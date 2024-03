Exdirector de la PDI Sergio Muñoz queda en prisión preventiva

Francis Fell Franco, jueza del 4° Juzgado de Garantía de Santiago fijó la medida cautelar de prisión preventiva para el recientemente renunciado director general de la Policía de Investigaciones Sergio Muñoz Yáñez.

“La prisión preventiva por ahorra resulta indispensable para el éxito de la investigación, la que está recién comenzando. Atendido lo anterior y resolviendo, resulta la prisión preventiva proporcional y necesaria por peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de las diligencias de investigación. Esa es la resolución”, señaló la magistrada.

Muñoz cumplirá la medida en dependencias de la Brigada de Reacción Táctica Metropolitana de la PDI en Cerrillos.

Se fijó un plazo de investigación de 120 días.

La audiencia

En silencio, sin contestar las preguntas de la prensa, mientras sus escoltas se trenzaban en ásperas discusiones y forcejeos con camarógrafos y periodistas, Sergio Muñoz llegó al Centro de Justicia de Santiago a eso de las 8.30 horas de este martes. Se abrió paso como pudo e ingresó al edificio. Minutos después, el exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI) comenzaba a ser formalizado.

Su abogado, Juan Carlos Manríquez, que sí dialogó con los medios en las afueras del tribunal, descartó que el exjefe policial haya recibido dineros por revelar información reservada de una serie de investigaciones y destacó su total voluntad de colaboración.

Formalización de Sergio Muñoz. Foto: Francisco Paredes / Agencia Uno.

El viernes 15 de marzo, Carabineros allanó la oficina y el domicilio de Muñoz. Esa jornada el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló en su contra y debió renunciar. A raíz de pericias realizadas a un teléfono móvil del abogado Luis Hermosilla, la Fiscalía Metropolitana Oriente descubrió comunicaciones entre el penalista y el ahora exmandamás de la PDI. En la mensajería que intercambiaron, Muñoz entregó a Hermosilla información reservada de importantes causas judiciales.

Según la declaración que hizo en la Fiscalía Oriente, Muñoz conoció a Hermosilla por medio de Espinosa, en una actividad informal, en el domicilio del exjefe policial que fue su superior.

Dominga, Enjoy, Vitacura, Espinosa y Guevara, entre las causas filtradas

El fiscal Francisco Lanas fue el primer representante del Ministerio Público en intervenir. Ante la jueza Francis Fell Franco, el persecutor detalló la información que el imputado habría divulgado, relativa a causas como la que involucra a Héctor Espinosa, antecesor de Muñoz a la cabeza de la PDI, indagado por malversación de caudales públicos y lavado de activos por el mal uso de los gastos reservados de la institución. También mencionó las causas respecto al exintendente Felipe Guevara y al exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba.

La fiscal regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para el imputado, acusándolo de delitos reiterados de violación de secreto.

Parra señaló que Muñoz adelantó a Hermosilla diligencias de incautación en el caso por la venta de la minera Dominga.

Manifestaciones contra Sergio Muñoz en el Centro de Justicia. Exdirector de la PDI fue formalizado por delitos reiterados de violación de secreto. Foto: Víctor Huenante / Agencia Uno.

Mientras se desarrollaba la audiencia, familiares de funcionarios de la PDI fallecidos, protestaron en el Centro de Justicia contra Muñoz, acusando negligencias de parte de la institución cuando estuvo al mando. El “primer detective de calle” que llegó a liderar la policía civil asumió el 19 de junio de 2021, en el segundo gobierno de Sebastián Piñera.

En la primera parte de la audiencia, la fiscal Lorena Parra señaló que respecto al caso de Héctor Espinosa se constató que Muñoz habría incurrido en cinco revelaciones con “fotografías de distintos requerimientos”. “En el caso de la causa del proyecto Dominga se trata de cuatro revelaciones, en donde se advierten incautaciones voluntarias”, sostuvo la fiscal.

“El señor Muñoz declaró ayer en la fiscalía. Él reconoce haber mandado esta información al señor Hermosilla, pero, básicamente señala que lo hace con el afán de proteger el prestigio de la institución, en el caso de Héctor Espinoza, el prestigio de Policía e Investigaciones. Y en el caso de las otras causas, por tratarse de figuras connotadas y que él debía estar en conocimiento de estas noticias, de estos antecedentes de causas relevantes”, expresó la jefa de la Fiscalía Oriente. Parra afirmó que la indagatoria apunta a que las revelaciones “buscan un fin distinto” y que a juicio del Ministerio Público “existen antecedentes suficientes para dar por acreditados delitos reiterados” en los que habría incurrido el imputado.

“Ha defraudado la confianza que ha puesto el sistema sobre él”

“Muñoz abandona el interés general y se aboca en este caso, o más bien trata, de satisfacer intereses particulares y afecta el principio de probidad administrativa”, afirmó el fiscal Felipe Sepúlveda tras el primer receso de la jornada, a eso de las 11.30 horas.

El fiscal señaló que el exjefe policial “ha defraudado la confianza que ha puesto el sistema sobre él”

Según el Ministerio Público, los delitos expuestos, exponen al imputado a una pena que va entre 5 años y un día a 10 años de privación de libertad. Una pena de crimen. Sepúlveda fundamentó la necesidad de cautela, argumentando, entre otros puntos que los mismos delitos imputados daban cuenta que existe “peligro para la seguridad de la investigación”.

“El director de la Policía de Investigaciones se olvidó del interés general, se olvidó de las funciones de la Policía de Investigaciones de Chile, se olvidó de las normas del proceso y quiso, en este caso, atender a intereses particulares, los intereses personales de él y también los intereses del señor Luis Hermosilla, que satisfizo revelando antecedentes de las investigaciones”, aseguró uno de los tres fiscales que trabajó el caso.

El fiscal jefe de Las Condes habló de una “fidelidad perruna” entre el abogado y el exdirector de la PDI.

Esto, dijo quedó en evidencia en que “tan solo cuatro días después de haber asumido en el cargo, el señor Sergio Muñoz, el 23 de junio de 2021, comete el primer delito, la primera revelación de antecedentes respecto de la causa que se sigue contra Héctor Espinosa”.

Abogado afirmó que gobierno no pidió a Muñoz renunciar

En su argumentación ante la magistrada, el abogado Manríquez resaltó que su defendido autorizó a que le abran todas sus cuentas corrientes y colaboró con la indagatoria.

También se refirió a la jornada en que renunció, tras reunirse con el Presidente Gabriel Boric.

“El señor Muñoz es citado una primera vez a La Moneda. Toma, digamos, sin vulnerar la reserva de esas conversaciones, contacto con las autoridades del país en seguridad. Nadie le pide la renuncia. Tiene una segunda reunión en la tarde con la ministra Carolina Tohá. Nadie le pide la renuncia. Y tiene una tercera reunión con el señor Presidente de la República en la noche, donde pone su cargo a disposición y renuncia”, señaló.

Por otro lado, comentó, en base a la declaración que hizo Muñoz, las comunicaciones respecto a causas que involucraban al expresidente Sebastián Piñera.

“Me comentó el abogado Hermosilla, ya que él me dijo, me recuerdo, me dijo, que él llevaba como defensor las causas del Presidente”, dijo Muñoz a los fiscales, según reveló el abogado Manríquez.

“Él en una conversación me señaló que él como abogado era quien llevaba las causas del Presidente Piñera, no me señaló cuáles específicamente, si algo le podía decir, que le dijera”, habría declarado Muñoz el lunes.

El defensor esbozó que la justificación para entregar al penalista datos sobre estas causas, se relacionaba con el cargo que Muñoz ejercía.

“Porque si al Presidente de la República le iba mal y en definitiva también en este tipo de cuestiones las instituciones andaban mal, para su política institucional en la PDI tampoco iba a andar muy bien. Y, en definitiva, esa fue la motivación y finalidad que él arguye, por la cual actuó”, dijo.

Los fiscales, según el abogado, también consultaron a su defendido su recibió algo a cambio de la información compartida, lo que negó.