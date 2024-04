Exministro de Justicia, Isidro Solís, ante Fiscalía: “Luis Hermosilla nunca ha tenido el poder, ni la influencia que se atribuye”

Durante la jornada de este martes, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago revisó la prisión preventiva del exdirector de la PDI Sergio Muñoz quien lleva un mes y medio en prisión preventiva tras ser formalizado por revelar causas secretas al penalista Luis Hermosilla, en una de las aristas que se desprendió del denominado caso “audio” y tras la incautación del celular del abogado. Pese a los intentos argumentativos de su defensa, Juan Carlos Manríquez, el tribunal determinó rechazar la petición de arresto domiciliario nocturno -y total en subsidio- por la gravedad de los hechos indagados. El exalto oficial de la policía civil, entonces, seguirá preso.

En la audiencia, en la que estuvo presente La Tercera, el abogado Manríquez expuso una serie de antecedentes que a su juicio demostraban el ánimo de colaboración el que haya abierto voluntariamente sus cuentas bancarias y declarado en el caso, incluso un día antes de sr imputado ante la justicia por violación de secretos. Junto con esto, el defensor hizo alusión a declaraciones que existen en el expediente que es tramitado por la fiscal regional Oriente, Lorena Parra, y por el fiscal jefe Felipe Sepúlveda.

Cabe recordar que esta arista surge a raíz de pericias realizadas a un teléfono móvil del abogado Luis Hermosilla, esto luego que Ciper revelara el audio en que el penalista -junto a la abogada Leonarda Villalobos y el empresario Daniel Sauer- comentara supuesto pagos de coimas a funcionarios del la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y el SII. Fue entonces cuando Carabineros incautó el celular del profesional y ahí la Fiscalía Metropolitana Oriente descubrió comunicaciones entre el exasesor de Interior y el ahora exmandamás de la PDI. En la mensajería que intercambiaron, Muñoz entregó a Hermosilla información reservada de importantes causas judiciales.

En las declaraciones que se han tomado estos meses, destaca la realizada el 19 de abril pasado por el exministro de Justicia Isidro Solís. Una de las cosas que se investigan es la supuesta “ayuda” que habría brindado Hermosilla a Muñoz para lograr llegar a ser director de la policía civil. También se ha levantado la gran red de contactos judiciales del abogado en diversas materias. De eso, algo soslaya la exautoridad: “en realidad creo que el abogado Hermosilla nunca ha tenido el poder ni la influencia que se atribuye en las conversaciones que se han conocido”.

Agregó que “según mi apreciación Luis es una persona que tiene muchos conocidos, transversalmente, quien es o era un abogado influyente, pero en ningún caso con el poder para nombrar ministros de Corte o jueces como se ha sostenido”.

Los otros involucrados

Dentro de las imputaciones, la Fiscalía atribuye a Muñoz haber develado el secreto de varias investigaciones a Hermosilla, entre ellas la causa que se sigue contra el exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba, contra el exintendente Felipe Guevara y la indagatoria por el caso Dominga que involucraba los negocios del fallecido expresidente Sebastián Piñera.

En las últimas semanas todos los defensores de estos casos han desfilado en el Ministerio Público, asegurando no haber recibido la información que tenía Hermosilla y -en términos bíblicos- negándolo tres veces.

El primero de ellos fue Cristián Bawlitza, abogado del exjefe comunal de Vitacura. El abogado Manríquez usó este testimonio para dar cuenta del tenor de interrogatorio y cómo las investigaciones no se habrían visto afectadas por el trasvasije de información de su cliente. “(Bawlitza) señala que Hermosilla no tiene ni tuvo ninguna participación en la causa, siendo un tercero ajeno a la investigación. Señala que jamás se reunió con Hermosilla, que no lo conoce personalmente. Los otros abogados defensores tampoco se reunieron con Hermosilla”.

Junto con esto asegura que el abogado del denominado “Tronco”, “señala que nunca se reunió ni tuvo contacto con el ex director de la PDI señor Muñoz Yáñez. Consultado sobre el manuscrito (que Muñoz le mandó a Hermosilla), dice nunca haber tenido conocimiento de él. No había ninguna razón para que se entregase información a Hermosilla o a cualquier otra persona”.

También atestiguó el histórico abogado de Piñera, el penalista Juan Domingo Acosta que -según se sostiene entre abogados de la plaza- nunca tuvo una cercana, ni tampoco buena relación con Hemosilla. Ante la Fiscalía, parafraseó Manríquez, el titular de la defensa por el caso de la Minera Dominga, aseguró que “en la causa Dominga los abogados eran él, el señor Samuel Donoso y los abogados de su oficina (...) Hermosilla no tuvo ninguna intervención en la causa, no representó a ningún imputado, no asesoró a ninguna de las entidades requeridas”.

Sergio Muñoz dijo haber caído en un cuento de Luis Hermosilla que involucraba al Presidente Piñera.

Es más, Acosta aseguró que “jamás tuvo una reunión donde estuviera Luis Hermosilla. Nunca conversó con él ni presencialmente ni de otra forma sobre esta causa. Nunca recibió ni correos electrónicos ni ningún otro mensaje del señor Hermosilla sobre la causa”.

Al ser consultado si había algún motivo por el cual Sergio Muñoz debía entregar información a Luis Hermosilla respondió: “De acuerdo con el conocimiento que tengo de la causa no existía ninguna razón, ninguna justificación ni ninguna utilidad de conocer esa información que no sea por el medio oficial”.

¿Una persona lejana a Piñera?

En la causa también declararon exautoridades del segundo Gobierno de Piñera. Principalmente para despejar cuáles podrían haber sido las gestiones de Hermosilla -asesor externo del Ministerio del Interior- en la elección de Muñoz como director de la PDI tras la salida de Héctor Espinoza, cliente del penalista en esa época. “Misión cumplida”, le escribió Hermosilla al entonces prefecto de la policía civil cuando su nombre fue ratificado como máxima autoridad policial.

Al respecto, el exsubsecretario Juan Francisco Galli dio cuenta del proceso para nombrar a Muñoz. “Dice que no recuerda haber recibido llamados de Luis Hermosilla o de personas externas al ministerio para influenciar en la toma de la decisión por parte del Presidente de la República (nombramiento de Muñoz)”, leyó Manríquez ante el tribunal.

Agrego que Galli sostuvo que “Nunca tuve conocimiento que fuese así (de que Hermosilla tuviera contacto con Piñera), tanto en el área personal ni profesional, y en temas específicos de gobierno era a través del Ministerio del Interior”. Agregó que “(Sergio Muñoz) nunca me envió información confidencial fuera del cargo y tampoco le pedí”

El exministro Rodrigo Delgado también debió asistir a Fiscalía el 4 de abril. Ahí dijo: “quiero ser enfático en señalar que no recuerdo haber recibido algún llamado de alguien externo o haber estado en reuniones con personas que hayan sugerido nombres para ese cargo. En absoluto”.

Agregó que “en el tema de la designación del director de la PDI descarto absolutamente que haya conversado conmigo el señor Hermosilla (...) Como dije, solo (conversaba con él) lo relacionado con los casos que llevaba él en representación del Ministerio del Interior. En los 16 meses que estuve nunca lo vi presencial en La Moneda, ni supe que haya tenido reuniones con el Presidente, ni menos escuché al Presidente referirse al señor Hermosilla”.