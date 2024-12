Sin club y en el aire: el feroz portazo del presidente del León al fichaje de Brayan Cortés

Vuelco en México. El León descarta el arribo de Brayan Cortés. Pese a que el arquero no renovó con Colo Colo porque su intención es jugar en el extranjero, en el club azteca le dieron un portazo a la negociación. Jesús Martínez Murguía, presidente de la institución, se refirió a la situación del golero. “Hasta el momento no hay más contrataciones. Tenemos dos buenos porteros. Nos enfocamos más en reforzar el mediocampo”, señaló en un punto de prensa. Por su parte, Eduardo Berizzo también se refirió al asunto. “La decisión sobre nuestra portería está tomada. Óscar Jiménez y Alfonso Blanco son nuestros guardametas. Si intentáramos reforzarnos en otros puestos, hacer mejor al equipo. Hay bajas que cubrir, el mercado recién se empieza a mover. No queremos apresurarnos”, explicó el ex DT de la Roja.

De esta forma, el futuro del iquiqueño sigue siendo un misterio. Hace algunos días, el propio jugador se refirió a su salida del Cacique. “Solo quiero dejar en claro todo lo que se está comentando de mi situación con Colo Colo. Llevo 7 años en el club y pienso que es un buen momento para seguir creciendo en mi carrera y tener otras experiencias, el año pasado tuve la opción de ir a dos clubes y decidí quedarme a jugar este 2024. Efectivamente hubo un acuerdo económico para que no me viera perjudicado en ese sentido, pero nunca extendiendo el contrato como condición. El tema no pasa por algo económico, me siento en una buena edad para un desafío en el extranjero, después de todo lo que he vivido en este hermoso club. Mi foco principal es pensando en lo profesional y familiar. Espero puedan entender y respetar esta importante decisión”, decía.