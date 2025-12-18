SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Cómo es la alianza entre Movistar Chile y Freepik que da acceso a sus modelos de IA

    La alianza permite que los clientes de fibra óptica, televisión y móviles pospago accedan a un beneficio que entrega 45.000 créditos de manera gratuita y poder utilizarlos durante 12 meses. Estos pueden ser usados, por ejemplo, para generar imágenes y videos desde cero con inteligencia artificial.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Cómo es la alianza entre Movistar Chile y Freepik que da acceso a sus modelos de IA Cortesía / Tendencias

    A principios de diciembre, Movistar Chile anunció una nueva iniciativa a raíz de su alianza estratégica con el proveedor de inteligencia artificial (IA), Freepik, especializado en imágenes, videos y diseño.

    Esta última es una plataforma líder en esta tecnología para la creación de contenido visual y audiovisual.

    Según Movistar Chile, la nueva iniciativa la convierte en la primera empresa de telecomunicaciones del país en ofrecer dos herramientas de este tipo sin costo para sus clientes: Perplexity Pro y ahora Freepik Premium.

    Freepik, más allá de ofrecer una extensa biblioteca de recursos, integra avanzados modelos de IA que permiten generar contenido multimedia profesional desde cero.

    Se trata de herramientas que contribuyen a impulsar la creatividad de los usuarios, incluidos profesionales independientes, equipos de diseño y empresas.

    En concreto, la alianza con Movistar permite que los clientes de fibra óptica, televisión y móviles pospago accedan a un beneficio que entrega 45.000 créditos de manera gratuita y poder utilizarlos durante 12 meses.

    Estos créditos funcionan para generar contenido en la plataforma, lo cual representa un ahorro de hasta $45.000 al año, según la compañía.

    Cómo es la alianza entre Movistar Chile y Freepik que da acceso a sus modelos de IA. Foto: archivo / referencial.

    Dicha cantidad de créditos equivale, por ejemplo, a la capacidad para generar más de 9.000 imágenes o 300 vídeos, dependiendo del modelo utilizado, completamente originales con IA. O realizar hasta 9.000 tareas de edición avanzada, como cambiar fondos o eliminar objetos complejos en fotografías, a lo largo del año.

    Desde la compañía afirman que el servicio también estará disponible desde enero para clientes Pyme de Movistar Empresas, lo que permitirá a emprendedores de todo el país crear contenido de calidad para sus productos y servicios, con una aplicación de IA confiable y de clase mundial.

    La Directora de Marketing de Movistar Chile, Rosario Fernández, declaró a través de un comunicado: “Estamos orgullosos de consolidarnos como ‘la telco de la IA’, siendo los únicos en brindar a sus clientes hasta 12 meses de acceso gratuito a herramientas de IA de primer nivel, con la convicción de mejorar la calidad de vida y las oportunidades de las personas, y que puedan tener un largo período de prueba de las herramientas PRO o Premium de pago más avanzadas”.

    “Más de 9 millones de clientes y empresas ya pueden acceder a Perplexity Pro gracias a nuestra alianza anunciada en agosto. Y ahora, sumamos a nuestra cartera de beneficios una de las plataformas más reconocidas a nivel mundial en la creación de imágenes y videos, Freepik, que esperamos tenga el mismo impacto entre nuestros clientes”.

    Por su parte, el Chief Market Development Officer de Freepik, José Florido, manifestó que para la plataforma “democratizar el acceso a la IA creativa es más que un objetivo: es nuestra razón de ser”.

    “Esta alianza estratégica con Movistar Chile representa un hito fundamental en nuestra misión de transformar la creatividad digital en Latinoamérica. Estamos poniendo en manos de millones de usuarios herramientas de IA de vanguardia que hasta ahora estaban reservadas para grandes empresas y profesionales especializados”.

    Bajo esta línea, sentenció: “Junto a Movistar, no solo estamos ampliando el acceso a la tecnología, sino que estamos redefiniendo cómo las personas y las empresas pueden innovar, crear y competir en la economía digital del futuro”.

    Cómo es la alianza entre Movistar Chile y Freepik que da acceso a sus modelos de IA Cortesía / Tendencias

    Qué posibilidades de IA ofrece la alianza entre Movistar Chile y Freepik

    Entre las posibilidades que ofrece la plataforma de IA se encuentran la creación de imágenes y videos únicos, a partir del texto (los promtps) que entreguen los usuarios.

    También se puede editar y transformar fotos, por ejemplo, modificando, quitando o agregando objetos.

    De la misma manera, se pueden crear invitaciones con diseños personalizados, contenido para las redes y materiales promocionales, entre otras opciones.

    Cómo activar el beneficio de IA de Freepik con Movistar Chile

    Movistar Chile explica que, para activar el beneficio, se deben seguir los siguientes tres pasos:

    1. Los clientes deben ingresar a la App Mi Movistar o a la Sucursal Virtual en este enlace. Luego presionar la opción “Club” en la App o “Beneficios” en sucursal virtual, y luego seleccionar el botón de “Freepik”, lo que generará un código personal que regala Movistar.
    2. Una vez generado el código personal, el siguiente paso es presionar el botón “Activar beneficio” que dirige directamente a la plataforma, para lo cual no se requerirá ninguna tarjeta de crédito, ni el compromiso de un posterior pago.
    3. Una vez activado el beneficio, se podrá crear la cuenta y disfrutar de los créditos en Freepik.

    Lee también:

    Más sobre:TecnologíaInteligencia artificialIAFreepikMovistarMovistar ChilePerplexity ProFreepik PremiumLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidente Boric apunta contra el conservadurismo y lanza: “Acá no estamos para caerle bien a todo el mundo”

    Proyecto de eutanasia al borde del precipicio: postergación para enero amenaza el legado del gobierno

    Francisco Pérez Mackenna, la sorpresiva carta que se evalúa para la Cancillería de Kast

    Defensa de Chadwick pide audiencia y cuestiona a la Fiscalía en investigación por arista de delitos de lesa humanidad

    Daniel Jadue abre discusión en el PC sobre la responsabilidad de Gabriel Boric en la derrota

    “Tiempo más que razonable”: oposición exige a Boric añadir el busto de Piñera en Galería de los Presidentes de La Moneda

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirmado: cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico

    Confirmado: cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico

    Estos son los 4 aliados caribeños que apoyan a EEUU en su campaña militar contra Venezuela

    Estos son los 4 aliados caribeños que apoyan a EEUU en su campaña militar contra Venezuela

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Gabriela Mistral: cuando las luces se apagan

    Gabriela Mistral: cuando las luces se apagan

    Servicios

    Comienza venta de entradas para la fecha de Cris MJ en el Estadio Nacional: revisa los precios

    Comienza venta de entradas para la fecha de Cris MJ en el Estadio Nacional: revisa los precios

    Caravana Navideña Coca Cola llega a Maipú: este es el recorrido y horario

    Caravana Navideña Coca Cola llega a Maipú: este es el recorrido y horario

    Dónde y a qué hora ver el sorteo de la fase previa de la Copa Sudamericana 2026

    Dónde y a qué hora ver el sorteo de la fase previa de la Copa Sudamericana 2026

    Presidente Boric apunta contra el conservadurismo y lanza: “Acá no estamos para caerle bien a todo el mundo”
    Chile

    Presidente Boric apunta contra el conservadurismo y lanza: “Acá no estamos para caerle bien a todo el mundo”

    Proyecto de eutanasia al borde del precipicio: postergación para enero amenaza el legado del gobierno

    Francisco Pérez Mackenna, la sorpresiva carta que se evalúa para la Cancillería de Kast

    Marcel sobre la figura de José Luis Daza y su llegada al gobierno de Kast: “Es una persona muy calificada y muy respetada”
    Negocios

    Marcel sobre la figura de José Luis Daza y su llegada al gobierno de Kast: “Es una persona muy calificada y muy respetada”

    La inflación de Estados Unidos se modera en noviembre

    Andes Salud, ILC, Banmédica y Achs: el peso de cada uno de los prestadores de salud privados en el Gran Concepción

    Cómo es la alianza entre Movistar Chile y Freepik que da acceso a sus modelos de IA
    Tendencias

    Cómo es la alianza entre Movistar Chile y Freepik que da acceso a sus modelos de IA

    Con un portal digital específico y ofertas especiales para smartphones: cómo Samsung refuerza su apoyo a las PYMES

    “No hay palabras”: los hijos de Michele y Rob Reiner hacen su primera declaración tras el asesinato

    Con multas de hasta 1.000 UF: las sanciones que transforman a TNT Sports en el gran fiscalizador del fútbol chileno
    El Deportivo

    Con multas de hasta 1.000 UF: las sanciones que transforman a TNT Sports en el gran fiscalizador del fútbol chileno

    Con Cristián Zavala en el paquete: Colo Colo avanza decididamente para quitarle una figura a Coquimbo Unido

    Quién es Bruno Miranda, el niño chileno que logró el primer podio mundial del karting nacional

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión
    Finde

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    De Gabriela Mistral y José Donoso a Enrique Lihn y Charly García: guía para la Furia del Libro de verano 2025
    Cultura y entretención

    De Gabriela Mistral y José Donoso a Enrique Lihn y Charly García: guía para la Furia del Libro de verano 2025

    Muere Lautaro “Taby” López, voz legendaria de Pachuco y La Cubanacán

    Perrosky cierra el 2025 con nuevo single doble “Ámalo en llamas”

    Economía, salarios, inmigración: el fact-checking al discurso donde Trump destacó sus victorias en medio de caída de su aprobación
    Mundo

    Economía, salarios, inmigración: el fact-checking al discurso donde Trump destacó sus victorias en medio de caída de su aprobación

    Lula dice que vetará la ley que reduce las penas de los condenados por el intento de golpe de Estado en Brasil

    Rusia acusa a Occidente de interferir en las elecciones de 2024 y avisa que puede repetirse en las de 2026

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad
    Paula

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad

    Hablemos de amor: el año escolar terminó y estoy exhausta

    Suplementos: encapsular el bienestar