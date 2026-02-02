“En Colo Colo dejé la vara alta como capitán”: el dardo de Esteban Pavez tras su salida de Macul rumbo a Alianza Lima

Esteban Pavez comienza a dejar atrás su etapa en Colo Colo. Un período que para el volante tuvo de dulce y agraz. Si bien fue campeón y pilar importante en varias campañas, también terminó siendo resistido por buena parte de la fanaticada.

Pese a las críticas y a haber perdido el puesto en 2025, el volante realiza un balance positivo de su última estadía en Macul. Incluso saca pecho de lo hecho en su condición de capitán. En un video publicado por Alianza Lima, su nuevo club, reluce sus credenciales. “Era capitán de Colo Colo. Es mi casa, fue un día difícil, porque me despedí de mucha gente que quiero, en especial de los trabajadores, la gente del staff”, comentó.

“Son cosas emocionantes, porque uno primero es persona, después es jugador. Creo que en Colo Colo dejé la vara alta de ser capitán, porque me preocupé de muchas cosas, que a lo mejor no hay que hacerlas, pero me preocupé porque soy así”, enfatizó Huesi. “Fue una linda etapa y espero que esa linda etapa hacerla acá. Son clubes muy populares”, cerró.

A través de sus redes sociales, el mediocampista remarcó el valor de lo conseguido en Pedreros. “Desde el momento en que llegué, he vivido momentos inolvidables, llenos de pasión y esfuerzo. Aunque he conseguido nueve títulos, lo que realmente guardo en mi corazón es el respeto y cariño de todos los trabajadores del club y la gente que me conoció. Quiero agradecer de todo corazón a los hinchas por su apoyo en todo momento. Un agradecimiento muy especial a los guerreros del staff: médicos, kinesiólogos, utileros, masajistas y a todo el increíble equipo que está detrás de cada éxito. Su dedicación y amor por el club han sido un pilar fundamental en mi viaje. Cada uno de ustedes ha dejado huellas imborrables en mi corazón, y su cariño y apoyo incondicional han hecho de este lugar mi hogar”, escribió.