    Los duros dardos de Daniel Garnero contra el actuar de Piero Maza luego del agónico empate de la UC en La Serena

    El entrenador argentino de los cruzados se lamentó por la falta de ritmo del partido y se quejó de los pocos minutos de adición que dio el juez. Aseguró que "si el fútbol chileno tuviera más intensidad, sería mejor".

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Garnero disparó contra Maza por el poco tiempo agregado al partido. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    Apenas el árbitro Piero Maza sentenció el empate entre La Serena y Universidad Católica, varios jugadores cruzados corrieron hacia él y le reclamaron airadamente por los pocos minutos de tiempo añadido que le agregó al partido (7′).

    Los estudiantiles le señalaban al colegiado que el portero de los locales, Federico Lanzillotta, se lanzó al suelo varias veces en los momentos finales y no se le sancionó nuevamente. Ya le habían mostrado tarjeta amarilla por hacer tiempo y esos minutos perdidos no se agregaron tras el tiempo regular.

    La actitud del golero papayero fue recogida por el técnico universitario, Daniel Garnero, el cual aseguró que salió con mucha bronca del gramado de La Portada por lo ocurrido en el partido. “¿El arbitro cuánto tiempo adicionó? Si ves que un equipo demora, adiciona... Al futbol chileno le falta ritmo, intensidad, y si la tuviera, ahí mejoraría. Por eso me voy con bronca, porque no pudimos sostener el ritmo de juego, para así tener más posibilidades", expresó el adiestrador.

    Luego el estratega del equipo de Las Condes agregó que “hubo mucha demora y el arbitro permitía que pasaran esas cosas y cada vez que un jugador de ellos caía, lo atendían en la cancha. Si un jugador se lesiona, tiene que salir. Y pasó tres o cuatro veces y por eso no pudimos tener ritmo de juego ni más situaciones sobre el final”.

    Ya analizando el rendimiento de su escuadra, el argentino señaló que “los primeros 30 minutos fueron muy disputados y muy parejos y en ese ritmo nos faltó precisión para generar situaciones más claras. Luego, ellos acertaron dos veces y eso afectó el equipo anímicamente, pero nos pudimos reponer y logramos el empate... No tuvimos la puntada final para ganarlo”.

    Al otro lado de la vereda estaba un excruzado, el ahora entrenador Felipe Gutiérrez. Su ayudante también tiene una rica historia en la precordillera: Germán Lanaro. El otrora virtuoso mediocampista se mostró contento con el rendimiento de su oncena y resaltó que “estamos en un crecimiento futbolístico y vamos por buen camino... La expulsión de un jugador es compleja, más contra Universidad Católica, pero los chiquillos pudieron mantener el resultado y ese carácter que demostraron nos tiene muy contentos”.

    De cara a la segunda jornada del Campeonato Nacional, los serenenses deben visitar a O’Higgins, en Rancagua. Por su parte, la UC tendrá que recibir en el Claro Arena a Deportes Concepción.

    Liga de PrimeraUCUniversidad CatólicaLa SerenaDaniel GarneroLa Serena vs Universidad Católica

