SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La historia del actual jefe de Lionel Messi: cómo el duelo entre Argentina e Inglaterra marcó la vida de David Beckham

    El copropietario del Inter Miami jugó dos de los cinco duelos que se registran en la bitácora de los Mundiales entre británicos y transandinos. Ambos con resultado dispar y vivencias dramáticas.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    El primer encuentro con Argentina no fue bueno para Beckham. Foto: Archivo FIFA.

    Hoy son amigos. Pero este miércoles 15 de julio, David Beckham y Lionel Messi estarán en trincheras diferentes. El copropietario y gran artífice de la llegada del astro transandino al Inter de Miami es inglés y sabe muy bien la importancia que tiene este duelo en la historia de los mundiales.

    De hecho, el ahora empresario fue capitán del seleccionado británico por seis años y estuvo presente en dos de los cinco enfrentamientos que han tenido ambas selecciones en la cita planetaria. Uno para el olvido y el otro de redención.

    La historia del Spice Boy en la oncena de los tres leones comenzó el año 1996, con 21 años, y tuvo uno de sus capítulos más oscuros en 1998. Sudamericanos y europeos se encontraron en los octavos de final del evento francés y era el primer partido entre ambos luego del mítico compromiso de México ‘86 y los dos goles de Diego Armando Maradona.

    Igualados a dos tantos en el primer tiempo, el cotejo era uno de los mejores que se habían visto ese año y parecía que iba ser legendario. Pero en el inicio del complemento, Beckham cae en las provocaciones de Diego Simeone y se fue expulsado por agresión.

    “Cometí un error estúpido. Cambió mi vida. Ojalá hubiera una pastilla que pudiera tomar y que pudiera borrar ciertos recuerdos”, recordó el nacido en Londres en un documental de Netflix (2023). Es que pese a que quedaba casi la mitad del partido, luego se fueron a prorroga e Inglaterra cayó en penales, su país lo culpó a él de la eliminación.

    “Pensé que en uno o dos días la gente lo habrá olvidado, pero a donde que iba, recibía abusos. Caminar por la calle y ver que la gente te mira de cierta manera, te escupe, te insulta, se te acerca a la cara y te dice algunas de las cosas que dijeron... es muy difícil“, reveló el otrora futbolista.

    El duelo entre Argentina e Inglaterra marca la historia de Beckham

    No podía comer. No lograba dormir. Tuvo depresión. Y hasta fue cuestionado su liderazgo en la selección inglesa. Pero el fútbol da revanchas. Y la del blondo deportista llegaría el 2002.

    En la justa organizada por Corea y Japón, Inglaterra y Argentina se volverían a encontrar. Esta vez, en la fase de grupos y con Marcelo Bielsa en la banca albiceleste. Pero una infantil falta de Mauricio Pochettino contra Michael Owen dentro del área albiceleste, fue sancionada como penal y cambiaría la historia de Beckham.

    El entonces volante ofensivo no dudó en pegarle fuerte y al medio para vencer al portero Pablo Cavallero, anotar el único gol del partido y encaminar uno de los peores fracasos de los del otro lado de la cordillera en este tipo de competencias (no clasificaron a la segunda fase).

    “Ese momento estaba hecho para nosotros. Estuvimos esperando mucho tiempo y fue bonito que llegara... Hay demasiada historia entre estos dos equipos y fue estupendo superar lo anterior con esta última página. No sé realmente lo que me vino a la mente en el momento del penal. Aparecieron imágenes de hace cuatro años, especialmente cuando el balón tocó la red. Hubo un momento infernal. Tuve que respirar profundo e incluso paré de respirar. Fue un instante realmente emocionante”, detalló Beckham tras el partido. Su venganza estaba consumada.

    Más sobre:Mundial 2026InglaterraDavid BeckhamInglaterra vs ArgentinaArgentinaLionel Messi

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Parisi sostiene que recurso de la oposición al TC por megarreforma “era esperable” y apunta que “es parte del juego político”

    Karen Rojo llega a Chile escondiendo sus esposas para cumplir condena por corrupción a cuatro años de su huida

    Acciones de PayPal se disparan tras oferta conjunta de compra de Stripe y Advent por US$ 53.000 millones

    Rajoy acusa al Gobierno español de “distraer la atención” con sus palabras sobre la selección francesa: “Ellos no piden perdón”

    Estados Unidos anuncia una nueva oleada de ataques contra Irán

    Cortes y desvíos en Valparaíso por cuenta pública del Congreso Nacional: revisa las calles afectadas

    Lo más leído

    1.
    “¿Se dieron cuenta de que iban perdiendo?“: en Francia destrozan a su selección luego de la eliminación del Mundial

    “¿Se dieron cuenta de que iban perdiendo?“: en Francia destrozan a su selección luego de la eliminación del Mundial

    2.
    Algo más que una segunda estrella: el millonario cheque que recibirán los jugadores españoles si ganan el Mundial 2026

    Algo más que una segunda estrella: el millonario cheque que recibirán los jugadores españoles si ganan el Mundial 2026

    3.
    El lamento de Kylian Mbappé tras la eliminación de Francia ante España: “No fuimos dignos de una semifinal del Mundial”

    El lamento de Kylian Mbappé tras la eliminación de Francia ante España: “No fuimos dignos de una semifinal del Mundial”

    4.
    El orgullo de Luis de la Fuente, técnico de España: “Francia tuvo al frente al mejor equipo del mundo”

    El orgullo de Luis de la Fuente, técnico de España: “Francia tuvo al frente al mejor equipo del mundo”

    5.
    Conmoción en el fútbol: fallece árbitro que fue excluido del Mundial 2026 tras ser arrestado por presunto abuso sexual

    Conmoción en el fútbol: fallece árbitro que fue excluido del Mundial 2026 tras ser arrestado por presunto abuso sexual

    6.
    Recomendación de Bilardo, arenga de Maradona y la guerra: la historia detrás del duelo de Argentina e Inglaterra en 1986

    Recomendación de Bilardo, arenga de Maradona y la guerra: la historia detrás del duelo de Argentina e Inglaterra en 1986

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este miércoles 15 de julio: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este miércoles 15 de julio: toda la red está operativa

    Temblor hoy, miércoles 15 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 15 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Parisi sostiene que decisión de la oposición de ir al TC por megarreforma “era esperable” y que “es parte del juego político”
    Chile

    Parisi sostiene que decisión de la oposición de ir al TC por megarreforma “era esperable” y que “es parte del juego político”

    Karen Rojo llega a Chile escondiendo sus esposas para cumplir condena por corrupción a cuatro años de su huida

    Cortes y desvíos en Valparaíso por cuenta pública del Congreso Nacional: revisa las calles afectadas

    Acciones de PayPal se disparan tras oferta conjunta de compra de Stripe y Advent por US$ 53.000 millones
    Negocios

    Acciones de PayPal se disparan tras oferta conjunta de compra de Stripe y Advent por US$ 53.000 millones

    Petróleo vuelve a subir tras bloqueo naval y nueva ronda de ataques de EE.UU. contra Irán

    Gobierno proyecta que no podrá cumplir meta de déficit a partir de 2027 y deuda superaría el 45% del PIB en 2029

    Paleontólogos chilenos descubren fósiles de tortugas marinas de más de 30 millones de años en Algarrobo
    Tendencias

    Paleontólogos chilenos descubren fósiles de tortugas marinas de más de 30 millones de años en Algarrobo

    El examen de sangre que detecta las primeras señales del Alzheimer años antes del diagnóstico

    Qué es un río atmosférico: el fenómeno que podría dejar hasta 150 mm de lluvia este fin de semana en Santiago

    En vivo: Inglaterra desafía a la Argentina de Lionel Messi por el paso a la final del Mundial
    El Deportivo

    En vivo: Inglaterra desafía a la Argentina de Lionel Messi por el paso a la final del Mundial

    “España baila a Francia”: medios hispanos se rinden ante su selección tras clasificar a la final del Mundial

    Algo más que una segunda estrella: el millonario cheque que recibirán los jugadores españoles si ganan el Mundial 2026

    El combate naval se instala en Battlefield 6 - Temporada 4
    Tecnología

    El combate naval se instala en Battlefield 6 - Temporada 4

    El chat que desató la demanda entre Apple y OpenAI por secretos comerciales

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    El día en que Maradona se vistió con los colores de Inglaterra y Freddie Mercury se puso la camiseta de Argentina
    Cultura y entretención

    El día en que Maradona se vistió con los colores de Inglaterra y Freddie Mercury se puso la camiseta de Argentina

    Felipe Castro debuta en La Jaula de las Locas: “Mi inspiración sigue siendo esta cosa hermosa que es la persona humana”

    No hay otra: cómo Madonna volvió a ser la reina del pop gracias a su disco más elogiado en dos décadas

    Rajoy acusa al Gobierno español de “distraer la atención” con sus palabras sobre la selección francesa: “Ellos no piden perdón”
    Mundo

    Rajoy acusa al Gobierno español de “distraer la atención” con sus palabras sobre la selección francesa: “Ellos no piden perdón”

    Estados Unidos anuncia una nueva oleada de ataques contra Irán

    Presidente de Lituania asegura que Rusia prepara ataques contra infraestructura en Polonia y países bálticos

    Hablemos de amor: mi incondicional compañera Petunia
    Paula

    Hablemos de amor: mi incondicional compañera Petunia

    El legado de Ignacia

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”