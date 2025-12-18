Cómo es la alianza entre Movistar Chile y Freepik que da acceso a sus modelos de IA

A principios de diciembre, Movistar Chile anunció una nueva iniciativa a raíz de su alianza estratégica con el proveedor de inteligencia artificial (IA), Freepik, especializado en imágenes, videos y diseño.

Esta última es una plataforma líder en esta tecnología para la creación de contenido visual y audiovisual.

Según Movistar Chile, la nueva iniciativa la convierte en la primera empresa de telecomunicaciones del país en ofrecer dos herramientas de este tipo sin costo para sus clientes: Perplexity Pro y ahora Freepik Premium.

Freepik, más allá de ofrecer una extensa biblioteca de recursos, integra avanzados modelos de IA que permiten generar contenido multimedia profesional desde cero .

Se trata de herramientas que contribuyen a impulsar la creatividad de los usuarios, incluidos profesionales independientes, equipos de diseño y empresas.

En concreto, la alianza con Movistar permite que los clientes de fibra óptica, televisión y móviles pospago accedan a un beneficio que entrega 45.000 créditos de manera gratuita y poder utilizarlos durante 12 meses .

Estos créditos funcionan para generar contenido en la plataforma , lo cual representa un ahorro de hasta $45.000 al año, según la compañía.

Cómo es la alianza entre Movistar Chile y Freepik que da acceso a sus modelos de IA. Foto: archivo / referencial.

Dicha cantidad de créditos equivale, por ejemplo, a la capacidad para generar más de 9.000 imágenes o 300 vídeos, dependiendo del modelo utilizado, completamente originales con IA. O realizar hasta 9.000 tareas de edición avanzada, como cambiar fondos o eliminar objetos complejos en fotografías, a lo largo del año.

Desde la compañía afirman que el servicio también estará disponible desde enero para clientes Pyme de Movistar Empresas , lo que permitirá a emprendedores de todo el país crear contenido de calidad para sus productos y servicios, con una aplicación de IA confiable y de clase mundial.

La Directora de Marketing de Movistar Chile, Rosario Fernández, declaró a través de un comunicado: “Estamos orgullosos de consolidarnos como ‘la telco de la IA’, siendo los únicos en brindar a sus clientes hasta 12 meses de acceso gratuito a herramientas de IA de primer nivel, con la convicción de mejorar la calidad de vida y las oportunidades de las personas, y que puedan tener un largo período de prueba de las herramientas PRO o Premium de pago más avanzadas”.

“Más de 9 millones de clientes y empresas ya pueden acceder a Perplexity Pro gracias a nuestra alianza anunciada en agosto. Y ahora, sumamos a nuestra cartera de beneficios una de las plataformas más reconocidas a nivel mundial en la creación de imágenes y videos, Freepik, que esperamos tenga el mismo impacto entre nuestros clientes”.

Por su parte, el Chief Market Development Officer de Freepik, José Florido, manifestó que para la plataforma “democratizar el acceso a la IA creativa es más que un objetivo: es nuestra razón de ser”.

“Esta alianza estratégica con Movistar Chile representa un hito fundamental en nuestra misión de transformar la creatividad digital en Latinoamérica. Estamos poniendo en manos de millones de usuarios herramientas de IA de vanguardia que hasta ahora estaban reservadas para grandes empresas y profesionales especializados”.

Bajo esta línea, sentenció: “Junto a Movistar, no solo estamos ampliando el acceso a la tecnología, sino que estamos redefiniendo cómo las personas y las empresas pueden innovar, crear y competir en la economía digital del futuro”.

Cómo es la alianza entre Movistar Chile y Freepik que da acceso a sus modelos de IA Cortesía / Tendencias

Qué posibilidades de IA ofrece la alianza entre Movistar Chile y Freepik

Entre las posibilidades que ofrece la plataforma de IA se encuentran la creación de imágenes y videos únicos, a partir del texto (los promtps ) que entreguen los usuarios .

También se puede editar y transformar fotos , por ejemplo, modificando, quitando o agregando objetos.

De la misma manera, se pueden crear invitaciones con diseños personalizados, contenido para las redes y materiales promocionales, entre otras opciones .

Cómo activar el beneficio de IA de Freepik con Movistar Chile

Movistar Chile explica que, para activar el beneficio, se deben seguir los siguientes tres pasos: