El nuevo portazo de la justicia a Cathy Barriga: Tribunal rechaza cambiar su arresto domiciliario, pero accede a que lleve a su hijo a terapia

Minutos antes de las 9 de la mañana de este lunes llegó hasta el Centro de Justicia la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga (ind.-UDI). El arribo de la exautoridad comunal se dio 102 días después de que el 9° Juzgado de Garantía de Santiago decretara su arresto domiciliario total. Medida, precisamente, que tras tres meses la imputada buscaba cambiar; sin embargo, la justicia desechó aquello.

La revisión de las medidas cautelares, a poco de que se cumplan los 120 días de investigación por los delitos de fraude al Fisco, apropiación indebida -entre otros-, fue solicitada por la defensa de Barriga, quien pidió rebajar la medida cautelar por el arresto domiciliario nocturno.

Uno de los primeros puntos expuestos por el abogado Cristóbal Bonacic fue que la Fiscalía aún no tiene total certeza de los hechos que imputó en la formalización, ya que recién estaba solicitando diligencias para acreditar esos hechos. En ese sentido, explicó que la compra de collares -una de las aristas que se le imputaron a Barriga- tenían precios inferiores a los galvanos que entrega la actual administración del alcalde Tomás Vodanovic. Junto con eso la defensa, incluso, mostró fotos de las entregas de los collares.

Cathy Barriga y su abogado Cristóbal Bonacic.

Antes de terminar su exposición, el abogado defensor pidió que se cambiara la medida cautelar, sosteniendo que Barriga tiene arraigo familiar, es una persona pública y que ya no ostenta el cargo de funcionaria pública. Además, expuso que hasta ahora la también exgore ha sido visitada 214 veces en su casa por Carabineros para ver si cumple su medida cautelar, con un promedio de 2,1 veces al día. De hecho, argumentó que la última fue realizada a las 3 de la madrugada de este lunes. Pero, además, el abogado de Barriga solicitó que su clienta pudiera asistir todos los viernes a terapia con su hijo. A lo cual finalmente el tribunal accedió, algo que no había sido aprobado en requerimientos anteriores.

Consultado al respecto, Bonacic sostuvo que “el Ministerio Público ahora recién está investigando, ordenando diligencias que apunten a supuestamente establecer este déficit que nosotros decimos que no existe, y de existir obviamente no responde a ninguna situación ilícita, sino por el contrario, siempre fue en beneficio, en favor de la comunidad”. El abogado de Barriga concluye que todo está siendo investigado, “tanto es así que accedió sin ningún tipo de problema a que mi representada pudiera concurrir con su hijo todos los días viernes a la terapia”.

Los 7 mil peluches contados por la PDI

Tras el fin de la exposición de Bonacic, quien concluyó que la exalcaldesa estaba cumpliendo una pena anticipada, vino la argumentación de la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, quien comenzó sosteniendo que desde la formalización no han variado las circunstancias.

La persecutora planteó que tras la toma de declaración de una de los fiscalizadores de la Contraloría, las conclusiones de todos los cuestionamientos del ente fiscalizador surgieron a partir de los propios informes financieros del municipio. Además de eso, la fiscal dio cuenta de un informe en el cual se analizaron las facturas cuestionadas de Maipú, las que dan cuenta de que todas estas ocurrieron en el periodo de Cathy Barriga.

En esa línea, Encina afirmó que las deudas del municipio no prevenían del periodo anterior al de Barriga, que existieron cuentas públicas falsificadas y que hasta ahora cuentan con más antecedentes que en la formalización de enero, como un informe de ejecución y proyección presupuestaria, el que da cuenta del déficit de $31 mil millones a marzo del 2021.

La exalcaldesa de Maipú durante la audiencia de revisión de medidas cautelares. Foto: José Carvajal Vega / La Tercera.

Por último -entre otras cosas-, la fiscal Encina apuntó que se destinaron recursos de la educación municipal “como caja chica”, sosteniendo que se compró merchandising del municipio con dichos dineros. En ese sentido, afirmó que se gastaron $26 millones en cerca de 7 mil peluches que finalmente no fueron utilizados. Cifra a la que arribaron luego de que los funcionarios de la PDI contaran todas las muestras de “Renacín” y “Smapina”.

Al terminar la audiencia, la fiscal Constanza Encina afirmó que como Ministerio Público están “conformes con la resolución, solicitamos que se mantuviera la medida cautelar, creemos que es proporcional, así lo consideró también el juez; le presentamos los nuevos antecedentes que dan cuenta de que no existe ninguna duda en relación al déficit y justamente el tribunal tuvo esos antecedentes nuevos también en consideración, son informes que dan cuenta de que se ocultaban miles de millones de pesos de la contabilidad año a año y que finalmente eso repercute también en las falsificaciones que se le están imputando a la imputada por las cuentas públicas de los años 2018, 2019 y 2020″.

Respecto a eso, Bonacic sostuvo que “no son nuevos antecedentes. Los antecedentes que ella esgrimió en la audiencia simplemente son declaraciones de empleados del querellante, es decir, de la Municipalidad de Maipú, las cuales son citadas simplemente para explicar ciertas partes o supuestos situaciones concretas”.

La querella del alcalde de Maipú es patrocinada por el abogado José Pedro Silva, del estudio BACS.

“Me voy tranquila”

Tras finalizar la audiencia, la exalcaldesa de Maipú accedió a conversar con La Tercera, sosteniendo que se encuentra cumpliendo la medida cautelar como lo ordenó el tribunal, “pero como persona natural soy completamente inocente”. En esa línea, Barriga sostuvo que “cualquier persona que está en una situación así, injusta, y estoy apegada completamente a las normas de acuerdo a lo que se me está acusando. No hay que olvidar que esta querella parte desde el alcalde Tomás Vodanovic en tiempos de campaña y la verdad que se tiene que acreditar, y para eso es la investigación. Y en eso estamos”.

Junto con eso, la exautoridad apuntó a que “es muy fácil tergiversar números, información, y eso ha sido constante durante muchos años. Así que la verdad que yo estoy tranquila y por supuesto soy una persona que está perdiendo, modificando su calidad de vida, la de su familia, con todo el daño que se ha ocasionado. Y es por eso que obviamente al casi cumplir los 120 días de investigación estamos solicitando esto y además entregando un informe que acredita el trabajo que se realizó, dónde se entregaron los reconocimientos y por supuesto la función que tenían también Renacín y Esmapina para los niños y niñas de la comuna”.

Respecto a la decisión de mantener la medida cautelar en su contra, Barriga afirmó que respeta la decisión del magistrado. “Yo estoy junto a mis niños. Lo más importante para mí era tener las terapias que estaban suspendidas ya casi cuatro meses para mi hijo menor. Y finalmente, bueno, espero que esto se desarrolle de la manera más pronta posible”, agregó.

Cathy Barriga y su esposo, Joaquín Lavín León.

La exgore explica a este medio que “pasé por procesos dolorosos, tristes, de impotencia, de rabia. Hoy día solo quiero que esto pase, que se siga investigando, que se agregue todo lo que sea necesario y finalmente que se haga justicia. Yo de verdad estoy más fuerte hoy día, me siento más fuerte, porque finalmente cuando tú te das cuenta de todo lo que hiciste, de todo lo que trabajaste, y cuando hay personas en política que son figuras políticas que trabajan para un partido, finalmente yo soy todo lo contrario. Yo trabajé de corazón, soy una persona común y corriente, que llegó a la política porque me casé, me enamoré de una persona ligada, una familia política, me invitaron a participar en ello. Trabajé con el corazón y seguiré defendiéndome como lo he hecho siempre. Nada más”.

Consultada respecto a los cuestionamientos que recibió por las historias de Instagram que ha subido durante su arresto domiciliario, la exautoridad aseguró que “yo no he faltado nunca a esta medida. Estoy en mi casa y la ley es superclara. Hay cosas que se pueden hacer y todo lo que se haga en tu casa está permitido. Tú no puedes salir de ese domicilio. Finalmente, cuando hay malas intenciones, todo se tergiversa”.

“Yo tengo hoy día muchos, miles de seguidores. Y son mi motor, me entregan energía todos los días. Ellos me pedían, Cathy, por favor, te extrañamos, te echamos de menos. Estamos compartiendo recetas, actividad física, que es lo más importante para estar bien, no solamente físicamente, sino que mentalmente enfrentar una situación así. Y hay mucha gente que está viviendo momentos de injusticia en distintas áreas y se ven reflejados”, agregó.

Finalmente, Cathy Barriga, antes de dejar el tribunal de justicia, concluyó: “Yo creo que la gente tiene muy claro también cómo funciona todo esto. Y nada, me voy tranquila, me voy contenta igual, porque voy a poder llevar a mi chiquitito a la terapia”.