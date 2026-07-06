Exsubsecretarios de Hacienda debaten sobre panorama económico y analizan “optimismo” de Quiroz
En Desde la Redacción, el programa de streaming de La Tercera, el exsubsecretario de Hacienda de Sebastián Piñera, Alejandro Weber, y Alejandro Micco, quien desempeñó el mismo rol durante el gobierno de Michelle Bachelet, desmenuzaron el escenario económico del país luego del quinto Imacec a la baja y en medio de un alza del desempleo. ¿En qué puntos concuerdan y en cuáles tienen diferencias sobre cómo superar la situación?, ¿qué tanto asidero tiene el ministro Jorge Quiroz (Hacienda) para haber descartado en entrevista con La Tercera Domingo "vicios de recesión" en la economía? Revisa el análisis completo en el video.
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