos correspondientes al sueldo de abril, mayo y junio de 2024, justo antes de abandonar el club para fichar por el club más ganador de la Champions League, traspaso que no costó un peso a los merengues.

    El organismo de la capital gala ordenó al PSG a pagar 60 millones de euros (alrededor de 71 millones de dólares) a Donatello en concepto de salarios y primas impagas, poniendo así fin parcialmente a una de las disputas más enconadas del fútbol galo, en el último tiempo.

    El tribunal consideró que el club no había cancelado los tres meses del emolumento del atacante francés, además de una prima de ética y otra de compromiso de fichaje; todas adeudadas en virtud del contrato de trabajo que mantenía el atleta con los parisinos.

    Decisión que también bloquea las pretensiones del PSG, que ya había reclamado alrededor de 520 millones de la divisa norteamericana, frente a los 310 millones que había exigido el futbolista.

    Las sumas reclamadas por Kiki fueron reconocidas como adeudadas tras dos decisiones de la Liga de Fútbol Profesional francesa (LFP) en septiembre y octubre de 2024. En ese entonces, los jueces dijeron que el PSG no había presentado ningún acuerdo escrito que demostrara que el atacante había renunciado a ese derecho.

    De acuerdo con el club, el jugador le adeudaba cerca de 71 millones por daños y perjuicios, además de los otros 213 millones por el dinero pagado al Monaco, por su traspaso, en base al concepto jurídico francés “pérdida de oportunidad”.

    Más sobre:FútbolKylian MbappéParis Saint-GermainReal Madrid

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fernando Carrillo, exministro colombiano: “La descalificación de Petro a Kast fue irresponsable y primaria”

    Colaboración y no coalición: el mensaje de Kast a los partidos que lo apoyan

    Razones de un corte masivo: ¿Por qué 57 mil clientes de la RM se quedaron repentinamente sin luz el lunes por la noche?

    Firmes o dialogantes: FA entra en un dilema sobre cómo pararse frente a José Antonio Kast

    Ministro Gajardo y detención de 44 gendarmes: “Este tipo de investigaciones se están llevando en todas las regiones del país”

    Spielberg vuelve a los cines en 2026: mira el primer trailer de El Día de la Revelación

    Lo más leído

    1.
    El drama de Ronald Araújo: el central uruguayo abandona Barcelona y viaja a Israel para recuperar su salud mental

    El drama de Ronald Araújo: el central uruguayo abandona Barcelona y viaja a Israel para recuperar su salud mental

    2.
    El feroz ninguneo de figura española del Flamengo en contra de Real Madrid

    El feroz ninguneo de figura española del Flamengo en contra de Real Madrid

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Servicios

    Tren del Recuerdo: revisa los precios de los últimos recorridos de diciembre y el viaje especial de Año Nuevo

    Tren del Recuerdo: revisa los precios de los últimos recorridos de diciembre y el viaje especial de Año Nuevo

    Comienza la preventa de entradas para Iron Maiden en Chile: estos son los precios

    Comienza la preventa de entradas para Iron Maiden en Chile: estos son los precios

    Rating del lunes 15 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 15 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Monsalve, casa de Allende y reforma tributaria: los mea culpa de Boric ante los partidos del oficialismo
    Chile

    Monsalve, casa de Allende y reforma tributaria: los mea culpa de Boric ante los partidos del oficialismo

    Colaboración y no coalición: el mensaje de Kast a los partidos que lo apoyan

    Razones de un corte masivo: ¿Por qué 57 mil clientes de la RM se quedaron repentinamente sin luz el lunes por la noche?

    Las proyecciones para el cobre apuntan a precios “estratosféricos”
    Negocios

    Las proyecciones para el cobre apuntan a precios “estratosféricos”

    El rebaraje en la industria de los medios de pago tras la compra de Klap por parte de Itaú

    Corte Suprema anula reorganización de Itelecom por reclamo de fondo de Islas Caimán

    ¿Podría la “supergripe” H3N2 llegar a Chile? Esto dice un médico infectólogo
    Tendencias

    ¿Podría la “supergripe” H3N2 llegar a Chile? Esto dice un médico infectólogo

    Los presuntos vínculos de los sospechosos del tiroteo en Sydney con el grupo extremista ISIS

    Cómo fueron los nuevos ataques de EEUU contra tres embarcaciones en el Pacífico

    Con un perfil definido: las cartas de José Antonio Kast para asumir el Ministerio del Deporte en su gobierno
    El Deportivo

    Con un perfil definido: las cartas de José Antonio Kast para asumir el Ministerio del Deporte en su gobierno

    ¿Cómo le fue a Christiane Endler? FIFA adelanta quién fue la ganadora del premio The Best a la mejor arquera

    En vivo: la FIFA entrega los premios The Best 2025

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025
    Finde

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Spielberg vuelve a los cines en 2026: mira el primer trailer de El Día de la Revelación
    Cultura y entretención

    Spielberg vuelve a los cines en 2026: mira el primer trailer de El Día de la Revelación

    La potencia de la ternura en tiempos difíciles: las claves del ensayo chileno que iluminó 2025

    Cómo Paul McCartney apareció con un cameo en la última película de Rob Reiner

    Fernando Carrillo, exministro colombiano: “La descalificación de Petro a Kast fue irresponsable y primaria”
    Mundo

    Fernando Carrillo, exministro colombiano: “La descalificación de Petro a Kast fue irresponsable y primaria”

    Inseguridad, recesión y derechas en ascenso: El nuevo vecindario de América Latina que recibirá a Kast

    Del juego de té de Orbán a la estatuilla de Milei con motosierra: Meloni subastará los regalos de líderes mundiales

    Suplementos: encapsular el bienestar
    Paula

    Suplementos: encapsular el bienestar

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni