La historia del actual jefe de Lionel Messi: cómo el duelo entre Argentina e Inglaterra marcó la vida de David Beckham

Hoy son amigos. Pero este miércoles 15 de julio, David Beckham y Lionel Messi estarán en trincheras diferentes. El copropietario y gran artífice de la llegada del astro transandino al Inter de Miami es inglés y sabe muy bien la importancia que tiene este duelo en la historia de los mundiales.

De hecho, el ahora empresario fue capitán del seleccionado británico por seis años y estuvo presente en dos de los cinco enfrentamientos que han tenido ambas selecciones en la cita planetaria. Uno para el olvido y el otro de redención.

La historia del Spice Boy en la oncena de los tres leones comenzó el año 1996, con 21 años, y tuvo uno de sus capítulos más oscuros en 1998. Sudamericanos y europeos se encontraron en los octavos de final del evento francés y era el primer partido entre ambos luego del mítico compromiso de México ‘86 y los dos goles de Diego Armando Maradona.

Igualados a dos tantos en el primer tiempo, el cotejo era uno de los mejores que se habían visto ese año y parecía que iba ser legendario. Pero en el inicio del complemento, Beckham cae en las provocaciones de Diego Simeone y se fue expulsado por agresión.

“Cometí un error estúpido. Cambió mi vida. Ojalá hubiera una pastilla que pudiera tomar y que pudiera borrar ciertos recuerdos”, recordó el nacido en Londres en un documental de Netflix (2023). Es que pese a que quedaba casi la mitad del partido, luego se fueron a prorroga e Inglaterra cayó en penales, su país lo culpó a él de la eliminación.

“Pensé que en uno o dos días la gente lo habrá olvidado, pero a donde que iba, recibía abusos. Caminar por la calle y ver que la gente te mira de cierta manera, te escupe, te insulta, se te acerca a la cara y te dice algunas de las cosas que dijeron... es muy difícil“, reveló el otrora futbolista.

El duelo entre Argentina e Inglaterra marca la historia de Beckham

No podía comer. No lograba dormir. Tuvo depresión. Y hasta fue cuestionado su liderazgo en la selección inglesa. Pero el fútbol da revanchas. Y la del blondo deportista llegaría el 2002.

En la justa organizada por Corea y Japón, Inglaterra y Argentina se volverían a encontrar. Esta vez, en la fase de grupos y con Marcelo Bielsa en la banca albiceleste. Pero una infantil falta de Mauricio Pochettino contra Michael Owen dentro del área albiceleste, fue sancionada como penal y cambiaría la historia de Beckham.

El entonces volante ofensivo no dudó en pegarle fuerte y al medio para vencer al portero Pablo Cavallero, anotar el único gol del partido y encaminar uno de los peores fracasos de los del otro lado de la cordillera en este tipo de competencias (no clasificaron a la segunda fase).

“Ese momento estaba hecho para nosotros. Estuvimos esperando mucho tiempo y fue bonito que llegara... Hay demasiada historia entre estos dos equipos y fue estupendo superar lo anterior con esta última página. No sé realmente lo que me vino a la mente en el momento del penal. Aparecieron imágenes de hace cuatro años, especialmente cuando el balón tocó la red. Hubo un momento infernal. Tuve que respirar profundo e incluso paré de respirar. Fue un instante realmente emocionante”, detalló Beckham tras el partido. Su venganza estaba consumada.