¿De qué equipo es hincha Jorge González? Las historias futboleras del mítico líder de Los Prisioneros

.Jorge González cumple 60 años. El emblemático músico nacional siempre se ha destacado por ser un tipo frontal. Alguien que nunca ha ocultado sus opiniones. Ni siquiera en lo deportivo. Pese a que no es el grueso de su obra, el histórico líder de Los Prisioneros tiene un lado futbolero que ha exhibido en diversas oportunidades. Con composiciones con referencias al balompié, poniéndose camisetas de clubes. Incluso con un bajo lleno de stickers con los escudos de equipos de Primera División y Primera B.

¿De qué equipo es González? El músico es hincha de Unión Española. Cuando pequeño, su homónimo padre lo llevaba a ver al equipo de Santa Laura. En el libro Ya viene la fuerza. Los Prisioneros 1980-1986, del periodista Alejandro Tapia, se dan a conocer las cartas que le enviaba Koke Rey, como era apodado el papá del multiinstrumentista, en su niñez. “Querido hijo, cuando llegué anoche tú y tu hermanito estaban durmiendo. Me habría gustado mucho estar un rato contigo y Marquito, conversar sobre fútbol, que tanto nos gusta y candar lindas canciones”, les decía. Ahí se da cuenta de que el interés del autor de El baile de los que sobran por el fútbol se dio desde su infancia. En 2017, en la celebración de los 120 años del cuadro hispano, le regalaron un abono vitalicio al artista.

Los Prisioneros en su reunión de 2001.

En el mismo libro se muestran los niveles de fanatismo que tenía el compositor. ”El entusiasmo por la música de Jorge González solo rivalizaba con su fanatismo por la Unión Española, cuya camiseta roja le provocó gran atracción. Los partidos los escuchaba por la radio, pero también acudía al estadio en compañía de su padre. Ambos disfrutaron de la Copa Libertadores de 1974, cuando la Unión de Vallejos, Arias, Yávar y Berly chocó contra el Huracán de Basile, Brindisi y Houseman. Su equipo perdió por 1-3 aquella vez. Ese año también vieron por televisión el Mundial de Alemania 74″, se cuenta en el texto.

¿Canciones de fútbol?

“Escuchando radio, vamos al estadio”, inicia diciendo la canción De la cultura de la basura, del disco La Cultura de la Basura. No eran muchas las referencias al deporte que incluía González en la primera etapa de Los Prisioneros. En su época como solista fueron más. En el álbum Mi destino: Confesiones de una estrella de rock está el tema Caszely, en honor al exdelantero. En la letra explicita su preferencia. “Yo soy de la Unión Española”, establece. Ahí menciona a muchos jugadores, personajes del comic Barrabases e incluso al árbitro Salvador Imperatore. Años más tarde lanzó la canción Comprado en Europa, donde se refería a los jugadores que saltan al Viejo Continente a ser suplentes.

En el regreso de Los Prisioneros, el músico sorprendió al país con los stickers en su bajo Yamaha Motion B. Estaban los escudos de Audax Italiano, Santiago Wanderers, O’Higgins, Rangers de Talca, Santiago Morning, Cobreloa, Everton y, cómo no, Unión Española.

Jorge González junto a Martín Palermo, cuando el Titán dirigía a Unión Española.

En la presentación que la banda tuvo en el Festival de Viña 2003, hubo una nueva referencia. Cuando González cambió la letra de No necesitamos banderas, haciendo una crítica antibelicista, debido al clima político de la época por la guerra de Irak, hizo un llamado a seguir consignas solo cuando juega la Roja. “Una bandera es linda cuando juega la Selección. Cuando la dibujamos cuando chicos en el pizarrón. Cuando Marcelo (Salas), Iván (Zamorano) o (David) Pizarro meten un gol. Pero no cuando hay que ir matar”, lanzó.

Dos años antes, Bam Bam había asistido a uno de los conciertos en el Estadio Nacional. “Antes de salir al escenario nos pasó una cuestión muy grosa, vino Iván Zamorano en persona a saludarnos. ¿Qué les parece? ¿Cómo la ven? ¿Está bien, no? Significa que nos está yendo más o menos bien”, reveló el cantante. En el DVD del espectáculo se enfoca al exgoleador saludar al público.

Además mantiene una amistad con Sebastián González. En entrevista con el medio The Clinic dio a conocer como se conocieron. “Fuimos a comer y me impactó cuando me dijo que la gente pensaba que cualquiera llegaba y ganaba en Chipre, y había que sacarse la cresta igual. Que en todo el mundo juegan bien. Y tenía razón, porque en música es lo mismo. No vas llegar a un lugar y no van a tener equipos. En todos los lugares hay de todo y músicos increíbles. O sea, siempre hubo, pero tecnológicamente ahora está mucho más emparejada la cosa”, sentenció sobre su relación con Chamagol. En esa misma nota elogió a Marcelo Salas. “¿Qué te importa más: jugar o cobrar? Como dice Salas: el problema de los jugadores de ahora es que están pensando más en el tatuaje, en el auto y en el sueldo. No están pensando en el partido. Pucha que era bueno Marcelito. Tremendo jugador”, expresaba.