SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Fiscalía evalúa interponer recurso de nulidad tras absolución de acusados por caída del Hércules C-130 en el mar de Drake

    Luego que el TOP de Punta Arenas absolviera a todos los imputados de la causa, el Ministerio Público adelantó que analizará en detalle los fundamentos de la sentencia para evaluar acciones.

    Por 
    Paula Pareja
     
    María Catalina Batarce
    Imagen referencial.

    Este miércoles el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Punta Arenas absolvió a todos los acusados del accidente del avión Lockheed C-130 Hércules de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), aeronave que cayó en el mar de Drake en diciembre de 2019, dejando un saldo de 38 fallecidos.

    Desde el Ministerio Público, el fiscal regional Cristián Crisosto, admitió que no quedaron conformes con la resolución del tribunal, por lo que evaluarán tomar medidas, una vez que se conozca la sentencia de los implicados.

    Vamos a esperar el contenido de la sentencia que se va a dar a conocer el 25 de septiembre, momento en el cual vamos a poder evaluar los pasos de seguir, particularmente si es procedente o no poner un recurso de nulidad para impugnar la sentencia“, sostuvo.

    Cabe recordar que en esta causa se acusó a cinco exoficiales y funcionarios de la FACH por cuasidelito de homicidio. Se trata de Roberto Avendaño, Joaquín Urzúa, Fernando Mondaca Rodríguez, Julio Ojeda y Marcelo Mella Bertetti.

    Según los argumentos de los querellantes, los acusados habrían incumplido sus deberes de mantenimiento, supervisión e inspección de la aeronave.

    Además de ellos, se acusó a una sexta persona: Emanuel Carrasco, por emitir comunicaciones aeronáuticas falsas al presuntamente entregar información incorrecta relacionada con el estado del avión.

    El tribunal estableció que no se pudo acreditar la concurrencia de los delitos impugnados, por lo que absolvió a todos los imputados y dejó sin efecto las medidas cautelares que pesaban sobre ellos.

    Habla la defensa de tres imputados absueltos

    En tanto, el defensor de los generales Roberto Avendaño Veloso, Joaquín Urzúa Rentería y Fernando Mondaca Rodríguez, abogado Nicolás Oxman, se manifestó conforme con la resolución de absolución del tribunal. Al respecto, indicó a La Tercera que “fue una causa compleja, en especial por la enorme carga emocional que suponía para el tribunal hacer prevalecer las consideraciones técnicas y jurídicas por sobre la justificada petición de justicia de las víctimas”.

    Además, señaló que “quiero decir algo muy responsablemente: me parece muy grave y triste todo lo sucedido, pero esta absolución es consecuencia de una deficiente investigación, de lo artificioso que resultó la acusación y la prueba y, todo ello, para que lo entienda la ciudadanía es responsabilidad de la fiscalía y no de los jueces”.

    Según Oxman, la acusación “no logró establecer probatoriamente ni la infracción a los deberes de cuidado imputados ni, menos aún, la existencia del desprendimiento de una pala de hélice como supuesto fáctico fundamental. Los peritos de la acusación fueron contradictorios en aspectos esenciales; no existió evidencia que permita construir una inferencia válida respecto de qué pala de cuál hélice se habría desprendido; y, crucialmente, no se ha encontrado ni una sola pala que corrobore esa teoría. Las comparaciones invocadas con otros accidentes aeronáuticos, de dudosa calidad técnica, constituyen mera especulación sin base sólida en la prueba”.

    “Mis representados cumplieron cabalmente las normas jurídicas que le eran aplicables como exigencia de deber de cuidado, ordenaron implementar en los plazos y en las condiciones de entrada la aplicación del programa de compliance de la USAF (Fuerza Aérea de los Estados Unidos) para prevenir y neutralizar riesgos en la aeronave, insisto, en los tiempos y bajo las condiciones exactas que la normativa de seguridad exigía. No hay infracción acreditada a ningún deber de cuidado”.

    La causa del accidente

    El accidente del Lockheed C-130 Hércules ocurrió el 9 de diciembre de 2019, cuando la aeronave despegó desde Punta Arenas con destino a la Base Aérea Presidente Eduardo Frei Montalva, en la Antártica.

    A bordo viajaban 38 personas —17 tripulantes y 21 pasajeros, entre militares y civiles—, quienes fallecieron tras la caída del avión en el mar de Drake.

    La investigación del Ministerio Público apuntó a que el accidente se habría producido por el desprendimiento de una pala de una de las hélices, lo que desencadenó una falla catastrófica durante el vuelo. Por ese motivo, se acusó a los imputados.

    En definitiva, el Tribunal validó la dinámica del accidente, sin embargo, estableció que no se pudo probar la causa exacta de este desprendimiento.

    Por ese motivo, el Ministerio Público adelantó que analizará en detalle los fundamentos de la sentencia una vez que sean conocidos íntegramente, con el fin de evaluar la interposición de un recurso de nulidad.

    Más sobre:PolicialFiscalíaInvestigacionesHécules C-130Mar de DrakeCaídaAvión

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La normativa para los trabajadores y empresas de cara a posibles emergencias por el próximo sistema frontal

    Kast continúa su despliegue ante sistema frontal: se reúne con ministros y alista visita a canal Santa Marta de Maipú

    Dos carabineros son heridos a bala en Valdivia en medio de procedimiento por investigación de homicidio de cabo Nain

    Esta batería portátil puede mantener tus celulares y notebooks funcionando sin luz

    Colmed se suma a las críticas contra proyecto “Escucha su corazón” y defiende que exista un consentimiento informado libre de coerción

    El gesto de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile a Ricardo Lagos: inauguran sala en honor al expresidente

    Lo más leído

    1.
    El gesto de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile a Ricardo Lagos: inauguran sala en honor al expresidente

    El gesto de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile a Ricardo Lagos: inauguran sala en honor al expresidente

    2.
    Tribunal resuelve absolver a acusados por accidente de C-130 Hércules de la FACH

    Tribunal resuelve absolver a acusados por accidente de C-130 Hércules de la FACH

    3.
    Imputado relató ante la Fiscalía cómo la oficina parlamentaria del exdiputado Lavín se transformó en un call center electoral

    Imputado relató ante la Fiscalía cómo la oficina parlamentaria del exdiputado Lavín se transformó en un call center electoral

    4.
    Karen Rojo llega a Chile escondiendo sus esposas para cumplir condena por corrupción a cuatro años de su huida

    Karen Rojo llega a Chile escondiendo sus esposas para cumplir condena por corrupción a cuatro años de su huida

    5.
    Anuncio para hospitales y un plan maestro de listas de espera: los pasos del Minsal tras el fin de la alerta oncológica

    Anuncio para hospitales y un plan maestro de listas de espera: los pasos del Minsal tras el fin de la alerta oncológica

    6.
    Temblor de magnitud 5.3 se percibe en la zona central del país

    Temblor de magnitud 5.3 se percibe en la zona central del país

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    Servicios

    Emiten aviso de marejadas anormales en gran parte del país ante el sistema frontal

    Emiten aviso de marejadas anormales en gran parte del país ante el sistema frontal

    Comienza el registro para la Admisión Escolar 2027: revisa cómo realizar el trámite y las fechas clave del proceso

    Comienza el registro para la Admisión Escolar 2027: revisa cómo realizar el trámite y las fechas clave del proceso

    A qué hora y dónde ver a Inglaterra vs. Argentina en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Inglaterra vs. Argentina en TV y streaming

    Kast continúa su despliegue ante sistema frontal: se reúne con ministros y alista visita a canal Santa Marta de Maipú
    Chile

    Kast continúa su despliegue ante sistema frontal: se reúne con ministros y alista visita a canal Santa Marta de Maipú

    Dos carabineros son heridos a bala en Valdivia en medio de procedimiento por investigación de homicidio de cabo Nain

    Fiscalía evalúa interponer recurso de nulidad tras absolución de acusados por caída del Hércules C-130 en el mar de Drake

    La normativa para los trabajadores y empresas de cara a posibles emergencias por el próximo sistema frontal
    Negocios

    La normativa para los trabajadores y empresas de cara a posibles emergencias por el próximo sistema frontal

    Acciones de SpaceX caen por debajo de su precio de salida a bolsa

    “Me dio una señal muy rara”: De Gregorio arremete contra el gobierno por no renovar al director del INE

    Paleontólogos chilenos descubren fósiles de tortugas marinas de más de 30 millones de años en Algarrobo
    Tendencias

    Paleontólogos chilenos descubren fósiles de tortugas marinas de más de 30 millones de años en Algarrobo

    El examen de sangre que detecta las primeras señales del Alzheimer años antes del diagnóstico

    Qué es un río atmosférico: el fenómeno que podría dejar hasta 150 mm de lluvia este fin de semana en Santiago

    Lionel Scaloni golpea la mesa y borra a un histórico: revisa la formación de Argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026
    El Deportivo

    Lionel Scaloni golpea la mesa y borra a un histórico: revisa la formación de Argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026

    Histórico golpe al Real Madrid, goleador inesperado y la mano de De La Fuente: cómo España borró a Francia del Mundial

    Los Cóndores buscan sede para enfrentar a Georgia este fin de semana

    Esta batería portátil puede mantener tus celulares y notebooks funcionando sin luz
    Tecnología

    Esta batería portátil puede mantener tus celulares y notebooks funcionando sin luz

    Australia promulgará leyes para regular la IA y sus centros de datos: esto se sabe de la medida

    El combate naval se instala en Battlefield 6 - Temporada 4

    Grandiosa y con un formidable Matt Damon: así es La Odisea de Christopher Nolan
    Cultura y entretención

    Grandiosa y con un formidable Matt Damon: así es La Odisea de Christopher Nolan

    Tapiz de Bayeux en el Museo Británico: el histórico traslado “de película” de la joya europea

    Por qué la película Behemoth! es el mayor reto de la carrera de Pedro Pascal

    A tres meses de las elecciones, Lula alcanza su mejor índice aprobación desde 2024 y queda ocho puntos sobre Flávio Bolsonaro
    Mundo

    A tres meses de las elecciones, Lula alcanza su mejor índice aprobación desde 2024 y queda ocho puntos sobre Flávio Bolsonaro

    Estados Unidos y Corea del Sur realizan sus mayores maniobras militares y logísticas conjuntas de la historia

    Estados Unidos impide el paso a dos buques mercantes en Ormuz tras restablecer el bloqueo naval

    Scones familiares
    Paula

    Scones familiares

    Hablemos de amor: mi incondicional compañera Petunia

    El legado de Ignacia