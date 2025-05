Se retira en silencio: la potente decisión de Jorge Almirón a horas de la reunión que define su continuidad en Colo Colo

No habló tras el empate: Jorge Almirón guarda silencio a horas de la reunión que define su continuidad en Colo Colo.

Jorge Almirón se retira sin hablar. Luego del empate entre Colo Colo y Ñublense, el estratega no se presentó a la rueda de prensa en el estadio Monumental. El silencio del entrenador llega a horas de la reunión clave que tendrá el directorio de Blanco y Negro este martes para definir su continuidad. Por su ausencia en la sala de conferencias, será denunciado y debe ser citado por el Tribunal de Disciplina. Sin embargo, de continuar, puede dirigir ante Unión Española.

Claro que hubo otras voces. Como la de Alfredo Stöhwing, quien habló antes y después del encuentro. En ambas ocasiones para respaldar al estratega. “Algo pasó este año y estoy entusiasmado, vamos a ver y ojalá que pueda continuar (Almirón)”, dijo el director de ByN tras el cotejo.

Almirón puede estar viviendo sus últimas horas en Colo Colo. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

“Nos faltan opiniones, hay que ver el tema económico y vamos a ver. Estoy optimista y me da la impresión que debiéramos continuar por esta senda”, remarcó.

Por el lado de los jugadores hay visiones contrapuestas. Por ejemplo, Óscar Opazo se cuadró con el DT. “Estamos en un momento malo, somos autocríticos, pero debemos empezar de ahí. Estamos siendo frágiles en todos los sectores de la cancha. Ahora nos pasó eso. Nos cuesta encontrar el primer gol. En el segundo tiempo se vio algo distinto y no nos entregamos tan fácil”, inició diciendo el lateral.

Luego respondió una consulta referente a su opinión del DT. “Quieren que pise el palito, verdad... Nosotros respaldamos al entrenador y nos hacemos cargo del mal momento, somos los jugadores los responsables. Es compartido con el DT, que también se hace cargo, pero los más grandes del plantel nos hacemos cargo del mal momento. Vamos a salir adelante, hoy dimos un paso adelante”, dijo.

Por otro lado, Claudio Aquino fue más cauto y prefirió no hablar de la continuidad del entrenador. “Son temas que no me gustan hablar. Lo decidirá el club, ellos verán lo que quieren hacer. Nosotros estamos acá para aportar a Colo Colo, tenemos que seguir trabajando, y dependerá de ellos lo que quieran hacer”, comentó el volante transandino.