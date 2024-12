“Hoy es como una final”: la tensión que marca el complejo momento de Pellegrini en el Betis previo a la Copa del Rey

El diario Estadio Deportivo es uno de los más importantes de la ciudad de Sevilla. Su portada de este lunes es dedicada al Betis, con un titular tan breve como gráfico: “Crisis”. El momento de la escuadra verdiblanca no es para nada alentador, porque los resultados no acompañan y el juego del equipo tampoco resulta convincente, en el afán de darle regularidad a una escuadra que ha transitado, precisamente, por la irregularidad durante la temporada 24-25.

El domingo, en San Sebastián, los pupilos de Manuel Pellegrini sumaron su tercera derrota consecutiva con el 2-0 propinado por la Real Sociedad, en un partido que resultaba relevante en la lucha por la zona de clasificación a las copas, objetivo mínimo para la tienda de Heliópolis. Tampoco lo acompañó la suerte al cuadro bético, porque los tantos llegaron por un autogol y un discutible penal.

“Tuvimos un dominio completo del segundo tiempo, pero no tuvimos la creatividad ni la posibilidad siquiera de tirar a portería”, manifestó el ex Manchester City tras la caída en el País Vasco. “Por supuesto que nos preocupa. No hay ninguna duda de que estamos con poca creatividad y obteniendo resultados muy negativos de los que tenemos que salir lo antes posible”, agregó. Por cierto, el DT también criticó el accionar del árbitro, por la jugada que generó el 2-0: “Me parece el típico penal (que pitan) de local, con el jugador siempre buscando simular para que intervenga el VAR. En general, fue un partido muy feo, con un autogol y un penal que cobró porque lo quiso cobrar”.

El entrenador chileno más laureado a nivel internacional vive su momento más convulso en el club andaluz, cuando atraviesa su quinta temporada al mando del Real Betis Balompié. Esto va más allá de los meros resultados, que en efecto son negativos. El equipo verdiblanco lleva cuatro partidos sin ganar. Si se amplía la mirada, ganó solo uno de los últimos seis. Fue el 7 de noviembre, un 2-1 sobre el débil Celje de Eslovenia por la Conference League. No es la peor racha de Pellegrini en el equipo. De hecho, este año registró cuatro derrotas consecutivas, en el mes de marzo (Liga 23-24). Más atrás en el tiempo, a fines de 2023 estuvo seis juegos al hilo sin victorias (entre Liga, Europa League y Copa del Rey).

Donde más ha quedado de manifiesto el complejo momento del Betis tiene que ver con su participación continental. Si bien desde que llegó Pellegrini, el club siempre ha clasificado a copas, la deuda está con ser animador de las mismas y acceder a instancias decisivas. La Conference League, la tercera competencia de clubes en la UEFA, asomaba como una oportunidad de dar el zarpazo. Sin embargo, la campaña ha sido decepcionante. Reflejo de aquello fue la caída ante un elenco humilde como el Mlada Boleslav de República Checa, lo que no estaba en los cálculos de nadie.

Compitiendo con equipos de tercer orden (no es la Champions), se ubica en el puesto 22° de la Fase Liga, con una sola victoria en cuatro partidos. Hoy está en zona de playoffs (o dieciseisavos de final), para meterse en octavos, ad portas de caerse y quedarse sin nada. Quedar en el camino en la primera ronda sería un fracaso.

El Ingeniero ha debido lidiar con una etapa en la institución en la que los recursos son limitados y no cuenta con un plantel tan extenso como quisiera. Por lo mismo, en el caso de sufrir ausencias, el equipo se resiente. Así sucede con la falta que hace Isco Alarcón, el talentoso volante que está inactivo por lesión. Tampoco estuvo el fin de semana Pablo Fornals. No ha podido suplir a los caudillos que se fueron, como Guido Rodríguez y Germán Pezzella. Además, la escasez de un goleador, como supo ser Borja Iglesias hace unos años, afecta.

¿Cómo salir de esta espiral negativa? “Hay que centrarse en tratar de mejorar, manteniendo la actitud y la confianza en lo que se hace; ya vendrán los resultados. Se sale con tranquilidad también. Lo que menos faltó fue actitud; sí fútbol y creatividad, pero, por distintos motivos, no hicimos daño. Veo al grupo fuerte y consciente de los malos resultados, pero con la confianza de poderlo revertir”, declaró Pellegrini tras la derrota con la Real.

El Betis versión 2024-2025 ha disputado 22 partidos con un registro de nueve triunfos, seis empates y siete derrotas, con 31 goles a favor y 24 en contra. El 54,5% de rendimiento no asoma como una mala cifra, sin embargo termina maquillando una realidad más compleja, que incluso ha disparado los cuestionamientos hacia Pellegrini, incluso haciendo tambalear su permanencia, aunque se trate del rostro de una época virtuosa no muy lejana que llevó al equipo a ser campeón de la Copa del Rey. El chileno tiene contrato con el club verdiblanco hasta el 30 de junio de 2026.

Le meten presión

Este miércoles, en tanto, el Betis jugará un partido clave frente al Sant Andreu, por la Copa del Rey. Manu Fajardo, el gerente deportivo, le puso presión al Ingeniero.

“Obviamente es una dinámica negativa, se juntan muchas situaciones. Las bajas, que venimos sumando desde semanas, de jugadores importantes para nosotros, una imagen en Europa que no se corresponde a lo que debe ser el Betis debe ser. Son tres derrotas consecutivas y desde dentro hacemos mucha autocrítica y mostramos amor propio. Estamos convencidos que desde la máxima unión y con el apoyo de unos a otros saldremos de esta dinámica”, estableció.

De paso, aseguró que el duelo de este miércoles será decisivo para el futuro del chileno. “El miércoles (hoy) es como una final. En los partidos de elite nunca podemos menospreciar al rival y el Sant Andreu llega con el cuchillo entre los dientes. Debemos mostrar el máximo compromiso y pundonor y demostrar que somos superiores, pero en el campo”, dijo el funcionario.