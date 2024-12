Robert Jarni, histórico de Betis: “Sería injusto sacar ahora a Manuel Pellegrini del Betis”

Manuel Pellegrini vive momentos complicados en el Betis. Los más difíciles en cinco temporadas, que incluso han alimentado los rumores de su salida. Encima, el equipo recibe al Barcelona, el líder de LaLiga (12.15 horas de Chile).

En la previa al cotejo, el croata Robert Jarni, histórico de cuadro sevillano, atiende a El Deportivo. Desde los Balcanes, el bronce en Francia 1998 entrega su apoyo al chileno, de quien dice “es un técnico excepcional”.

¿Cómo ve el momento del Betis?

La escuadra pasa por una verdadera crisis. Basta con ver los últimos partidos para darse cuenta de que algo pasa. Pero yo no sé lo que pasa en la interna del camarín, entre los jugadores o si el mensaje del técnico está siendo entendido. Lo que sí es cierto es que hay un bajón grande en lo futbolístico.

¿Cómo se sale de esta situación?

Hay que ponerse a tope de nuevo. El equipo debe de aguantar hasta el final, pero deberá jugar un poco mejor, hay cosas que no están funcionando.

¿Qué le ha faltado al equipo?

No lo sé con certeza, porque no estoy ahí. Pero llama mucho la atención esto que está ocurriendo. Hace menos de dos meses hizo un partidazo contra Atlético de Madrid, le pasó por encima, a pesar de que ganó solo por 1-0. Todos lo hemos visto. Después de la fecha FIFA todo ha cambiado.

¿Cuánta responsabilidad le cabe al técnico Manuel Pellegrini?

Es un buen entrenador y estoy seguro que tiene los argumentos para sacar al equipo de esto. Tal vez el DT tendrá que reunirse con sus ayudantes para encontrar las soluciones.

¿Qué le parece lo que ha hecho el DT chileno en estas cinco temporadas?

Pellegrini es un gran entrenador, un señor que conoce muy bien el fútbol, así que tampoco podemos dudar de su capacidad. Sé que encontrará las respuestas. Como te dije, en este momento el entrenador chileno tiene que apoyarse en la gente más cercana de su entorno para salir de la situación.

¿Y qué opina del Ingeniero, en líneas generales?

Es un técnico excepcional, conoce a los futbolistas, el comportamiento de los hinchas, maneja estilos de juego… Creo que esto no lo afectará tanto, ahora es el momento de buscar las respuestas.

¿Es la persona indicada para enderezar el rumbo del equipo?

De todas maneras, yo dejaría a Pellegrini en Betis, sin duda. Sería una injusticia sacarlo ahora. Tengo la mejor impresión del chileno.

¿Cuánto crédito le queda al entrenador antes de pensar en su salida?

Le queda mucho. El tema acá es que los dirigentes piensen lo mismo, eso no me consta. Yo dejaría a Pellegrini uno cinco o seis partidos más. Ahí recién tomar una decisión más drástica sobre su continuidad.

¿Qué le parece la plantilla del primer equipo?

Bueno, hace pocas semanas jugaban muy bien. Este tipo de situaciones sucede con todos los equipos, mira lo que ocurrió con Manchester City, que estuvo siete partidos sin ganar y nadie se lo esperaba.

¿Es mucha la presión de los hinchas de Betis?

Son muy exigentes, viscerales. Se les parte el corazón cuando el equipo pierde. Pero tengo entendido que han tenido una excelente relación con Pellegrini. El DT volvió a reposicionar a Betis en Europa.

Una de las críticas es por la derrota ante Mlada Bolesvav, el débil elenco de República Checa…

Hoy, todo el mundo intenta jugar bien y todos sabemos cómo enfrentar a los rivales. Cualquiera puede vencer a cualquiera, eso es así. Pero, si no recupera pronto, será muy jodido para Pellegrini.

¿Usted se identifica con el club español?

Sigo muy conectado al Betis, fueron tres años maravillosos los que pasé ahí.

Incluso, fue destituido como técnico de la Sub 17 de Croacia por su fanatismo…

Claro. Betis y Dinamo Zagreb jugaron por la Europa League, en febrero. Cuando me preguntaron a cuál iba a apoyar, yo dije que para Betis, porque yo con Dinamo de Zagreb no tengo nada, no jugué ahí ni nada. Bueno, las cosas son así, fue una decisión injusta, yo nunca dije nada contra el equipo croata. Yo no sé qué piensan ahora de eso en la federación y ni me interesa.

¿Dirigiría al Betis si lo contactaran?

Claro que lo tomaría, porque es un equipo que me identifica. Pero ahora hay un entrenador trabajando y no sería ético que yo me pusiera a hablar de eso en este momento.