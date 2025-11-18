Palo a palo: los millonarios montos que encienden la guerra judicial entre el PSG y Kylian Mbappé en Francia

Hay relaciones que terminan mal. La del PSG y Kylian Mbappé es la mejor muestra de esos vínculos intensos en que las partes terminan odiándose. El club francés y quien fuera su estrella por varios años animan una fuerte disputa en los tribunales franceses.

La confrontación es multimillonaria y considera demandas de lado y lado. Cada parte alega perjuicios vinculados a decisiones relativas a la carrera del delantero, justo cuando era el objetivo de mercado más apetecido.

Palo a palo: la millonaria guerra entre Kylian Mbappé y el PSG

El PSG le reclama al jugador la friolera cantidad de 140 millones de euros (US$ 162 millones), bajo el concepto de que el delantero se había comprometido a salir traspasado y no libre, como finalmente ocurrió. El enredo comenzó en 2023, cuando el delantero envió una carta al club confirmándole que no extendería su contrato.

Mbappé, el día en que fue presentado por el Real Madrid. (Foto: Reuters) Juan Medina

Los franceses reaccionaron marginando al jugador de una gira por Japón y relegándolo a entrenar con lo que no habían sido considerados en el recorrido. En una reunión posterior, aparentemente, el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, y el jugador habrían acordado que si el ariete abandonaba el club sin extender su contrato, renunciaría al cobro de 55 millones de euros (US$ 64 millones) por distintos conceptos. Los abogados del jugador llegaron a embargar tales cifras en las cuentas del club, aunque un tribunal levantó la medida después de considerarse incompetente.

La multimillonaria respuesta de Mbappé al Paris Saint-Germain

Mbappé pretende que su contrato con el club sea recalificado de temporal a indefinido. La definición es clave, porque justificaría el también millonario cobro que pretende el futbolista: 278 millones de dólares. La cifra considera el incumplimiento de los compromisos contraídos por el club y una indemnización aumentada en el caso de que el tribunal acoja la tesis de que el contrato temporal debe considerarse como indefinido.

Hay jurisprudencia que favorece al jugador. Hace pocos meses, Adrien Rabiot consiguió un fallo favorable en el Tribunal de Apelación de París. La corte consideró que el club se había aprovechado de un vacío legal. “Sancionar la exclusión arbitraria e injustificada del jugador, quien también había sido sancionado injustamente por el club, una sanción que no debería haber existido”, dictaminó.

De acogerse esa interpretación, tal como el mediocampista, Mbappé accedería a una indemnización mayor, que involucraría la compensación por salarios atrasados, daños y perjuicios, además de responsabilidad civil, como establecen todos los contratos indefinidos en la legislación francesa.