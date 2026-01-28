“Me están manchando más de lo normal”: Arley Méndez rompe el silencio y defiende su participación en los Juegos Mejorados.

Luego de que se confirmara su inscripción en los Juegos Mejorados, certamen internacional que permite el uso de sustancias para mejorar el rendimiento, Arley Méndez entregó públicamente su versión de los hechos. El deportista, de origen cubano y nacionalizado chileno, había sido anunciado como uno de los participantes de la primera edición de esta competencia, programada entre el 21 y el 24 de mayo de 2026 en Las Vegas.

La inclusión del levantador de pesas generó reacciones en el mundo deportivo, considerando su vínculo con el sistema olímpico chileno. Ante ese escenario, el propio deportista decidió referirse al tema a través de su cuenta de Instagram, en un video en el que explicó las razones detrás de su decisión.

“No me había pronunciado con respecto a los juegos donde se me anunció. Pero creo que es hora de poder dar mi opinión. Veo muchos comentarios, muchos prejuicios y muchos comentarios negativos hacia mi persona”, señaló en el inicio de su declaración.

En su relato, Méndez recordó su proceso de nacionalización y su etapa representando a Chile en competencias internacionales. “Con esto quiero referirme de una forma tranquila y honesta con respecto a mi decisión. Partiendo por el punto, es verdad, yo era atleta federado, obtuve la nacionalidad por gracia. Gracias a los diputados, a los senadores, a dirigentes de federación, comité olímpico. Vieron mi talento y me quisieron apoyar con ese proyecto, donde me veían como futuro medallista olímpico, medallista mundial”, afirmó.

El halterófilo sostuvo que cumplió con ese compromiso deportivo tras obtener la ciudadanía en 2017. “Después de eso se me otorgó la nacionalidad y pude representar al país. Creo que lo he hecho de una manera bastante correcta. El único título que no pude obtener, y la verdad que como atleta, toda mi vida me he dedicado a esto, fue el sueño olímpico, que nunca lo llegué a lograr”, indicó.

Méndez describió un escenario de aislamiento y dificultades personales. “En la retirada me encontré en un momento de mi vida demasiado solo, con el apoyo solamente de mi mujer y mis hijos. Donde nadie se preocupaba ni escribía. Cómo se sentía Arley, si Arley había tenido depresión, cómo estaba Arley mentalmente”, relató.

El deportista explicó que su retorno al levantamiento de pesas estuvo motivado por razones económicas. “Después de esa retirada, declaro aquí frente a la cámara que me encontré con una necesidad económica muy grande y yo lo que voy a hacer en mi vida es levantar pesas, lo hago desde los nueve años. La única forma de yo poder estar arriba de nuevo es volviendo al levantamiento de pesas”, sostuvo.

En esa línea, defendió su trayectoria y la forma en que obtuvo sus logros. “Yo soy un atleta muy esforzado, entreno muchísimo y todos mis logros los he logrado a través de mi esfuerzo, mi trabajo fuerte. No escucharán a nadie, dirigentes u organizaciones, donde yo haya pedido favores para que me ayuden en mi proceso”, afirmó.

Méndez también se refirió a los ingresos que consiguió tras retomar la actividad competitiva. “Regresé, quedé bronce panamericano, donde pude obtener un nuevo producto para poder alimentar a mi familia. Antes de ese producto no tenía casi ni un peso, vivía meses viviendo de las clínicas, haciendo clínicas para aquí y para allá para poder sustentar a mi familia”, señaló.

Respecto a las críticas recibidas tras conocerse su vínculo con los Enhanced Games, el halterófilo pidió moderación. “Creo que me están machacando más de lo normal. Yo sé que todos tenemos derecho a opinar, estamos en un país libre, pero siempre y cuando sea con respeto”, expresó.

En su declaración, Méndez recalcó que ya no forma parte del sistema federado. “Mi decisión creo que la tomé correcta. Yo ya me retiré del levantamiento de pesas oficialmente de Federación. Yo soy un atleta retirado, ya no pertenezco al Comité Olímpico, a la Federación Internacional ni a la Federación Nacional. Hice mi renuncia oficial, que no lo haya publicado libremente no es culpa mía”, explicó.

Finalmente, justificó su elección apelando a su situación familiar. “No creo que haya cometido ningún delito con tomar mi decisión. Tengo 32 años, tengo tres hijos, tengo una familia que alimentar. Yo voy a seguir adelante porque sé que me lo merezco, llevo muchos años en este deporte y necesito mantener a mi familia, que es lo importante. Así que nada, muchas bendiciones para todos”, cerró.