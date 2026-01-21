Arley Méndez sorprende y participará en los Juegos Mejorados, una competición que permite el doping

Arley Méndez confirmó su participación en la primera edición de los Enhanced Games (cuya traducción literal es “Juegos Mejorados”) una competencia que se realizará entre el 21 y el 24 de mayo de 2026 en Las Vegas, y que desafía las normas clásicas del deporte al permitir de forma explícita el uso de sustancias y métodos tradicionalmente prohibidos bajo el código antidopaje internacional.

Méndez, de origen cubano y nacionalizado chileno, aparece en la lista oficial de participantes anunciada por los organizadores, donde competirá en halterofilia. “Feliz de formar parte de este equipo. Vamos por esos récords”, escribió en sus redes sociales.

Los Enhanced Games son una iniciativa impulsada por el empresario australiano Aron D’Souza, quien propone una competencia deportiva en la que los atletas pueden usar sustancias mejoradoras del rendimiento bajo supervisión médica y sin sanción oficial. El proyecto cuenta con respaldo financiero de figuras vinculadas al mundo empresarial estadounidense, entre ellos nombres asociados al entorno de Donald Trump.

La competencia incluirá disciplinas como halterofilia, natación y atletismo. Según lo anunciado por la organización, las pruebas tendrán premios atractivos de alrededor de 500 mil dólares por evento y bonificaciones de hasta 1 millón de dólares para quienes establezcan nuevos récords mundiales. Aunque dichas marcas no tendrían validez oficial fuera de este certamen.

Los participantes podrán competir libremente, con la opción de seguir protocolos de mejora del rendimiento supervisados, en un contexto en que no se aplican controles antidoping según los estándares de la Agencia Mundial Antidopaje ni de las principales federaciones deportivas. En este modelo ha sido una pieza clave atraer a algunos competidores retirados o alejados de las grandes competencias tradicionales, seducidos tanto por la posibilidad de recibir grandes sumas de dinero.

En paralelo, el Comité Olímpico Internacional (COI) ha señalado que los Juegos Mejorados representan una “traición” a los valores del deporte. Organizaciones como World Aquatics incluso ha modificado sus reglamentos para prohibir que quienes participen o respalden los Juegos Mejorados compitan en sus eventos o asuman cargos oficiales, una medida encaminada a aislar a este proyecto de los circuitos deportivos oficiales.