Probamos las toallitas que prometen devolver el negro perdido a tu prenda: así nos fue.

Si en las personas, el paso del tiempo se expresa a través de las arrugas, en la ropa a color se manifiesta con la pérdida o distorsión de sus tonos. Aunque a veces le pueda dar carácter y personalidad, también es triste cuando a nuestra prenda favorita se le desgasta su color original y cambia a uno menos vívido.

Esto se nota todavía más en la ropa negra, donde la exposición al sol, la fricción del día a día, la calidad del tinte, los continuos lavados o el uso de secadora suelen sabotear su oscuro intenso.

Pero no todo está perdido. En uno de los multiversos de TikTok, hay un producto que está causando furor al respecto. Son las toallas de negros intensos de Dr. Beckmann.

Se trata de unas toallitas, parecidas a las húmedas o desinfectantes, pero completamente negras y que, tras añadir una o dos a la lavadora llena de ropa de ese mismo color, prometen devolverle la intensidad perdida a las prendas oscuras.

En TikTok se pueden encontrar cientos de videos con las palabras clave “dr beckmann black” o “dr beckmann negro intenso”, en distintos idiomas y formatos, pero todos resumen sus experiencias de uso con ellas. Hay respuestas variadas: algunos muestran que funciona notoriamente y en otros que no. Como me gusta la ropa negra, y tengo algunas prendas de las que no quiero desprenderme aún, decidí probar el producto.

En Chile, no es difícil encontrar en supermercados o tiendas especializadas en aseo la versión de Dr Beckmann que contiene ocho toallitas. Además del tinte, contiene otros componentes que contribuyen al cuidado del color y la restauración de la fibra textil. “La formula especial con tinte negro de alta calidad se une durante el lavado con los textiles, para un uso sin preocupaciones y sin decoloración”, dice la caja.

También agregan que “las enzimas de cuidados especiales hacen que las fibras dañadas se suavicen, evitando así la aparición de bolitas en la prenda”.

Negros intensos Dr Beckmann 2 en 1 (8 unidades)

Instrucciones de uso

Tras comprarlas, seguí las instrucciones de caja al pie de la letra. Estas se resumen en tres pasos:

Llena tu lavadora con la ropa negra seleccionada y agrega detergente como de costumbre, acorde a la cantidad de carga. Ingreso de producto. Las toallitas de Dr. Beckmann simplemente se añaden a la lavadora, como si fueran una prenda más. Para un mantenimiento de color duradero, se recomienda usar una hoja por lavado. Para una renovación intensiva, se pueden usar hasta tres hojas por lavado. Una vez que termina el lavado, retira la toalla, tírala a la basura y pon tus prendas a secar.

Un detalle importante

Leyendo la caja del producto, me di cuenta de dos detalles importantes, que pueden afectar el resultado en las prendas:

Recomendamos usar sólo en textiles negros puros. Los materiales sintéticos no serán teñidos. Esto quiere decir que telas como algodón o lana quedarán mejor que otras de nailon o poliéster, ya que absorben menos tintura. Apto para todos los textiles lavables y para todas las temperaturas, incluso bajas.

Por lo general suelo lavar mi ropa con agua fría, para así proteger los textiles de las altas temperaturas. La mía tiene el rango de 0 a 20º y el segundo rango hasta 40º grados. El tercero es 60º. Por lo general la recomendación universal es lavar entre 30º o menos, por lo que a favor de la protección del textil, suelo elegir el primer rango.

Hice dos tandas experimentales. La primera conformada por una polera, un jeans y una falda de jeans. La segunda tanda con dos jeans y otra polera negra.

Los resultados

En Amazon, este producto tiene 3.7 estrellas de 5. Es decir, la gente lo valora bien, pero no demasiado. Por eso, mis expectativas no estaban muy altas al momento de usarlo.

Y así fue: cuando terminó el lavado, hubo prendas que definitivamente quedaron más negras, y se ven renovadas, mientras que otras la diferencia con su versión anterior es muy sutil.

Mi sospecha, tal como se advertía en el punto anterior, es que esto tiene que ver con el material de cada textil. Por ejemplo, en una polera 100% de algodón el producto de Dr. Beckmann consigue mejores resultados, pues la fibra retiene mejor el tinte. La mezclilla o denim, en cambio, al mezclar algodón con hebras sintéticas en diferentes proporciones —según marca y el modelo—, costará más que vuelva a quedar realmente negra.

En mi caso, la experiencia fue variada: en algunos denim, como la falda que está arriba, se nota que realmente quedó más negra que antes. En otros, en cambio, no se ve tanta diferencia, porque hay jeans que además tienen un efecto desgastado en algunas zonas.

Al tener este efecto, que es de fábrica, la hebra del denim no tiene la misma coloración en la totalidad de la prenda, y eso impidió que se tiñera completamente (como lo podemos ver en el jeans que tiene este efecto en el bolsillo).

Veredicto Práctico

¿Vale la pena someter a tus prendas negras a este tipo de tratamiento? Al final, depende de la composición de tu ropa. Mientras más natural es el textil, con menor presencia de hebras sintéticas, mayor es la posibilidad de que el producto vuelva a su negro intenso.

Otro punto importante a destacar es que si el textil tiene algún efecto, como una decoloración o gastado de fábrica—, el producto de Dr. Beckmann no se va a pigmentar sobre él. Al menos eso fue lo que pude comprobar en el caso de mi pantalón. El otro par, que era completamente liso, sí quedó más negro, como puedes comprobar a continuación.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 29 de abril de 2024. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.