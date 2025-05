Histórico del Betis se rinde frente a Manuel Pellegrini: “Ya es una leyenda del club”

El croata Robert Jarni (56) está feliz con el Betis. El exlateral y reconocido fanático del equipo, se rinde ante la campaña del equipo que está en la final de la Conference League. Pero, sobre todo, elogia el trabajo de Manuel Pellegrini a quien califica como un técnico “extraordinario”. Además, el exjugador tercero en Francia ’98 reconoce que los sevillanos tienen grandes opciones de levantar el trofeo europeo ante Chelsea.

¿Qué le parece el nuevo logro del Betis?

Como todos saben yo soy un bético de corazón, desde que jugué ahí entre 1995 y 1998. Por eso, me pone muy contento el hecho de que el equipo haya superado a la Fiorentina para jugar la final de la Conference League. Es la primera vez que el club disputará una corona europea y eso me parece genial.

La hinchada está feliz por esta situación…

Yo estuve hace tres semanas en la ciudad de Sevilla y tuve la oportunidad de ver el triunfo en el derbi. Ahí pude presenciar el entusiasmo de la afición, el cariño que profesan por los jugadores y, sobre todo, por el entrenador chileno Manuel Pellegrini.

¿Qué le parece ese cambio de actitud, después de que algunos pedían la salida del DT a inicios de 2025?

A mí me preguntaron sobre la posibilidad de la salida del chileno, hace algunos meses atrás, cuando el Betis estaba bastante mal en LaLiga y en la Copa del Rey. Me expusieron si había llegado el momento de sustituir al entrenador. Yo dije que no era una opción y lo sigo sosteniendo, hubiera sido un gran error. La verdad es que Pellegrini, con su tranquilidad y sapiencia futbolística, sabría sacar adelante la tarea. De alguna manera, el tiempo me dio la razón.

¿Qué opinión tiene de Manuel Pellegrini, como entrenador?

Es un técnico muy profesional, que sabe mucho de fútbol, entiende la manera en la que tiene que afrontar los partidos y eso se nota en sus planteamientos. Sabe cómo comportarse con los futbolistas, lo respetan mucho. Conoce como proteger a sus futbolistas, pero cuando las cosas no salen como él quiere, también sabe gritar y tratar de imponer respeto. Tiene un gran manejo del grupo y, tácticamente, es un técnico excelente, quien ha hecho una gran carrera en la elite europea.

¿Se nota en su relación con el plantel?

Es un técnico que le entrega mucha confianza a los futbolistas. Así se ha visto con lo que ocurrió con el delantero Antony, por ejemplo, quien llegó al Betis tras un complicado momento en Manchester United y ahora goza de un gran presente en España. Algo parecido ocurrió con Isco, quien ha vuelto a brillar en el fútbol hispano tras su salida de Real Madrid. Se nota que el chileno sabe dar su mensaje al plantel, el equipo juega como el técnico quiere. Pero no es un técnico que sea rígido en sus planteamientos, también sabe darle libertad a sus jugadores en la cancha, porque son muy potentes en el uno contra uno. El técnico los deja hacer ese tipo de movimientos. Eso hace que su fútbol sea más bonito, cuando pasas a tu marcador, haces un centro y metes el gol.

¿Cómo juega esta versión del equipo verdiblanco?

Cuando entran en el campo de juego saben todo lo que les ha explicado su técnico. Es un equipo muy disciplinado, tácticamente hablando. Tiene jugadores muy buenos, cuenta con cuatro o cinco elementos muy rápidos, que entrega mucha ventaja frente a los adversarios.

¿Cuál cree usted que será el legado del técnico chileno en la institución sevillana?

Yo creo que, con esta final en la Conference League, Manuel Pellegrini ya es una leyenda en el Betis. Tengo entendido que también logró una nueva marca de triunfos en la historia del club, lo que habla muy de su trabajo. Ya veremos qué ocurre en el futuro.

¿Usted cree que el club español tiene serias opciones de llevarse el título de la Conference League ante Chelsea?

Claro que sí, por qué no habría de tener opciones. Betis tiene muy buenos jugadores y ha logrado un gran éxito en los últimos meses. Chelsea es un buen equipo, con plantilla millonaria, pero todo se verá en el campo de juego. Creo mucho en este equipo de Manuel Pellegrini.

¿Cómo proyecta ese partido del 28 de mayo, en Polonia?

Betis tiene armas para hacer daño al Chelsea. Hay que ver cómo serán esos 15 minutos iniciales para conocer el planteamiento de ambos equipos. Pero es difícil saber cuál será la actitud de uno y otro. El equipo sevillano tiene grandes individualidades y eso también ayuda mucho al juego colectivo para doblegar a un gigante de Inglaterra.

Los hinchas están muy entusiasmados con la campaña del equipo sevillano…

Es que la afición del Betis es espectacular, es una de las más increíbles del fútbol español. Tienen una media de público de más de 50 mil personas, esa es la cantidad de gente que mueven, lo encuentro genial y los jugadores también así lo sienten. El estadio está siempre lleno y eso también mucho ese aliento.

El contrato de Manuel Pellegrini termina en junio de 2026 y la dirigencia habla de una eventual extensión…

Eso no lo sé, hay que preguntárselo a los dirigentes para ver cómo sigue este proyecto. Lo que yo he visto es que los hinchas ahora están felices con este momento, imagino que lo mismo sucede con el club.

¿Usted nota esa comunión entre la hinchada y el entrenador?

Bueno, yo estuve en el Benito Villamarín cuando ganaron a Sevilla y pude sentir el cariño que profesa la afición al chileno Manuel Pellegrini. El técnico siempre se comporta muy bien y es uno de los más aplaudidos, de eso no hay duda.

¿Qué le parece que un adiestrador sudamericano esté vigente tanto tiempo en el continente europeo?

Lleva muchos años, tiene una gran trayectoria y eso habla muy bien de su trabajo. Hay que preguntarle cómo lo hace para estar tanto tiempo vigente (ríe)… Todo el mundo habla de la manera en la que hace rendir a jugadores que, tal vez, habían perdido esa magia. Los jugadores entienden su mensaje y el entrenador conoce cómo entregarlo. Es destacable ver cómo se comporta y la manera en la que juegan sus equipos. No solo ahora en el Betis, antes ya lo hizo en otros equipos. Es un entrenador extraordinario.