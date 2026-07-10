Papudo cierra sumarios por permisos de circulación y licencias médicas: un directivo fue destituido y se aplicaron diversas medidas disciplinarias

La Municipalidad de Papudo informó esta jornada que ya inició el cierre de un importante proceso administrativos que la comuna mantenía pendiente desde el año 2023, relacionado con recursos no acreditados por concepto de permisos de circulación de años anteriores, caso que derivó en la notificación de destitución de un directivo.

Según detalló la administración comunal, en el caso de los permisos de circulación, el proceso terminó con una destitución y la aplicación diversas medidas disciplinarias, luego de la revisión de antecedentes asociados a diferencias detectadas entre permisos emitidos y recursos efectivamente ingresados a las arcas municipales.

Según recordaron, el caso se originó a partir de observaciones al proceso de emisión, pago, registro y conciliación de permisos correspondientes a años anteriores. De acuerdo con los antecedentes municipales, se detectaron situaciones en que no se acreditó debidamente el ingreso de fondos, además de debilidades en los mecanismos de control interno.

Debido a esta situación el municipio implementó medidas de control a través de mejoras tecnológicas para evitar que situaciones así se vuelvan a repetir a futuro.

Paralelamente, al término del sumario administrativo, el municipio ha insistido ante el Ministerio Público en la necesidad de avanzar en las diligencias vinculadas a la querella presentada, a fin de perseguir las eventuales responsabilidades penales que correspondan en esa materia.

Al respecto, la alcaldesa Claudia Adasme destacó las acciones realizadas ante el caso, haciendo hincapié en el procedimiento que se llevó a cabo.

“Una vez conocidos los antecedentes, se activaron las acciones administrativas y penales correspondientes para esclarecer los hechos, determinar eventuales responsabilidades y resguardar el interés municipal. En esa línea, el procedimiento administrativo llegó ahora a una etapa decisiva con la notificación de destitución y otras sanciones administrativas, respetando las etapas, el derecho a defensa y el debido proceso”, detalló

Cuando se trata de recursos públicos, añadió, “no hay espacio para mirar al lado. Los permisos de circulación son ingresos que pertenecen a la comuna, a sus vecinos y vecinas, y cada peso debe estar debidamente respaldado”.

Licencias médicas

Junto con esto, el municipio también finalizó los sumarios correspondientes sobre los casos de funcionarios que registraron salidas del país mientras se encontraban con licencia médica donde fueron identificados nueve funcionarios en esta situación.

De ellos, cinco fueron traspasados al Servicio Local de Educación Pública de Petorca a fines de 2025, luego del proceso de traspaso de la educación pública; dos terminaron sobreseídos tras presentar su renuncia con anterioridad; uno fue destituido y otro resultó absuelto.

Sobre los casos, desde la administración comunal indicaron que cada caso fue revisado en su mérito, considerando los antecedentes disponibles en los respectivos expedientes administrativos, por lo que las decisiones no fueron uniformes, sino determinadas según el nivel de responsabilidad acreditado.