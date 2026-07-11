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    Política

    “Chile tiene que agradecerle”: Kast y Frei destacan legado de exministro Enrique Krauss en su velorio

    Durante el homenaje al histórico político de la DC, recalcaron su voluntariado en Bomberos y su amor por el Colo-Colo y los tangos.

    Por 
    Sofía Álvarez
    “Chile tiene que agradecerle”: Kast y Frei destacan legado de exministro Enrique Krauss en su velorio DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    El velorio de Enrique Krauss, ex titular de Economía en el mandato de Eduardo Frei Montalva y del Interior en el período de Patricio Aylwin, se llevó a cabo durante este sábado 11 de julio.

    A los 94 años, el otrora presidente nacional de la Democracia Cristiana (DC), falleció este pasado viernes. “Entregó gran parte de su vida al servicio del país”, señaló el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado.

    En las afueras de su velatorio, el Presidente José Antonio Kast afirmó que “Chile tiene que agradecerle todas las gestiones que hizo por nuestra nación”. Asimismo, el mandatario mencionó el fanatismo que Krauss tenía por el equipo Colo-Colo y su participación como bombero.

    “Chile tiene que agradecerle”: Kast y Frei destacan legado de exministro Enrique Krauss en su velorio DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    El exmandatario, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, también recordó los gustos del antiguo jefe de la cartera del Interior. “Un gran recuerdo, un gran hombre. Le gustaba el fútbol, le gustaban los tangos y ser bombero. Un hombre multifacético y excepcional, un gran servidor de Chile en un momento muy complejo”.

    Sobre este punto, Frei se refirió al rol que asumió Krauss en la cartera del Interior para seguir a las organizaciones que actuaban fuera de la ley durante la administración de Aylwin.

    “Cumplió altísimos funciones en beneficio de nuestro país, de sus ciudadanos. Destacó en su trayectoria como diputado, en dos oportunidades, como ministro del Interior y también ejerció las veces de vicepresidente de la República”, resaltó Alvarado.

    Frei también comentó que tuvo la “gran satisfacción” de poder despedirse del político que fue clave en la transición democrática del país. “Siempre tuvimos una larga amistad, mucho trabajo conjunto. Además, durante el término de mi gobierno, él fue presidente de la DC tres años, así que pudimos trabajar por Chile”, indicó.

    “Chile tiene que agradecerle”: Kast y Frei destacan legado de exministro Enrique Krauss en su velorio DIEGO MARTIN/ATON CHILE

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