A fin de año, mil millones de inversión y un “discreto” espacio de memoria: Metro difunde minuta de proyecto para reabrir estación Baquedano

“Minuta. Proyecto accesos estación Baquedano. 17.07.2023″.

Así se titula el documento que desde Metro difundieron entre algunos actores involucrados en el proyecto de reapertura de la estación Baquedano, en plena plaza homónima o antigua Plaza Hundida, en la intersección de Avenida Providencia con Avenida Vicuña Mackenna.

El escrito, según conocedores de su origen, fue enviado entre lunes y martes, entre otros, al Ministerio del Interior, a la Municipalidad de Providencia, donde se ubica la estación y donde en todo caso aseguran que por las vías formales no les ha llegado, y también a un destinatario inesperado: el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter.

“Se quiso actualizar a algunos de los interesados en el tema del estado de avance del cronograma de trabajo y, particularmente al alcalde de La Florida, se le envió para aclarar algunas dudas y críticas”, señalan fuentes entendidas, que reseñan que el edil ha dicho puertas en privado y en público que no está de acuerdo con un “memorial octubrista” en el acceso a Baquedano, por lo que le hicieron ver en la minuta, que le enviaron este martes por la tarde, que el tema aún no está zanjado.

“La destruyeron a punta de consignas y fuego, y la quisieron llamar “Dignidad”. Pero la fuerza de la historia y el hábito por las volteretas, hoy los hace rebautizarla como Plaza Italia. Y claro, como no pueden con su sectarismo, la filosofía ultrona los obliga a sacar al General Baquedano (héroe de la Guerra del Pacífico y leal soldado con el Presidente Balmaceda) y hace que ahora la Ministra Carolina Tohá anuncie un memorial para los delincuentes de la primera línea. No hay caso con este gobierno y su coqueteo con los violentos: ayer Gabriel Boric los indultaba, ahora les manda a hacer un monumento”, dijo hace apenas tres días el alcalde floridano luego del anuncio de la ministra Tohá por un acuerdo para nuevo trazado de Plaza Italia en el eje Alameda-Providencia.

Hoy, en diálogo con La Tercera, el alcalde Carter asegura: “Me llegó un mensaje de texto del presidente del Metro, muy deferente, donde me manda una minuta, me explica en qué consiste el proyecto en donde se va a establecer una placa, un memorial en recuerdo por las violaciones a los derechos humanos cometidos durante el 18 de octubre”. Y suma: “La verdad es que no estoy de acuerdo con eso. Primero porque ya Plaza Italia en sí misma está tan herida, tan dañada, que lo que tiene que devolverse es un punto de unidad para los chilenos y no simplemente para la visión sesgada que tiene este gobierno respecto de lo que ocurrió el 18 de octubre”.

Así, añade :”Le contesté que si es que realmente hay interés de hacer memoriales, que se extraña uno por las 10.000 personas que murieron el año pasado en las listas de espera en la salud pública. Este discurso excluyente en donde los derechos humanos pertenecen a un sector y excluyen al otro, donde un hito de la ciudad de Santiago termina marcado ideológicamente, me parece fatal”.

En tal sentido, la minuta que tanto a él como a otros les llegó comienza con una descripción general, donde se señala que el alcance de las obras que realiza Metro considera la reapertura del acceso de estación Baquedano, que, según se detalla, actualmente tiene un ingreso promedio de 21 mil personas al día. “La reapertura de este acceso permitirá en consecuencia que los pasajeros de Metro cuenten nuevamente con la principal alternativa de acceso a la estación Baquedano y tengan viajes más seguros y expeditos”, se lee, además de reseñarse que la solución propuesta “considera la reformulación del espacio considerando los requerimientos operacionales de Línea 1, así como la mejora de las zonas de tránsito peatonal en superficie y cruces al norte”.

Y añade: “En esta reformulación del acceso, la escalera se implanta en una expresión superficial plana con mejoras de pavimentos, espacios de sombra y proponiendo la incorporación de mobiliario urbano en torno a una zona de estadía que integra la futura escalera dentro de un diseño amplio y en relación con el entorno”.

Plazos, montos y avance

El segundo punto de la minuta hace referencia específica a algunas cifras. Ahí se explica que debido a cambios y ajustes realizados a partir de la integración de este espacio con el proyecto Alameda-Providencia, la entrega del acceso está programada hacia fines de 2023. El proyecto, se asegura, contempla una inversión aproximada de 30 mil UF, es decir, unos 1.080 millones de pesos.

En cuanto a avances, se recuerda que durante abril de este año se instalaron faenas en el lugar “con el fin de preparar el espacio para las obras, implementar portones y colocar en el interior las instalaciones de faenas iniciales”. Luego de eso, se agrega, se inició la demolición de estructuras, como las actuales escaleras de acceso.

“Actualmente nos encontramos en obras previas de despeje, cerramiento y preparación del espacio para las obras civiles principales y se encuentra en desarrollo el proceso de adquisición y licitación de obras, con inicio programado para la primera quincena de agosto”, se lee a continuación.

Espacio de memoria

Un acápite especial es el que tiene en la minuta el a esta altura polémico espacio de memoria que desde el gobierno han impulsado construir en la zona. “Previo al anuncio de cierre de Plaza Hundida, se acordó en conjunto con Delegación Presidencial de la Región Metropolitana realizar un proceso de escucha con familiares de personas fallecidas, víctimas de otras afectaciones y organizaciones de la sociedad civil que hacían uso del espacio de Plaza Hundida”, se explicita, para luego dar cuenta de que a este proceso se incorporó la Subsecretaría de Derechos Humanos, la que a su vez, se lee, sumó al gabinete de la senadora Fabiola Campillai “para la definición de un eventual espacio de memoria en el lugar”.

Dicho proceso, prosigue el documento, “concluyó ciertas directrices generales de diseño para el espacio de memoria: espacio solemne, separación del espacio de memoria del acceso a Metro, espacio abierto al público e integrado a la ciudad, y memorial comprensivo (asociación a víctimas fatales ocurridas en el contexto del “estallido”)”.

Asimismo, el texto recuerda que tras el anuncio presidencial se acordó la incorporación de la Universidad de Chile, quienes a través de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza asumieron la custodia de las especies vegetales que no habían sido retiradas del sector y constituyeron a su vez una comisión técnica compuesta por profesionales de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y de la Facultad de Artes “que apoyan la definición de diseño y mecanismos participativos para el espacio de memoria”.

A la fecha -cierra el documento de tres planas- “los integrantes de la comisión han asistido a visitas en terreno y tienen las primeras ideas de diseño que apuntan a producir un tipo de elemento físico discreto (tipo placa en pavimento u otro soporte) susceptible de contener un grabado con frases que hayan sido pronunciadas en vida por las personas fallecidas (y que puedan ser reconocidas por sus familiares y seres queridos)”.

“No se han recibido aún imágenes ni contenidos más específicos, pero la comisión tiene la expectativa de poder presentar esas ideas primero a familiares durante el presente mes de julio. Esas ideas serían compatibles con las definiciones recientes del Proyecto Alameda Providencia”, finaliza la minuta, que va acompañada con algunas imágenes referenciales de cómo podría verse a futuro la entrada a la estación.