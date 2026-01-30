Inspirada en los años 90: la UC presenta su nueva camiseta visitante para la temporada 2026

Universidad Católica y Puma presentaron este jueves la camiseta visitante del club de cara a la temporada 2026. La nueva indumentaria refuerza el vínculo entre los cruzados y su hinchada, destacando con una propuesta inspirada en lo retro, en los años 90, década recordada en la historia del conjunto precordillerano por los grandes equipos y las estrellas que vistieron la franja.

La estética de la segunda equipación pone en primer plano los colores históricos: azul, blanco y rojo. Esos tonos noventeros hacen recordar a los cruzados de una gran época del club, con participaciones importantes en copas internacionales (como la final de la Copa Libertadores 1993 y el título de la Copa Interamericana 1994), jugadores icónicos y grandes victorias ante sus rivales.

El modelo incorpora un cuello polo, haciendo un guiño a los diseños tradicionales de la época, pensado para conectar con distintas generaciones y reforzar el sentido de pertenencia a través de la historia de los universitarios.

Una camiseta pensada para los fanáticos

La camiseta incorpora tecnología RE:FIBRE con al menos un 95% de residuos textiles reciclados. Esto permite que su tela se vea y se sienta igual que la versión hincha de la colección Otoño/Invierno 2024, donde destaca su comodidad y calidad.

Por otro lado, la indumentaria para los jugadores está diseñada con material ULTRAWEAVE y combina una malla transpirable ultra elástica con zonas específicas de rendimiento.

Además, incorpora DRYCELL, un material fabricado con un 95% de material reciclado, que cuenta con tejido ultraligero de alto rendimiento, y que innova con ZONED TECH para marcar áreas de alto movimiento y sudoración para apoyar a los atletas de alto rendimiento a alcanzar su máximo potencial.

La nueva camiseta visitante de Universidad Católica ya se encuentra disponible para el público y tiene un valor de $69.990. Se puede adquirir en tiendas Puma, puma.cl y también en la tienda oficial de Cruzados, así como en el sitio web de 100% Fútbol.