Fiscalía evalúa interponer recurso de nulidad tras absolución de acusados por caída del Hércules C-130 en el mar de Drake

Este miércoles el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Punta Arenas absolvió a todos los acusados del accidente del avión Lockheed C-130 Hércules de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), aeronave que cayó en el mar de Drake en diciembre de 2019, dejando un saldo de 38 fallecidos.

Desde el Ministerio Público, el fiscal regional Cristián Crisosto, admitió que no quedaron conformes con la resolución del tribunal, por lo que evaluarán tomar medidas, una vez que se conozca la sentencia de los implicados.

“ Vamos a esperar el contenido de la sentencia que se va a dar a conocer el 25 de septiembre , momento en el cual vamos a poder evaluar los pasos de seguir, particularmente si es procedente o no poner un recurso de nulidad para impugnar la sentencia “, sostuvo.

Cabe recordar que en esta causa se acusó a cinco exoficiales y funcionarios de la FACH por cuasidelito de homicidio. Se trata de Roberto Avendaño, Joaquín Urzúa, Fernando Mondaca Rodríguez, Julio Ojeda y Marcelo Mella Bertetti.

Según los argumentos de los querellantes, los acusados habrían incumplido sus deberes de mantenimiento, supervisión e inspección de la aeronave.

Además de ellos, se acusó a una sexta persona: Emanuel Carrasco, por emitir comunicaciones aeronáuticas falsas al presuntamente entregar información incorrecta relacionada con el estado del avión.

El tribunal estableció que no se pudo acreditar la concurrencia de los delitos impugnados, por lo que absolvió a todos los imputados y dejó sin efecto las medidas cautelares que pesaban sobre ellos.

Habla la defensa de tres imputados absueltos

En tanto, el defensor de los generales Roberto Avendaño Veloso, Joaquín Urzúa Rentería y Fernando Mondaca Rodríguez, abogado Nicolás Oxman, se manifestó conforme con la resolución de absolución del tribunal. Al respecto, indicó a La Tercera que “fue una causa compleja, en especial por la enorme carga emocional que suponía para el tribunal hacer prevalecer las consideraciones técnicas y jurídicas por sobre la justificada petición de justicia de las víctimas”.

Además, señaló que “quiero decir algo muy responsablemente: me parece muy grave y triste todo lo sucedido, pero esta absolución es consecuencia de una deficiente investigación, de lo artificioso que resultó la acusación y la prueba y, todo ello, para que lo entienda la ciudadanía es responsabilidad de la fiscalía y no de los jueces”.

Según Oxman, la acusación “no logró establecer probatoriamente ni la infracción a los deberes de cuidado imputados ni, menos aún, la existencia del desprendimiento de una pala de hélice como supuesto fáctico fundamental. Los peritos de la acusación fueron contradictorios en aspectos esenciales; no existió evidencia que permita construir una inferencia válida respecto de qué pala de cuál hélice se habría desprendido; y, crucialmente, no se ha encontrado ni una sola pala que corrobore esa teoría. Las comparaciones invocadas con otros accidentes aeronáuticos, de dudosa calidad técnica, constituyen mera especulación sin base sólida en la prueba”.

“Mis representados cumplieron cabalmente las normas jurídicas que le eran aplicables como exigencia de deber de cuidado, ordenaron implementar en los plazos y en las condiciones de entrada la aplicación del programa de compliance de la USAF (Fuerza Aérea de los Estados Unidos) para prevenir y neutralizar riesgos en la aeronave, insisto, en los tiempos y bajo las condiciones exactas que la normativa de seguridad exigía. No hay infracción acreditada a ningún deber de cuidado”.

La causa del accidente

El accidente del Lockheed C-130 Hércules ocurrió el 9 de diciembre de 2019, cuando la aeronave despegó desde Punta Arenas con destino a la Base Aérea Presidente Eduardo Frei Montalva, en la Antártica.

A bordo viajaban 38 personas —17 tripulantes y 21 pasajeros, entre militares y civiles—, quienes fallecieron tras la caída del avión en el mar de Drake.

La investigación del Ministerio Público apuntó a que el accidente se habría producido por el desprendimiento de una pala de una de las hélices , lo que desencadenó una falla catastrófica durante el vuelo. Por ese motivo, se acusó a los imputados.

En definitiva, el Tribunal validó la dinámica del accidente, sin embargo, estableció que no se pudo probar la causa exacta de este desprendimiento.

Por ese motivo, el Ministerio Público adelantó que analizará en detalle los fundamentos de la sentencia una vez que sean conocidos íntegramente, con el fin de evaluar la interposición de un recurso de nulidad.