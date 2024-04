El guardián de la ley de 40 horas

El viernes comenzó a regir la ley que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales. Y para dar el puntapié inicial, el gobierno realizó una actividad en paseo Huérfanos, a pasos del ministerio del Trabajo. Ahí, arriba de un escenario, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, acompañada de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, y otras autoridades, le habló a un grupo de dirigentes y trabajadores: “Disfruten de su derecho al tiempo. Esta hora adicional que van a tener libre todos los trabajadores y trabajadoras del código del Trabajo y aquellos que le digan que no, pueden tener su opinión, pero vendrá la Dirección del Trabajo a hacer cumplir la ley, porque las leyes hay que cumplirlas y nadie puede estar fuera de la ley”.

Y ese rol protagónico en la implementación y la fiscalización de ley recaerá en Pablo Zenteno Muñoz. Hasta ahora, ha mantenido un bajo perfil que sólo interrumpió el 18 de abril, cuando emitió un dictamen que sigue generando controversia.

En ese dictamen, especificó la forma en que se debía ajustar la jornada -que bajó el viernes de 45 a 44 horas semanales- si no hay acuerdo entre empleadores y trabajadores. Según ese dictamen, el empleador deberá reducir al menos una hora la jornada diaria en alguno de los cinco días que forman parte de la jornada semanal, cuando es de lunes a viernes. Si la jornada semanal es de 6 días, de lunes a sábado, el dictamen sostiene que la reducción deberá ser de 50 minutos en una jornada diaria y la fracción de 10 minutos en otra, en alguno de los 6 días que forman parte de la jornada semanal.

Tras ello, su exposición mediática explotó: en una semana tuvo 17 entrevista en radio y televisión, cuatro puntos de prensa y fue requerido por los medios de comunicación en ocho oportunidades. También acompañó a la ministra Jara a la Comisión de Trabajo del Senado para exponer el dictamen.

Al interior del gobierno coinciden en que esta ley es la más importante de la agenda laboral, y de alguna manera, una de las primeras reformas estructurales que la administración de Gabriel Boric ha logrado sacar adelante, dada la situación de las reformas de pensiones y tributaria. Por lo mismo, resaltan que su implementación debe ser fluida e ir en beneficio de los trabajadores. Ese será el rol clave que jugará el DT y una de las “pruebas” que tendrá su gestión.

Pablo Zenteno tiene 39 años, es casado y tiene un hijo. Llegó a la Dirección del Trabajo el 20 de abril de 2022 y fue una de las 12 “balas de plata” que permite el sistema de Alta Dirección Pública (ADP): el Presidente Gabriel Boric lo designó así sin concurso previo.

Con Boric compartieron las movilizaciones estudiantiles de 2011, que llevó al estrellato a la coalición que hoy gobierna. Desde esa época que se conocen. Ese año, Zenteno fue presidente la Federación de Estudiantes de la Universidad Central (Feucen), por lo que también compartió “la calle” con Camila Vallejo (Fech), Giorgio Jackson (Feuc) y Karol Cariola, de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción.

En el comité central del PC

Por esa misma época, Zenteno comenzó a militar en el PC y hoy es uno de los 96 integrantes del comité central, instancia donde se toman las decisiones políticas de esa colectividad. Quienes lo conocen dicen que es cercano a Camila Vallejo, Bárbara Figueroa, Lautaro Carmona, Marco Barraza y a la propia ministra Jara. Tiene un perfil transversal y buena llegada con los distintos sectores del PC. Su historia familiar también está ligada al mundo político. Su padre, Cristián Zenteno, fue militante del MIR y su madre, Ana Luisa Muñoz, participó en la Unión Nacional de Estudiantes Democráticos (Uned).

Pablo Zenteno, director del Trabajo.

Es abogado de la Universidad Central de Chile, magíster en Empleo, Relaciones Laborales y Diálogo Social en Europa de la Universidad de Castilla-La Mancha. Antes de llegar a la DT tuvo distintos pasos por el sector público: entre 2015 y 2017 se desempeñó como abogado de la Fiscalía del Ministerio de Desarrollo Social, cuando Marco Barraza, también PC, era ministro, y fue seremi del Trabajo en la Región de Atacama entre 2017 a marzo de 2018.

Su trayectoria ha estado ligada al mundo laboral y al sindicalismo. Trabajó como consultor de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y como asesor jurídico en diversas entidades vinculadas al mundo del trabajo y de organizaciones sindicales, una de ellas la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Junto al economista Fernando Carmona, también PC, hizo los primeros planteamientos para dar origen al actual Consejo Superior Laboral, instancia tripartita que quedó consignada en una ley del Ministerio del Trabajo.

En 2021 trabajó junto al exdirector de la OIT, Juan Somavía, asesorando en la elaboración de las propuestas a la CUT en torno al proceso constitucional y acompañó a sus representantes a exponer ante la Convención.

Entre sus numerosas causas ha defendido al sindicato de trabajadores de la Clínica Vespucio, AFP Habitat, Metro, INE y de Pedidos Ya. Esta última, siendo ya director del Trabajo, le generó un conflicto. A fines de 2022, el diputado Jorge Alessandri (UDI) solicitó a la Cámara de Diputados oficiar a la Contraloría para que indagara un eventual conflicto de interés de Zenteno, ya que estando en la DT emitió un dictamen sobre la relación laboral de los trabajadores de plataformas digitales a quienes antes había asesorado. Pero el órgano controlador lo desestimó.

Desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) lo sienten como propio, y lo catalogan como un director “protrabajador” y que tiene “tiene su base profesional en el mundo sindical”.

Desde el sector privado, abogados laborales que han compartido con Zenteno si bien reconocen su capacidad técnica, afirman que es un abogado que tiene sus bases en los sindicatos y que eso se reflejó en el último dictamen por 40 horas. Otro abogado añade que “la DT se debe mantener al margen del rol político que tiene el Ministerio del Trabajo. Sin embargo, en las últimas semanas esa separación ha ido desapareciendo”.

Otra opinión menciona que si bien en la discusión, el DT actúa en el ámbito técnico, hay resoluciones con criterios más políticos. Un ejemplo que detalla un abogado son las jornadas excepcionales que las empresas deben solicitar a la DT, tanto en su renovación como en horas nuevas. Relata que antes esas jornadas estaban aprobadas, pero ahora, para renovarlas, están siendo rechazadas por la DT, sin un criterio definido previamente.

¿Es un director protrabajador? Pablo Zenteno responde así: “He trabajado en varias cosas, he sido seremi del Trabajo, consultor de la OIT, asesor de sindicatos, he trabajado en la empresa privada. Tengo una vinculación respecto a los temas del trabajo, pero en el cargo que me toca estar hoy día lo hago desde la máxima responsabilidad y siempre respetando esta institución que tiene una historia centenaria”.