Monsalve respalda labor de coordinador de ciberseguridad de Interior pese a condenar tuits contra Carabineros

“Organización criminal” y “miseria de institución”. Con esas palabras calificó a Carabineros el coordinador de ciberseguridad del Ministerio del Interior, Daniel Álvarez Valenzuela, en unos tuits que corresponden a febrero del 2020.

El ministro del Interior (s), Manuel Monsalve, fue consultado respecto a los polémicos tuits del funcionario de la cartera y respaldó la labor de Álvarez en la tramitación de proyectos de ley, pero al mismo tiempo condenó los tuits en contra de la institución policial.

“El gobierno no comparte el contenido de los tuits. No es la línea del gobierno y rechaza ese tipo de contenido que difaman a las instituciones. (...) Daniel Álvarez es un asesor del Ministerio del Interior, él no toma decisiones en materia de seguridad, las decisiones las toma la ministra del Interior o el subsecretario”, señaló al principio Monsalve.

Y complementó: “Él cumple una función de asesor, y quiero decir que en esa materia de ciberseguridad, en el rol que juega como asesor Daniel Álvarez hemos tramitado con unanimidad el proyecto de ley marco en materia seguridad y con un reconocimiento transversal al trabajo técnico-profesional de Álvarez”.

Además, la autoridad de Interior informó que el coordinador de ciberseguridad sostuvo una reunión este martes con el director general de Carabineros, Ricardo Yáñez, para pedir las disculpas correspondientes a la institución.

Desde la oposición, sin embargo, solicitaron la salida de Daniel Álvarez del Ministerio del Interior y adelantaron que abordarán el tema en la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados y Diputadas.