El plantel de Argentina se emociona por Messi tras remontar a Egipto: “Sigue demostrando la leyenda que es”

Argentina se metió en cuartos de final del Mundial 2026 con épica. La Albiceleste caía por 0-2 contra Egipto y acabó remontándolo con un 3-2 sobre los minutos finales. Por el carácter heroico del triunfo, los protagonistas del conjunto transandino evidenciaron su emoción.

“Venía anhelando el gol hace tres años más o menos, después del Mundial de Qatar. Tenemos un grupo fenomenal, que nunca se da por vencido. Más allá de las dificultades y las adversidades, estamos juntos siempre. Agradecer a mis compañeros, al cuerpo técnico, a toda la gente que está alentando acá y a los que están en Argentina”, dijo Enzo Fernández, que marcó el gol decisivo en el tiempo de descuento.

El volante del Chelsea se envalentonó por la clasificación. “Al final, ya pasaron cuatro años de Qatar y lo que venimos a hacer es disfrutar de otro Mundial más, representando a nuestro país. Dan las ganas de querer ganarlo nuevamente, porque al final en el fútbol se olvida lo que pasó tiempo atrás. Seguimos”, agregó.

Para Lautaro Martínez, la emoción se da a partir del rol clave de Lionel Messi, que nuevamente volvió a ser diferencial para encumbrar a la Albiceleste a la próxima ronda. “Son sensaciones y emociones increíbles. Un partido que va a quedar para el recuerdo, donde Argentina demostró mucho carácter y personalidad. En la cancha, le dije a Messi que se lo merece por lo que es él y lo que se brinda. Es su último Mundial y es nuestro guía. Nosotros tratamos de acompañarlo y dar lo mejor siempre. Hoy volvimos a dejar a la Argentina bien representada”, lanzó.

Por último, Julián Álvarez también se mostró visiblemente conmocionado. “No soy de emocionarme mucho, pero la verdad que cuando salí en los últimos minutos rumbo al banco, lo sentí mucho. Es uno de los más importantes, por cómo se dio la forma, en la historia de la selección Argentina. Las palabras eran de no dejar de creer e ir hacia el final, porque sabemos de los que somos capaces. Por suerte llegaron los goles“, dijo.

El delantero del Atlético de Madrid también tuvo palabras para la Pulga. “Lo veíamos muy emocionado a Leo, otro gol más. Sigue demostrando la gran leyenda que es. Felices de estar a su lado y acompañarlo”, concluyó.