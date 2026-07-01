Más bajo que Corea-Japón: el peor Mundial de Marcelo Bielsa que marca su doloroso fin de ciclo en Uruguay

“Millones a la basura”. Con esa frase título el diario El País de Uruguay la eliminación de su selección de la Copa del Mundo. El titular hace referencia al alto salario de Marcelo Bielsa (US$ 4 millones anuales, aproximadamente), el conductor del proceso hacia Norteamérica 2026, cuyo término fue tan repentino como doloroso. En las previsiones, no estaba en los cálculos que la Celeste quedara fuera en la fase de grupos, considerando la presencia de Cabo Verde y Arabia Saudita en el mismo grupo. Pero la lógica no se impuso. Más bien, mandó la discreta realidad del combinado charrúa, que por segundo Mundial seguido se despide en la primera fase.

Quizás, esa airada reacción del entrenador a la hora de la entrevista post partido en Guadalajara (“¡Dale de una vez!”) refleja cómo fue el tránsito del DT y de su escuadra en la cita planetaria: breve y alterada. La información emanada desde la prensa uruguaya daba cuenta de que el camarín tenía una fractura.

Los problemas de convivencia tuvieron su primera ebullición durante la Copa América de 2024, donde Luis Suárez fue el portavoz de la disconformidad con el Loco y sus formas. La dura derrota en un amistoso con Estados Unidos por 5-1, en noviembre del año pasado, generó otro sismo. En ese entonces, el proceso de Bielsa ya tenía mucho menos crédito. De todas formas, se optó por no romper el nexo y sostenerlo hasta la Copa del Mundo.

Luego de la derrota con España, gracias al grosero error de Fernando Muslera, se hizo palpable el aroma a fin de ciclo. “Al fútbol uruguayo no le dejé nada, el cuarto puesto eliminatorio no tuvo valor, el tercer lugar de la Copa América tampoco... mi paso será recordado como que no dejo nada”, sentenció en rueda de prensa, con un dejo a despedida. “Yo no logré potenciar el poderío que tenía Uruguay en sus jugadores. A mí me tocó gestionar este grupo, no logré que el nivel de las individualidades fuera un equipo”, complementó.

En 2023 arrancó la era Bielsa en Uruguay, con la resistencia propia de un país muy nacionalista respecto a su combinado mayor. Es el tercer extranjero en asumir la banca de la Celeste, el segundo en el siglo, después de la etapa de Daniel Passarella (2000-2001). El hecho de no ser uruguayo no era lo único. También el tener una concepción futbolística totalmente distinta a la tradición uruguaya. El proceso fue de más a menos. Si bien logró triunfos notables, como a Brasil y Argentina (en La Bombonera), en las Clasificatorias, lo sucedido en la Copa América fue una herida que no terminó de cicatrizar. Y el proceso no se logró enderezar.

Diego Lugano, uno de los bastiones de la era Tabárez, emitió duras críticas hacia el DT: “Bielsa contaminó el ambiente, nunca entendió dónde estaba y los jugadores nunca lo entendieron. Un DT que no debió estar en el Mundial, amarrado por un contrato millonario. Me da pena por los muchachos porque no pudieron competir. Es un error que espero que Uruguay nunca más cometa”.

Marcelo Bielsa / Xinhua Martin Zabala

El peor Mundial de Bielsa

El ex DT de la Roja no logró despojarse de la mochila que significa ratificar en Copas del Mundo lo bueno realizado en las Eliminatorias. Le ha sucedido en las tres veces que dirigió en la cita planetaria: con Argentina en Corea-Japón 2002, con Chile en Sudáfrica 2010, y ahora con Uruguay en Norteamérica 2026. El karma de Bielsa sigue siendo no destacar en este certamen. Las selecciones dirigidas por el rosarino nunca pudieron sumar más del 50% de los puntos en un Mundial.

La experiencia con la selección argentina en 2002 sigue penando, siendo la bandera que enarbolan los detractores de su figura. En esas Clasificatorias, la Albiceleste arrasó con 43 puntos en 18 partidos (79,6% de rendimiento). Teniendo un equipazo, en la Copa del Mundo quedó fuera en fase de grupos, sacando solo cuatro puntos (44,4%). Una de las grandes recriminaciones hacia Bielsa es por qué no usó juntos a Gabriel Batistuta con Hernán Crespo.

Asumió en la selección chilena y condujo al equipo hacia Sudáfrica. En la clasificatoria instaló a la Roja en la segunda posición, con 33 puntos en 18 juegos (61,1%). En la cita, Chile ganó dos partidos y clasificó a octavos de final. Ha sido la única vez en la cual Bielsa superó la fase grupal de un Mundial. En octavos, se perdió con Brasil. Se registró un 50% de rendimiento.

Con Uruguay, el estratega de 70 años realizó su peor Copa del Mundo. Incluso más baja que Corea-Japón, toda vez que con Argentina logró ganar un partido (1-0 a Nigeria). En Norteamérica, ni siquiera un triunfo. Dos puntos de nueve posibles: un escaso 22,2%. No solo es el desempeño más bajo de Bielsa en un Mundial. En el caso de Uruguay, logró igualar su performance más baja en una Copa del Mundo en este siglo.

Precisamente, fue en Corea-Japón 2002 donde el cuadro oriental tampoco pasó la fase grupal, con dos empates y una derrota en tres juegos. La única diferencia es que en esa ocasión hizo un gol más (4) y recibió uno más (5). Posteriormente, superó la primera fase en 2010 (fue cuarto), 2014 (octavos de final) y 2018 (cuartos de final). En Qatar 2022, con Diego Alonso, quedó fuera en la ronda inicial, pero sí tuvo un triunfo.

¿Qué pasará con la Celeste? La AUF tiene elecciones a fin de año. La apuesta por Bielsa fue de Ignacio Alonso, el actual presidente. La movida implicó una jugada millonaria. Según los datos de Finance Football, el Loco está en el top ten de los entrenadores mejor pagados del Mundial. En Sudamérica, solo lo supera Carlo Ancelotti en Brasil (cerca de US$ 10 millones anuales).