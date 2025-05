Hinchas de Udinese declaran la guerra al técnico: “Un campeón como Sánchez no puede ser tratado de esa manera”

Las cosas no están equilibradas en Udinese, entre todos sus estamentos. El equipo solo ganó uno de los últimos diez partidos, situación que ha multiplicado las críticas hacia el técnico alemán Kosta Runjaic. Cuestionamientos que se agigantan tras los numerosos desplantes que ha tenido con Alexis Sánchez.

Lo cierto es que fue el propio tocopillano encendió la polémica con el técnico, a través de una publicación en su cuenta de Instagram respecto del poco tiempo de juego que ha recibido de parte del entrenador.

Dejando a un lado un inicio complicado por problemas físicos, el chileno sólo ha disputado 12 partidos desde diciembre. El domingo pasado, en la derrota 2-0 ante la Juventus en Turín, el atacante solo jugó 14 minutos.

El entrenador ya no esconde su molestia con el goleador histórico de la Roja. Después de la derrota de los friulanos ante el colista Monza, cuando Runjaic fue consultado por la ausencia del chileno prefirió pasar por alto el asunto: “no quiero comentar por qué dejé a Sánchez en el banco”. Tajante respuesta que provocó un incómodo silencio en la sala de prensa.

No solo eso, ya que la nueva postergación de uno de los jugadores mejor pagados del plantel ha abierto las especulaciones. Rumores que el director deportivo bianconero Gianluca Nani ha tenido que salir a desmentir.

“Son evaluaciones técnicas, que por derecho le corresponden al entrenador. Alexis tiene contrato y seguirá en nuestra plantilla, así que no se puede saber cómo evolucionará el mercado. No hay nada en particular que analizar sobre su situación”, dijo el encargado de fichajes del club.

Otro antecedente

Una disputa que este lunes escribió un nuevo capítulo. La impotencia del jugador se ha hecho más evidente. Tanto que, sus últimos mensajes en redes sociales así lo reflejan.

“Esto es Lo lindo del fútbol, a pesar de que te puede gustar o no, un jugador… siempre exista el respeto, el cariño y sobre todo la HUMILDAD. Entrenadores Europeos”, publicó el tocopillano.

Texto que escribe acompañado de una serie de fotos, las mismas en las que se ve compartiendo con los grandes técnicos que lo dirigieron en su carrera de 18 años fuera de las fronteras de Chile.

Escenas en las que comparte con reconocidos profesionales como Igor Tudor (Olympique de Marsella), Pep Guardiola (Barcelona), Arsene Wenger (Arsenal de Inglaterra), José Mourinho (Manchester United), Antonio Conte (Inter de Milán), Diego Simeone (River Plate) y Gianni de Biasi (Udinese). Imágenes en las que claramente omitió a Runjaic

Hinchada reclama

Pero Sánchez vivió otro partido hace diez días en Il Friuli, en medio de la caída ante Monza. Revivió su eterno idilio con los hinchas friulanos. Justo en el entretiempo, el tocopillano pateó un hacia la portería con la camiseta puesta, que fue ovacionado por la parcialidad local.

Entonces, se escuchó un rugido entre los barristas. A los 65’, fue pedido con fuerza por la Curva Norte en coro portentoso: “¡Oh, oh, oh! ¡El niño maravilla, oh!”.

Después de este nuevo desaire de parte del técnico germano, la barra organizada del equipo no ha estado ajena a los acontecimientos. En contacto con El Deportivo, el presidente de Associazione Udinese Club (AUC), Bepin Marcon, entregó sus descargos al respecto.

“Como hinchas no estamos satisfechos al ciento por ciento. Nosotros, en el último partido ante Monza, hicimos un tributo para el Niño (Alexis Sánchez). Cuando salió a calentar, en el segundo tiempo, le cantamos en coro para verlo en cancha. Estamos muy agradecidos por todo lo que le ha dado a nuestro equipo en el pasado”, explicó el barrista.

Y agregó que “cuando supimos que retornaba a nuestro equipo, a principio de temporada, toda la hinchada estaba en el séptimo cielo. Viendo lo que está pasando ahora nos tiene muy insatisfechos”.

Porque la mala relación entre el delantero y su entrenador no ha dejado indiferentes a los fanáticos, quienes sin tapujos toman partido por su gran estrella, como queda de manifiesto en las declaraciones de su líder.

“Nosotros no sabemos lo que sucede en la interna del vestuario, la relación con el técnico y todo eso. Pero, tener a un campeón como el chileno, relegado en la banca, que tiene que calentar y no lo hacen jugar, es algo que no nos parece. Para nosotros, el Niño es el número uno. Un campeón como Sánchez no puede ser tratado de esa manera. La gran mayoría de los fanáticos lo sentimos así y, de alguna manera, lo hemos hecho saber”, afirmó Marcon.

Asimismo, advirtió que “tal vez el chileno no puede jugar los 90 minutos, pero por qué no lo puede hacer media hora. Eso, sinceramente, nos parece demasiado exagerado”.

Una situación que ha multiplicado los cuestionamientos hacia Kosta Runjaic, quien además de los malos resultados, tiene que lidiar con el descontento de los fanáticos.

“Si tú me preguntas, hace dos meses atrás, la relación con el técnico era óptima. Hoy, después de tantos resultados negativos, de cinco derrotas en fila y perder en casa con el último de la tabla, surgen muchas presiones. Si haces un final de temporada tan malo, obviamente, que el puesto no está asegurado”

En la misma línea, agregó que “el hecho de que el entrenador no haga jugar a Sánchez nos pone a los tifosi en una situación muy dividida. Estamos muy desilusionados por lo que está ocurriendo. Nosotros lo vemos diariamente, está bien físicamente, se entrena como un chico de 20 años y no lo vemos en campo. Es una situación que nos tiene muy molestos a los hinchas”.

