Fallo en tribunales: la millonaria suma que Paris Saint-Germain deberá pagar a Kylian Mbappé

Kylian Mbappé le da un nuevo golpe a Paris Saint-Germain, su última casa deportiva en el fútbol francés, antes de fichar en Real Madrid y como jugador libre, en julio del año pasado.

Un tribunal laboral de la capital gala falló a favor del atacante, quien demandó a su exequipo por el no pago de parte de su sueldo, pocos meses antes de marcharse a la capital hispana.

Fallo que se produce después meses de disputas legales entre ambas partes. El delantero de raíces camerunesas llevó al club de la Ciudad Luz a los tribunales por ingresos adeudados. En contrapartida, la institución de capitales qataríes también había iniciado acciones legales contra el delantero, después de que el futbolista se negara a extender su compromiso con el millonario equipo del Parque de los Príncipes.

“Estamos satisfechos con esta sentencia. Esto es lo que menos podíamos esperar después de que los salarios no se pagaron”, dijo la abogada de Mbappé, Frédérique Cassereau.

Monto millonario

Tras largas idas y vueltas judiciales, Mbappé se impuso frente a los montos que le fueron retenidos correspondientes al sueldo de abril, mayo y junio de 2024, justo antes de abandonar el club para fichar por el club más ganador de la Champions League, traspaso que no costó un peso a los merengues.

El organismo de la capital gala ordenó al PSG a pagar 60 millones de euros (alrededor de 71 millones de dólares) a Donatello en concepto de salarios y primas impagas, poniendo así fin parcialmente a una de las disputas más enconadas del fútbol galo, en el último tiempo.

El tribunal consideró que el club no había cancelado los tres meses del emolumento del atacante francés, además de una prima de ética y otra de compromiso de fichaje; todas adeudadas en virtud del contrato de trabajo que mantenía el atleta con los parisinos.

Decisión que también bloquea las pretensiones del PSG, que ya había reclamado alrededor de 520 millones de la divisa norteamericana, frente a los 310 millones que había exigido el futbolista.

Las sumas reclamadas por Kiki fueron reconocidas como adeudadas tras dos decisiones de la Liga de Fútbol Profesional francesa (LFP) en septiembre y octubre de 2024. En ese entonces, los jueces dijeron que el PSG no había presentado ningún acuerdo escrito que demostrara que el atacante había renunciado a ese derecho.

De acuerdo con el club, el jugador le adeudaba cerca de 71 millones por daños y perjuicios, además de los otros 213 millones por el dinero pagado al Monaco, por su traspaso, en base al concepto jurídico francés “pérdida de oportunidad”.